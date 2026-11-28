Roblox Aktie: Fünf Tage, 24 Prozent – GTA VI hat die Spieler nicht vertrieben

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 00:30 2 Min.

Die Roblox Aktie schließt bei 57,38 Dollar und hat an fünf Handelstagen in Folge gewonnen. Die große Sorge der Anleger hat sich bisher nicht bestätigt. Der Test kommt mit dem vierten Quartal.

Bild: Photo by Alexey Savchenko / Unsplash

Die Roblox Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 57,38 Dollar geschlossen, ein Plus von 3,15 Prozent. Es war der fünfte Gewinntag in Folge. In dieser Serie hat das Papier nach einer Auswertung von Trefis 23,8 Prozent zugelegt und den Börsenwert um rund 7,9 Milliarden auf 41,1 Milliarden Dollar gesteigert. Zum 52-Wochen-Hoch fehlen trotzdem mehr als 40 Prozent. Roblox Corporation · ISIN: US7710491033 · WKN: A2QHVS · Handelssymbol: RBX · US-Handelssymbol: RBLX Schlusskurs am 27.11.2026 57,38 $ Gewinn in fünf Handelstagen +23,8 % Börsenwert 41,1 Mrd. $ Buchungsziel für das vierte Quartal 1,89–2,00 Mrd. $ Quelle : Yahoo Finance, Trefis, Stand 27.11.2026 Die Sorge Der Blockbuster blieb ohne Folgen Seit Monaten lastete eine Frage auf der Aktie: Was passiert mit Roblox, wenn Grand Theft Auto VI erscheint? Das meisterwartete Spiel des Jahres kam Mitte November auf den Markt. Nach Angaben von Yahoo Finance zeigte die Nutzung der Roblox-Plattform danach keinen wesentlichen Rückgang. Eine kurzfristige Sorge ist damit vom Tisch. Die Erklärung liegt im Publikum. Roblox ist eine Plattform, auf der vor allem junge Nutzer Spiele anderer Nutzer spielen. Die Überschneidung mit einem Titel für Erwachsene ist kleiner, als viele Anleger befürchtet hatten. Der Test Buchungen am oberen Rand gefragt Entscheidend wird das vierte Quartal. Das Management hat Buchungen zwischen 1,89 und 2,00 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Der Markt will sehen, ob das obere Ende erreicht wird und ob daraus 2027 wieder stärkeres Wachstum entsteht. Zuletzt war der Umsatz um 15,6 Prozent gestiegen. Skeptiker gibt es weiter. Jason Bazinet von der US-Bank Citigroup stufte die Roblox Aktie Mitte November von „Buy“ auf „Neutral“ ab, bei einem unveränderten Zielwert von 55 Dollar. Er begründete das mit nachlassender Beliebtheit eines wichtigen Spiels auf der Plattform. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Citigroup Inc. · ISIN: US1729674242 · WKN: A1H92V · Handelssymbol: TRVC · US-Handelssymbol: C Was sich gebessert hat Die Nutzung hält dem neuen Wettbewerber stand, die Aktie hat fünf Gewinntage in Folge. Was offen ist Roblox schreibt Verluste. Einzelne Hits kommen und gehen. Der Kurs liegt bereits über dem Zielwert des genannten Analysten. Häufige Fragen zur Roblox Aktie Wo schloss die Roblox Aktie am Freitag?

Bei 57,38 Dollar an der New York Stock Exchange. Hat GTA VI Roblox geschadet?

Bisher zeigt die Nutzung keinen wesentlichen Rückgang. Was erwartet Roblox im vierten Quartal?

Buchungen von 1,89 bis 2,00 Milliarden Dollar. Fazit: Entwarnung, noch kein Aufbruch Die Roblox Aktie hat eine Angst abgeschüttelt. Für mehr braucht es Buchungen am oberen Rand der Spanne und einen glaubwürdigen Wachstumspfad für 2027.

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