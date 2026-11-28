Die Seagate Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 509,66 Dollar geschlossen. Das Tagesplus beträgt 7,9 Prozent, der Wochengewinn 11,52 Prozent. Hinter diesen Zahlen liegt eine wilde Woche: Am Mittwoch hatte der Festplattenhersteller mehr als acht Prozent verloren. Auf Monatssicht steht nach Angaben von GuruFocus ein Minus von 23,7 Prozent.
Seagate Aktie: Erst minus acht, dann plus acht Prozent – die Speicher-Rally testet die Nerven
Die Seagate Aktie schließt am Freitag 7,9 Prozent höher bei 509,66 Dollar. Zwei Tage zuvor war sie um mehr als acht Prozent gefallen. Der Monat bleibt mit fast 24 Prozent im Minus.
Seagate Technology Holdings plc · ISIN: IE00BKVD2N49 · WKN: A3CQU7 · Handelssymbol: 847 · US-Handelssymbol: STX
Die Woche
Ein Sektor im Schleudergang
Unternehmensmeldungen gab es in dieser Woche keine. Der Kurs folgte der Stimmung für alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Am Dienstag und Mittwoch verkauften Anleger Speicherwerte auf breiter Front, einzelne Titel der Branche verloren zweistellig. Am Freitag drehte die Gruppe geschlossen nach oben.
Der Blick auf die Durchschnittslinien zeigt, wie tief der Einschnitt war. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt laut MarketBeat bei 686,19 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 700,87 Dollar. Die Seagate Aktie notiert rund ein Viertel darunter.
Acht Prozent runter, acht Prozent rauf, keine einzige Meldung dazwischen: Hier handelt die Stimmung, nicht die Bilanz.
Analysten und Insider
Hoher Zielwert, verkaufender Finanzchef
Eine US-Großbank hat die Beobachtung der Seagate Aktie in dieser Woche mit „Buy“ aufgenommen und am 26. November einen Zielwert von 1.050 Dollar bestätigt. Begründet wird das mit anhaltend fester Nachfrage nach Speicher. Ein anderes Haus senkte seinen Zielwert. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Auf der anderen Seite stehen Verkäufe aus dem Management. Finanzchef Gianluca Romano hat nach einem Bericht von MarketBeat 49.984 Aktien verkauft, ein weiterer Vorstand trennte sich von rund einem Drittel seines Bestands. Seagate hat zuletzt die Dividende erhöht, die Ausschüttungsquote liegt bei 15,55 Prozent.
Häufige Fragen zur Seagate Aktie
Wo schloss die Seagate Aktie am Freitag?
Bei 509,66 Dollar an der Nasdaq.
Gab es eine Unternehmensnachricht?
Nein. Die Bewegung folgte dem gesamten Speichersektor.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Der nächste Quartalsbericht wird für Ende Januar erwartet.
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