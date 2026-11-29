Lange galt Scotiabank als Sorgenkind unter Kanadas Großbanken: zu viel Geschäft in Lateinamerika, zu wenig Rendite. Vorstandschef Scott Thomson hat das Haus seitdem gründlich umgebaut – und die Zahlen geben ihm recht. Im dritten Quartal übertraf die Bank ihr Ziel für die Eigenkapitalrendite ein Jahr früher als geplant. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, vor Börsenbeginn legt Scotiabank die Scotiabank Quartalszahlen zum vierten Geschäftsquartal vor, das Ende Oktober endete. Für die Scotiabank Aktie wird es zum Test, ob der Aufschwung anhält.
Scotiabank Aktie: 3.000 Jobs gestrichen, Renditeziel ein Jahr zu früh erreicht – jetzt kommt die Abrechnung am Mittwoch
Die Bank of Nova Scotia hat sich radikal umgebaut, das Auslandsgeschäft geschrumpft und meldete zuletzt ein Rekordquartal. Am 2. Dezember legt Scotiabank ihre Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Was die Scotiabank Quartalszahlen zeigen müssen.
Die Stammdaten für Anleger: Die Scotiabank Aktie wird unter dem Namen The Bank of Nova Scotia mit der ISIN CA0641491075 und der WKN 850388 gehandelt, das deutsche Handelssymbol lautet BKN. In den USA notiert sie an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel BNS, ebenso in Toronto.
Die Ausgangslage
Ein Rekordquartal in allen Sparten
Die Scotiabank Quartalszahlen zum dritten Quartal fielen deutlich besser aus als erwartet.
Im Quartal bis Ende Juli verdiente Scotiabank bereinigt 2,28 Dollar je Aktie, nach 1,88 Dollar ein Jahr zuvor. Die Analysten hatten im Schnitt nur 2,10 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg von 9,49 auf 10,54 Milliarden kanadische Dollar und lag ebenfalls klar über den Prognosen. „Das dritte Quartal war ein Rekordquartal für die Bank“, sagte Thomson. Die bereinigte Eigenkapitalrendite kletterte auf 14,2 Prozent – das selbst gesteckte Ziel lag bei 14 Prozent.
Alle Geschäftsbereiche trugen zum Erfolg bei. Das Privatkundengeschäft in Kanada verdiente 1,07 Milliarden Dollar, 12 Prozent mehr als im Vorjahr – die Zinsmarge stieg das fünfte Quartal in Folge. Die Vermögensverwaltung steigerte ihren Gewinn um 23 Prozent auf 518 Millionen Dollar. Im Investmentbanking erzielte die Bank Rekordgebühren aus Emissionen und Beratung.
Scotiabank: bereinigter Gewinn je Aktie
CAD
Geschäftsjahr endet am 31. Oktober.
Quelle: Scotiabank
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|1,88
|Q4 2025
|1,93
|Q3 2026
|2,28
Was wichtig wird
Kreditvorsorge und Ziele für 2027
Die größte Schwachstelle bleibt die Vorsorge für Kreditausfälle. Mit 1,08 Milliarden Dollar lag sie im dritten Quartal leicht über dem Vorjahr, aber deutlich unter dem zweiten Quartal. Scotiabank ist durch ihr Geschäft in Lateinamerika stärker als andere kanadische Banken Konjunkturschwankungen ausgesetzt. Den Umbau hat die Bank inzwischen fast abgeschlossen: Rund 3.000 Stellen wurden gestrichen, das internationale Geschäft verkleinert.
Vor einem Jahr verdiente Scotiabank im vierten Quartal bereinigt 1,93 Dollar je Aktie. Das ist die Vergleichsbasis für die Scotiabank Quartalszahlen am Mittwoch. Für Dividendenanleger ist die Aktie ohnehin interessant: Unter Kanadas sechs Großbanken bietet sie seit Längerem eine der höchsten Dividendenrenditen. Spannend wird, welche Ziele Thomson für das Geschäftsjahr 2027 ausgibt, nachdem das bisherige Renditeziel bereits erreicht ist.
Die Szenarien
Drei Wege für die Scotiabank Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Der Umbau trägt
Scotiabank übertrifft die Erwartungen erneut, die Kreditvorsorge sinkt und die Bank gibt ehrgeizige neue Ziele aus. Die Scotiabank Aktie dürfte davon profitieren.
Szenario 2: Stabil, aber ohne Überraschung
Die Zahlen bestätigen den Trend, ohne neue Impulse zu liefern. Dann dürfte der Ausblick über die Kursreaktion entscheiden.
Szenario 3: Rückfall bei der Kreditqualität
Höhere Ausfälle, etwa in Lateinamerika, drücken den Gewinn. Dann wäre das Image des erfolgreichen Umbaus angekratzt.
Häufige Fragen zur Scotiabank Aktie
Wann legt Scotiabank die Quartalszahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, vor Börsenbeginn.
Wie viel verdiente Scotiabank im vorigen Quartal?
Bereinigt 2,28 kanadische Dollar je Aktie, nach 1,88 Dollar ein Jahr zuvor.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Scotiabank Aktie?
ISIN CA0641491075, WKN 850388, deutsches Handelssymbol BKN, US-Handelssymbol BNS an der NYSE.
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