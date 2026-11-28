Die mittelgroße Rakete Neutron soll Rocket Lab in eine andere Liga bringen. 16 Starts im Wert von mehr als 515 Millionen Dollar sind nach Angaben von Yahoo Finance bereits gebucht. Der Erstflug hat sich jedoch auf 2027 verschoben, weil an Tankbauteilen Mängel festgestellt wurden. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 73 Prozent, der Auftragsbestand erreichte einen Rekord, das Ergebnis verfehlte dennoch die Erwartungen.