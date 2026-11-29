Die Scout24 Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 84,60 Euro geschlossen, ein Plus von 1,81 Prozent. Auf Wochensicht legte die Scout24 Aktie um 4,77 Prozent zu. Rückenwind geben ein angehobenes Umsatzziel und laufende Aktienrückkäufe.
Scout24 Aktie: Umsatzziel angehoben, Rückkäufe laufen – das Immobilienportal wächst gegen die Flaute
Die Scout24 Aktie gewinnt in der Woche 4,77 Prozent und schließt bei 84,60 Euro. Der Betreiber von Immoscout24 hat sein Umsatzziel angehoben und kauft weiter eigene Aktien zurück. Die Marge gab im Quartal allerdings nach.
Scout24 SE · ISIN: DE000A12DM80 · WKN: A12DM8 · Handelssymbol: G24 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): SCCTY
Die Zahlen
Zukäufe treiben den Umsatz, Rückkäufe das Ergebnis je Aktie
Im dritten Quartal steigerte Scout24 den Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro. Ohne Zukäufe in Spanien lag das Plus bei 10,1 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) wuchs um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die Marge sank dadurch auf 60,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro, gestützt durch Aktienrückkäufe von 165 Millionen Euro im Quartal.
Für 2026 erwartet Vorstandschef Ralf Weitz nun ein Umsatzplus von rund 18 Prozent, nach bisher 16 bis 18 Prozent. Die Marge soll bei bis zu 61 Prozent liegen, ohne Zukäufe bei bis zu 64 Prozent. Strategisch setzt Scout24 auf KI-Anwendungen für Wohnungssuchende und Makler.
Bernstein hob den Zielwert nach den Zahlen von 90 auf 91 Euro an und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Scout24 wächst, obwohl der Immobilienmarkt schwach ist. Die sinkende Marge zeigt aber, dass die Zukäufe in Spanien noch weniger verdienen als das deutsche Kerngeschäft.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktie
Wo hat die Scout24 Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 84,60 Euro, ein Plus von 1,81 Prozent.
Was erwartet Scout24 für 2026?
Ein Umsatzplus von rund 18 Prozent und eine Marge von bis zu 61 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A12DM80, WKN A12DM8, Handelssymbol G24.
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