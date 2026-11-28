Sartorius hat ein gutes Jahr hinter sich. Bis zum 24. November lag die Aktie rund 20 Prozent im Plus. Nach den Neunmonatszahlen stieg sie auf den höchsten Stand seit Anfang 2025. Der Umsatz wuchs um 4,9 Prozent, die Marge lag über 30 Prozent, und für die Laborsparte hob der Konzern die Prognose an. Die Kunden aus der Biopharma-Industrie bestellen wieder, nachdem sie nach der Pandemie lange ihre Lager abgebaut hatten.