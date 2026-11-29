Wann legt Scotiabank die Quartalszahlen vor?

Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, vor Börsenbeginn.

Wie viel verdiente Scotiabank im vorigen Quartal?

Bereinigt 2,28 kanadische Dollar je Aktie, nach 1,88 Dollar ein Jahr zuvor.

Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Scotiabank Aktie?

ISIN CA0641491075, WKN 850388, deutsches Handelssymbol BKN, US-Handelssymbol BNS an der NYSE.