Im Zentrum steht Brinsupri, eine Tablette gegen Bronchiektasen, eine chronische Lungenerkrankung. Das Medikament kam im August 2025 in den USA auf den Markt und erzielte bis Ende September 2026 bereits 1,09 Milliarden Dollar Umsatz. Dazu kommt Arikayce gegen eine seltene Lungeninfektion mit zuletzt rund 434 Millionen Dollar Jahresumsatz sowie ein Wirkstoff in der letzten Testphase gegen Lungenhochdruck. Sanofi finanziert den Kauf mit Krediten und vorhandenen Barmitteln, will aber die Dividendenpolitik beibehalten. Ab Ende 2028 soll der Zukauf den bereinigten Gewinn je Aktie erhöhen. Konzernchefin Belén Garijo spricht von einem großen strategischen Schritt, der das Wachstum mittel- und langfristig deutlich beschleunigen soll.