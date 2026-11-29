Am 17. November senkte die RTL Group ihre Prognose für 2026. Das bereinigte EBITA soll bei rund 700 Millionen Euro liegen statt bei rund 725 Millionen Euro. Beim Umsatz erwartet der Konzern rund 7,1 Milliarden Euro, das untere Ende der bisherigen Spanne von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro. Grund ist die schwache Nachfrage nach Fernsehwerbung in Deutschland und Frankreich. Schon im November 2025 hatte RTL sein Ergebnisziel deutlich gesenkt.

Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 15,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, ohne den Zukauf von Sky Deutschland aber nur um 1,6 Prozent. Sky ist seit Juni Teil des Konzerns. Im dritten Quartal sprang der Umsatz dadurch um 38,4 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro.