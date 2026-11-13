Rheinmetall Aktie Prognose: Kurssturz auf 765 Euro - droht der nächste Absturz oder beginnt jetzt die große Gegenbewegung?

Die Rheinmetall-Aktie-Prognose bleibt kurzfristig von Unsicherheit geprägt. Die erneute Senkung der Jahresziele und das schwache Chartbild sprechen dafür, zunächst mit erheblichen Schwankungen zu rechnen. Eine technische Erholung ist möglich, aber noch nicht bestätigt. Mittel- bis langfristig ist das Bild konstruktiver. Rheinmetall wächst schnell, steigert seine Profitabilität und verfügt über einen außergewöhnlich hohen Backlog. Entscheidend ist jedoch, ob die Aufträge termingerecht umgesetzt werden und sich der bislang negative operative Free Cashflow nachhaltig verbessert. Bei einem Xetra-Kurs von 765 Euro erscheint die Rheinmetall-Aktie als interessanter, aber keineswegs risikoloser Kandidat für eine mittelfristige Neubewertung. Die nächste große Kursbewegung dürfte weniger von der grundsätzlichen Nachfrage nach Rüstungsgütern abhängen als von der Glaubwürdigkeit der Unternehmensprognosen und der tatsächlichen Umsetzung der Großprojekte. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Gelingt Rheinmetall die Rückkehr zu verlässlichen Prognosen, oder folgen weitere Enttäuschungen?

Zum Schluss: Diese Rheinmetall-Aktie-Prognose sollten Sie nicht bunkern!

Teilen Sie diese Rheinmetall-Aktie-Prognose mit Ihren Freunden! Schließlich sollte man gute Börsenanalysen genauso wenig bunkern wie wertvolle Informationen. Und falls Ihre Freunde fragen, ob das Weiterleiten wirklich notwendig sei: Ein Klick kostet garantiert weniger als ein Panzer – und kann trotzdem für ordentlich Bewegung im Depotgespräch sorgen!