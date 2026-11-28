Die Sartorius Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra am Nachmittag bei 285,90 Euro notiert, 0,3 Prozent unter dem Vortag. In Stuttgart wurden am Abend 287,40 Euro gezahlt. Am Mittwoch hatte die Vorzugsaktie 2,56 Prozent auf 285,30 Euro verloren. Das 52-Wochen-Hoch vom 19. November liegt bei 305,40 Euro.
Sartorius Aktie: 340 Euro sagt die eine Bank, 285 die andere – der Laborausrüster spaltet die Analysten
Die Sartorius Aktie notiert bei rund 286 Euro und damit sechs Prozent unter ihrem Hoch vom 19. November. Zwei Banken haben ihre Zielwerte angehoben und kommen zu sehr verschiedenen Ergebnissen.
Sartorius AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0007165631 · WKN: 716563 · Handelssymbol: SRT3 · US-Handelssymbol: SUVPF
Die Erholung
Zwanzig Prozent seit Januar – und jetzt?
Sartorius hat ein gutes Jahr hinter sich. Bis zum 24. November lag die Aktie rund 20 Prozent im Plus. Nach den Neunmonatszahlen stieg sie auf den höchsten Stand seit Anfang 2025. Der Umsatz wuchs um 4,9 Prozent, die Marge lag über 30 Prozent, und für die Laborsparte hob der Konzern die Prognose an. Die Kunden aus der Biopharma-Industrie bestellen wieder, nachdem sie nach der Pandemie lange ihre Lager abgebaut hatten.
Seit dem Hoch hat der Kurs gut sechs Prozent abgegeben. Das ist keine Trendwende, aber ein Hinweis: Ein Teil der Erholung ist bezahlt.
Beide Banken sehen dasselbe Unternehmen. Sie streiten darüber, wie viel von der Erholung schon im Kurs steckt.
Die Analysten
55 Euro Meinungsunterschied
Die Privatbank Berenberg hob ihren Zielwert für die Sartorius Aktie auf 340 Euro an, wie am 24. November berichtet wurde. Die US-Bank Goldman Sachs erhöhte ihren Zielwert von 258 auf 285 Euro und blieb bei „Neutral“. Der Durchschnitt der Analysten liegt bei rund 306 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
The Goldman Sachs Group, Inc. · ISIN: US38141G1040 · WKN: 920332 · Handelssymbol: GOS · US-Handelssymbol: GS
Häufige Fragen zur Sartorius Aktie
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Sartorius Aktie?
Bei 305,40 Euro, erreicht am 19. November 2026 auf Xetra.
Welche Zielwerte nennen die Banken?
Berenberg 340 Euro, Goldman Sachs 285 Euro bei Neutral.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Bis zum 24. November rund 20 Prozent im Plus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.