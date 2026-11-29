Die RTL Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra unverändert bei 28,80 Euro geschlossen. Auf Wochensicht verlor die RTL Aktie 3,19 Prozent. Seit der Senkung der Jahresprognose am 17. November steht der Medienkonzern unter Druck.
RTL Aktie: Wochenminus nach gesenkter Prognose – Sky und Streaming gegen die TV-Flaute
Die RTL Aktie verliert in der Woche 3,19 Prozent und schließt bei 28,80 Euro. Der Medienkonzern hat seine Gewinnprognose wegen schwacher Fernsehwerbung gesenkt. Wachstum kommt fast nur noch von Sky Deutschland und Streaming.
RTL Group S.A. · ISIN: LU0061462528 · WKN: 861149 · Handelssymbol: RRTL (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): RGLXY
Die Prognose
Zum zweiten November in Folge ein niedrigeres Gewinnziel
Am 17. November senkte die RTL Group ihre Prognose für 2026. Das bereinigte EBITA soll bei rund 700 Millionen Euro liegen statt bei rund 725 Millionen Euro. Beim Umsatz erwartet der Konzern rund 7,1 Milliarden Euro, das untere Ende der bisherigen Spanne von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro. Grund ist die schwache Nachfrage nach Fernsehwerbung in Deutschland und Frankreich. Schon im November 2025 hatte RTL sein Ergebnisziel deutlich gesenkt.
Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 15,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, ohne den Zukauf von Sky Deutschland aber nur um 1,6 Prozent. Sky ist seit Juni Teil des Konzerns. Im dritten Quartal sprang der Umsatz dadurch um 38,4 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro.
Die Hoffnung
Synergien und zahlende Streamingkunden
Vorstandschef Clément Schwebig setzt auf Streaming und Sky. Das Ziel von neun Millionen zahlenden Streamingkunden bis Ende 2026 hat RTL vorzeitig erreicht. Aus der Sky-Übernahme sollen jährliche Synergien von 250 Millionen Euro kommen. Mittelfristig hält der Konzern an einem operativen Gewinn von einer Milliarde Euro fest.
JPMorgan-Analyst Kerven bestätigte am 24. November die Einstufung „Underweight“ mit einem Zielwert von 28 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
RTL wächst fast nur noch durch Zukäufe. Ob Streaming und Sky den Rückgang im Fernsehen ausgleichen, ist die zentrale Frage für die kommenden Jahre.
Häufige Fragen zur RTL Aktie
Wo hat die RTL Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra unverändert bei 28,80 Euro.
Warum hat RTL die Prognose gesenkt?
Wegen schwacher Fernsehwerbung in Deutschland und Frankreich.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN LU0061462528, WKN 861149, Handelssymbol RRTL.
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