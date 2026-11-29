Die Salesforce Aktie hat in der Thanksgiving-Woche 9,74 Prozent gewonnen und am Freitag bei 198,21 US-Dollar geschlossen. Erst gut eine Woche zuvor, am 17. November, hatte sie 9,41 Prozent verloren, der schlechteste Börsentag seit Mai 2024. Jetzt steht der Softwarekonzern vor seiner wichtigsten Woche des Jahres: Am Mittwoch, 2. Dezember, legt Salesforce nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
Salesforce Aktie: Plus 9,74 Prozent vor dem Zahlen-Showdown – Agentforce wächst um 240 Prozent, doch die Börse zahlt nur knapp das 12-Fache des Gewinns. Kommt am Mittwoch die Wende?
Erst der schlechteste Börsentag seit 2024, dann eine Erholung um fast 10 Prozent: Die Salesforce Aktie geht mit Schwung in die Quartalszahlen am 2. Dezember. Die große Analyse: was der Konzern versprochen hat, welche Zahl am Mittwoch zählt und warum die KI zugleich Chance und Bedrohung ist.
Die Achterbahn
Vom KI-Schock zur Erholung
Der Absturz vom 17. November hatte mit der großen Angst der Softwarebranche zu tun: dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware ersetzen könnten. Salesforce traf das besonders hart, weil der Konzern seine Zukunft selbst auf KI-Agenten innerhalb seiner Software setzt. Bis zum 20. November fiel die Aktie auf 180,62 US-Dollar. Dann drehte die Stimmung. Als Anleger am Dienstag Chipwerte verkauften, floss Geld in Unternehmenssoftware, die Salesforce Aktie gewann an diesem Tag knapp 5 Prozent. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von fast 18 Prozent.
Die Zahlen
Was Salesforce versprochen hat – und welche Zahl zählt
Für das dritte Quartal hat Salesforce einen Umsatz von 11,42 bis 11,50 Milliarden US-Dollar angekündigt, ein Plus von 11 bis 12 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 3,42 bis 3,44 US-Dollar liegen. Die Erwartungen der Analysten bewegen sich nach verfügbaren Daten am oberen Rand dieser Spanne. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 peilt der Konzern 46,1 bis 46,4 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Gut 3 Prozentpunkte des Wachstums stammen allerdings aus der Übernahme des Datenspezialisten Informatica.
Im Zentrum steht Agentforce, die KI-Agenten-Plattform von Salesforce. Ihr wiederkehrender Jahresumsatz überstieg im zweiten Quartal 1,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von mehr als 240 Prozent. Zusammen mit dem Datenprodukt Data 360 waren es rund 3,9 Milliarden US-Dollar. Das klingt gewaltig, entspricht aber nur rund 8,5 Prozent des geplanten Jahresumsatzes. Das organische Abo-Wachstum lag zuletzt im hohen einstelligen Prozentbereich. Das Management hat eine Beschleunigung für die zweite Jahreshälfte zugesagt. Unsere Lesart: Genau diese Beschleunigung ist die Zahl, auf die es am Mittwoch ankommt. Ein weiterer Rekord bei Agentforce allein dürfte nicht reichen.
Die Bewertung spiegelt die Skepsis wider. Gemessen an der Mitte der Gewinnprognose für das Geschäftsjahr kostet die Salesforce Aktie knapp das 12-Fache des Gewinns (eigene Rechnung). Im Juni lag das Verhältnis mit rund 11 auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren. Für einen Konzern mit zweistelligem Umsatzwachstum ist das niedrig. Charttechnisch gilt die Marke von 210,71 US-Dollar als nächste Hürde, das 52-Wochen-Tief liegt bei 150,12 US-Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Salesforce Aktie geht mit Rückenwind, aber ohne Vertrauensvorschuss in die Zahlen. Die Bewertung ist niedrig, weil viele Anleger fürchten, dass KI das Geschäftsmodell untergräbt. Salesforce muss am Mittwoch zeigen, dass KI das Wachstum beschleunigt statt bedroht. Gelingt das, hat die Aktie Spielraum. Bleibt die zugesagte Beschleunigung aus, dürfte sich die Erholung dieser Woche schnell als Atempause erweisen.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Wann legt Salesforce Quartalszahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 23:00 Uhr deutscher Zeit.
Was ist Agentforce?
Agentforce ist die Plattform von Salesforce für KI-Agenten, die Aufgaben in Vertrieb, Kundenservice und Marketing selbstständig erledigen. Der wiederkehrende Jahresumsatz lag zuletzt bei mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salesforce Aktie?
ISIN US79466L3024, WKN A0B87V. Deutsches Handelssymbol: FOO. US-Handelssymbol: CRM (NYSE).
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