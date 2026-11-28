Aus dem operativen Geschäft kamen weitere Meldungen. Ein Gemeinschaftsunternehmen des Konzerns hat Erz aus einer Mine in Guinea an einen europäischen Kunden verschifft. In Australien schloss Rio Tinto ein erneuertes Abkommen mit dem Volk der Yinhawangka, das diesem mehr Einfluss auf Bergbauentscheidungen gibt. Für die frühere Mine Panguna sind 250 Millionen Dollar für einen Fonds vorgesehen.