Im Zentrum steht Agentforce, die KI-Agenten-Plattform von Salesforce. Ihr wiederkehrender Jahresumsatz überstieg im zweiten Quartal 1,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von mehr als 240 Prozent. Zusammen mit dem Datenprodukt Data 360 waren es rund 3,9 Milliarden US-Dollar. Das klingt gewaltig, entspricht aber nur rund 8,5 Prozent des geplanten Jahresumsatzes. Das organische Abo-Wachstum lag zuletzt im hohen einstelligen Prozentbereich. Das Management hat eine Beschleunigung für die zweite Jahreshälfte zugesagt. Unsere Lesart: Genau diese Beschleunigung ist die Zahl, auf die es am Mittwoch ankommt. Ein weiterer Rekord bei Agentforce allein dürfte nicht reichen.