Die Rio Tinto Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in London bei 5.800 Pence geschlossen, ein Plus von 3,02 Prozent. In New York endete der Hinterlegungsschein bei 76,47 Dollar, 2,53 Prozent höher. Der Tagesgewinn fällt in eine schwache Phase: Seit Juni hat das Papier mehr als 30 Prozent verloren. Die 52-Wochen-Spanne in London reicht von 5.399 bis 9.117 Pence.
Rio Tinto Aktie: 30 Prozent seit Juni verloren – nun soll ein Verkauf zwei Milliarden Dollar bringen
Die Rio Tinto Aktie gewinnt am Freitag in London 3,02 Prozent auf 5.800 Pence. Der Bergbaukonzern will Berichten zufolge sein US-Borgeschäft für zwei Milliarden Dollar verkaufen.
Rio Tinto plc · ISIN: GB0007188757 · WKN: 852147 · Handelssymbol: RIO1 · US-Handelssymbol: RIO
Der Umbau
Bor soll raus, Guinea liefert
Nach einem Bericht vom Freitag will Rio Tinto sein Borgeschäft in den USA für rund zwei Milliarden Dollar verkaufen. Der Schritt wäre Teil einer Vereinfachung des Konzerns. Bestätigt hat das Unternehmen den Bericht in den ausgewerteten Quellen nicht.
Aus dem operativen Geschäft kamen weitere Meldungen. Ein Gemeinschaftsunternehmen des Konzerns hat Erz aus einer Mine in Guinea an einen europäischen Kunden verschifft. In Australien schloss Rio Tinto ein erneuertes Abkommen mit dem Volk der Yinhawangka, das diesem mehr Einfluss auf Bergbauentscheidungen gibt. Für die frühere Mine Panguna sind 250 Millionen Dollar für einen Fonds vorgesehen.
Rio Tinto kann Randgeschäfte verkaufen und Minen eröffnen. Den Kurs bestimmt am Ende der Preis für Eisenerz.
Der Kurs
Rohstoffpreise ziehen nach unten
Der Kursrückgang seit Juni hat einen klaren Grund. Die Preise für Eisenerz, das etwa die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht, sind deutlich gefallen. Zuletzt geriet auch Kupfer unter Druck, weil Anleger an der Nachfrage aus dem Bau von Rechenzentren zweifelten. Am Freitag erholten sich die Metallpreise, und mit ihnen die Minenwerte.
Die Landesbank Baden-Württemberg stufte die Rio Tinto Aktie am 27. November auf „Buy“ hoch und senkte zugleich ihren Zielwert. Den Durchschnitt der Zielwerte für den Hinterlegungsschein gibt Yahoo Finance mit 105,29 Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Rio Tinto Aktie
Wo schloss die Rio Tinto Aktie am Freitag?
Bei 5.800 Pence in London und 76,47 Dollar in New York.
Was will Rio Tinto verkaufen?
Einem Bericht zufolge das US-Borgeschäft für rund zwei Milliarden Dollar.
Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Yahoo Finance nennt 6,23 Prozent auf Basis der erwarteten Ausschüttung.
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