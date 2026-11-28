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Seagate Aktie: Erst minus acht, dann plus acht Prozent – die Speicher-Rally testet die Nerven

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 00:30 2 Min.

Die Seagate Aktie schließt am Freitag 7,9 Prozent höher bei 509,66 Dollar. Zwei Tage zuvor war sie um mehr als acht Prozent gefallen. Der Monat bleibt mit fast 24 Prozent im Minus.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Die Seagate Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 509,66 Dollar geschlossen. Das Tagesplus beträgt 7,9 Prozent, der Wochengewinn 11,52 Prozent. Hinter diesen Zahlen liegt eine wilde Woche: Am Mittwoch hatte der Festplattenhersteller mehr als acht Prozent verloren. Auf Monatssicht steht nach Angaben von GuruFocus ein Minus von 23,7 Prozent. Seagate Technology Holdings plc · ISIN: IE00BKVD2N49 · WKN: A3CQU7 · Handelssymbol: 847 · US-Handelssymbol: STX Schlusskurs am 27.11.2026 509,66 $ Wochengewinn +11,52 % Entwicklung in einem Monat −23,7 % Börsenwert 116,27 Mrd. $ Quelle : Finviz, Longbridge, GuruFocus, MarketBeat, Stand 27.11.2026 Die Woche Ein Sektor im Schleudergang Unternehmensmeldungen gab es in dieser Woche keine. Der Kurs folgte der Stimmung für alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Am Dienstag und Mittwoch verkauften Anleger Speicherwerte auf breiter Front, einzelne Titel der Branche verloren zweistellig. Am Freitag drehte die Gruppe geschlossen nach oben. Der Blick auf die Durchschnittslinien zeigt, wie tief der Einschnitt war. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt laut MarketBeat bei 686,19 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 700,87 Dollar. Die Seagate Aktie notiert rund ein Viertel darunter. Analysten und Insider Hoher Zielwert, verkaufender Finanzchef Eine US-Großbank hat die Beobachtung der Seagate Aktie in dieser Woche mit „Buy“ aufgenommen und am 26. November einen Zielwert von 1.050 Dollar bestätigt. Begründet wird das mit anhaltend fester Nachfrage nach Speicher. Ein anderes Haus senkte seinen Zielwert. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auf der anderen Seite stehen Verkäufe aus dem Management. Finanzchef Gianluca Romano hat nach einem Bericht von MarketBeat 49.984 Aktien verkauft, ein weiterer Vorstand trennte sich von rund einem Drittel seines Bestands. Seagate hat zuletzt die Dividende erhöht, die Ausschüttungsquote liegt bei 15,55 Prozent. Was für Seagate spricht Rechenzentren brauchen Speicher in großen Mengen. Neue Aufzeichnungstechnik erhöht die Kapazität je Laufwerk und damit die Marge. Was dagegen spricht Der Kurs schwankt mit dem KI-Sektor. Das Geschäft ist zyklisch, und Führungskräfte haben Aktien verkauft. Häufige Fragen zur Seagate Aktie Wo schloss die Seagate Aktie am Freitag?

Bei 509,66 Dollar an der Nasdaq. Gab es eine Unternehmensnachricht?

Nein. Die Bewegung folgte dem gesamten Speichersektor. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Der nächste Quartalsbericht wird für Ende Januar erwartet. Fazit: Erholung ohne eigene Nachricht Die Seagate Aktie hat die Woche im Plus beendet und bleibt weit unter ihren Durchschnittslinien. Der Bericht Ende Januar zeigt, ob Nachfrage und Preise halten, was der Sektor verspricht.

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