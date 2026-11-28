Die Rivian Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 12,18 Dollar geschlossen. Das Tagesplus beträgt 4,01 Prozent, der Wochengewinn nach Angaben von GuruFocus 17,9 Prozent. Die Erholung ändert wenig am Jahresbild: Seit Januar hat das Papier 38,2 Prozent verloren. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 10,28 bis 22,69 Dollar.
Rivian Aktie: 18 Prozent in einer Woche – am 9. Dezember muss der Beweis folgen
Die Rivian Aktie hat die Woche bei 12,18 Dollar beendet, fast 18 Prozent höher. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Minus von 38 Prozent. Der nächste Termin ist der Technologietag.
Rivian Automotive, Inc. · ISIN: US76954A1034 · WKN: A3C47B · US-Handelssymbol: RIVN
Die Woche
Mitgezogen vom Sektor, gestützt von Analysten
Elektroauto-Aktien waren in dieser Woche insgesamt gefragt. Rivian profitierte davon, obwohl der Konzern mit den Schlagzeilen um den Branchenführer nichts zu tun hat. Dazu kam eine eigene Nachricht aus der Analystenwelt.
Das Analysehaus Seaport Research hat die Beobachtung der Rivian Aktie mit dem Votum „Buy“ und einem Zielwert von 18 Dollar aufgenommen. Eine US-Großbank senkte ihren Zielwert dagegen von 18 auf 14,50 Dollar und blieb bei „Neutral“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Achtzehn Prozent Wochenplus klingen nach Wende. Bei einem Kurs nahe dem Jahrestief ist es zunächst eine Erholung.
Das Geschäft
Der R2 läuft an, das Geld fließt ab
Operativ hat Rivian 2026 Fortschritte gemacht. Das Mittelklassemodell R2 ist im Hochlauf, die Kosten je Fahrzeug sinken. Der Konzern erwartet für das Gesamtjahr dennoch einen bereinigten operativen Verlust (EBITDA) zwischen 1,75 und 1,85 Milliarden Dollar. Die Investitionen bleiben hoch, und Analysten diskutieren, ob weiteres Kapital nötig wird.
Am 9. Dezember lädt Rivian zum „Autonomy & AI Day“. Dort will das Unternehmen zeigen, wie weit die eigene Software für das automatisierte Fahren ist. Für die Rivian Aktie ist das der nächste Termin, an dem sich Erwartungen an Fakten messen lassen.
Häufige Fragen zur Rivian Aktie
Wo schloss die Rivian Aktie am Freitag?
Bei 12,18 Dollar an der Nasdaq.
Was passiert am 9. Dezember?
Rivian veranstaltet einen Technologietag zu autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz.
Schreibt Rivian Gewinn?
Nein. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Verlust von 1,75 bis 1,85 Milliarden Dollar.
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