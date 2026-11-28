Rivian Aktie: 18 Prozent in einer Woche – am 9. Dezember muss der Beweis folgen

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 22:55 2 Min.

Die Rivian Aktie hat die Woche bei 12,18 Dollar beendet, fast 18 Prozent höher. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Minus von 38 Prozent. Der nächste Termin ist der Technologietag.

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Die Rivian Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 12,18 Dollar geschlossen. Das Tagesplus beträgt 4,01 Prozent, der Wochengewinn nach Angaben von GuruFocus 17,9 Prozent. Die Erholung ändert wenig am Jahresbild: Seit Januar hat das Papier 38,2 Prozent verloren. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 10,28 bis 22,69 Dollar. Rivian Automotive, Inc. · ISIN: US76954A1034 · WKN: A3C47B · US-Handelssymbol: RIVN Schlusskurs am 27.11.2026 12,18 $ Wochengewinn +17,9 % seit Jahresbeginn −38,2 % Technologietag „Autonomy & AI Day“ 9.12. Quelle : Stock Analysis, GuruFocus, Stand 27.11.2026 Die Woche Mitgezogen vom Sektor, gestützt von Analysten Elektroauto-Aktien waren in dieser Woche insgesamt gefragt. Rivian profitierte davon, obwohl der Konzern mit den Schlagzeilen um den Branchenführer nichts zu tun hat. Dazu kam eine eigene Nachricht aus der Analystenwelt. Das Analysehaus Seaport Research hat die Beobachtung der Rivian Aktie mit dem Votum „Buy“ und einem Zielwert von 18 Dollar aufgenommen. Eine US-Großbank senkte ihren Zielwert dagegen von 18 auf 14,50 Dollar und blieb bei „Neutral“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Geschäft Der R2 läuft an, das Geld fließt ab Operativ hat Rivian 2026 Fortschritte gemacht. Das Mittelklassemodell R2 ist im Hochlauf, die Kosten je Fahrzeug sinken. Der Konzern erwartet für das Gesamtjahr dennoch einen bereinigten operativen Verlust (EBITDA) zwischen 1,75 und 1,85 Milliarden Dollar. Die Investitionen bleiben hoch, und Analysten diskutieren, ob weiteres Kapital nötig wird. Am 9. Dezember lädt Rivian zum „Autonomy & AI Day“. Dort will das Unternehmen zeigen, wie weit die eigene Software für das automatisierte Fahren ist. Für die Rivian Aktie ist das der nächste Termin, an dem sich Erwartungen an Fakten messen lassen. Was Rivian vorweisen kann Ein neues Volumenmodell im Hochlauf und sinkende Stückkosten. Was offen bleibt Ein Milliardenverlust, hoher Kapitalbedarf und zunehmender Wettbewerb im Segment der mittelgroßen Geländewagen. Häufige Fragen zur Rivian Aktie Wo schloss die Rivian Aktie am Freitag?

Bei 12,18 Dollar an der Nasdaq. Was passiert am 9. Dezember?

Rivian veranstaltet einen Technologietag zu autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz. Schreibt Rivian Gewinn?

Nein. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Verlust von 1,75 bis 1,85 Milliarden Dollar. Fazit: Erholung mit Termin Die Rivian Aktie hat eine starke Woche hinter sich und ein schwaches Jahr. Der Technologietag am 9. Dezember zeigt, ob das Unternehmen der Erholung Inhalte folgen lässt.

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