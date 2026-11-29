In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 5,8 Prozent auf 982,0 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT wuchs um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro, die Marge um einen Prozentpunkt auf 16,2 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro, auf jeden Euro Umsatz kamen damit 1,70 Euro neue Aufträge. Dass der Umsatz langsamer wächst, begründet RENK mit den vertraglich vereinbarten Lieferplänen der Kunden.

Für die fortgeführten Geschäftsbereiche bestätigte RENK für 2026 rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro. Am Tag der Zahlen kaufte Vorstandschef Alexander Sagel 6.790 RENK-Aktien. Anfang November schloss RENK außerdem die Übernahme von David Brown Defence ab.