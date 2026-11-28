Die Rocket Lab Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 50,88 Dollar geschlossen, ein Plus von 8,21 Prozent. Auf Wochensicht stehen 12,02 Prozent. Noch am Mittwoch war das Papier auf 42,12 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit rund drei Monaten. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 27,1 Prozent im Minus, das 52-Wochen-Hoch bei 151 Dollar ist weit entfernt.
Rocket Lab Aktie: Start Nummer 101 gelingt – und der Kurs hebt um acht Prozent ab
Die Rocket Lab Aktie schließt bei 50,88 Dollar. Die Electron-Rakete hat ihre 101. Mission absolviert. Die große Neutron-Rakete lässt dagegen bis 2027 auf sich warten.
Rocket Lab Corporation · ISIN: US7731211089 · WKN: A414Q9 · US-Handelssymbol: RKLB
Die Mission
Routine, die Vertrauen schafft
Rocket Lab hat von Neuseeland aus den 14. Radarsatelliten des japanischen Unternehmens Synspective in eine Umlaufbahn in 569 Kilometern Höhe gebracht. Es war der 101. Flug der Electron-Rakete und der 22. in diesem Jahr. Für Synspective liegt die Erfolgsquote bei 100 Prozent.
Für ein Raumfahrtunternehmen ist Regelmäßigkeit die härteste Währung. Jeder gelungene Start senkt die Versicherungskosten der Kunden und stärkt die Verhandlungsposition bei neuen Verträgen. Einige Dienste verweisen allerdings darauf, dass am Freitag Raumfahrt- und Wachstumswerte insgesamt gefragt waren.
Die kleine Rakete liefert pünktlich. Bewertet wird Rocket Lab aber für die große, die noch nicht geflogen ist.
Die Baustelle
Neutron kommt erst 2027
Die mittelgroße Rakete Neutron soll Rocket Lab in eine andere Liga bringen. 16 Starts im Wert von mehr als 515 Millionen Dollar sind nach Angaben von Yahoo Finance bereits gebucht. Der Erstflug hat sich jedoch auf 2027 verschoben, weil an Tankbauteilen Mängel festgestellt wurden. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 73 Prozent, der Auftragsbestand erreichte einen Rekord, das Ergebnis verfehlte dennoch die Erwartungen.
Die Analysten sind gespalten. Ein Haus hat die Beobachtung mit „Underperform“ und einem Zielwert von 40 Dollar aufgenommen, ein anderes bleibt bei „Overweight“ und senkte den Zielwert auf 103 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vor dem Start haben mehrere Führungskräfte laut Stocktwits Aktien für knapp vier Millionen Dollar verkauft.
Häufige Fragen zur Rocket Lab Aktie
Wo schloss die Rocket Lab Aktie am Freitag?
Bei 50,88 Dollar an der Nasdaq.
Was war die 101. Mission?
Der Start eines Radarsatelliten für Synspective von Neuseeland aus.
Wann fliegt die Neutron?
Der Erstflug ist auf 2027 verschoben.
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