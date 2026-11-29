Im dritten Quartal steigerte Scout24 den Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro. Ohne Zukäufe in Spanien lag das Plus bei 10,1 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) wuchs um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die Marge sank dadurch auf 60,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro, gestützt durch Aktienrückkäufe von 165 Millionen Euro im Quartal.

Für 2026 erwartet Vorstandschef Ralf Weitz nun ein Umsatzplus von rund 18 Prozent, nach bisher 16 bis 18 Prozent. Die Marge soll bei bis zu 61 Prozent liegen, ohne Zukäufe bei bis zu 64 Prozent. Strategisch setzt Scout24 auf KI-Anwendungen für Wohnungssuchende und Makler.