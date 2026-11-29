Die RENK Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 35,03 Euro geschlossen, ein Plus von 3,33 Prozent. Auf Wochensicht gewann die RENK Aktie 14,72 Prozent und war damit der zweitbeste MDAX-Wert. Seit Jahresbeginn steht trotzdem noch ein Minus von 31,42 Prozent.
RENK Aktie: Plus 14,7 Prozent in einer Woche, 7,6 Milliarden Euro Auftragsbestand – was am 8. Dezember in London kommt
Die RENK Aktie gehört mit einem Wochenplus von 14,72 Prozent zu den stärksten Werten im MDAX. Der Getriebespezialist sitzt auf einem Rekordauftragsbestand, der Chef hat zugekauft. Am 8. Dezember folgt das Strategieupdate.
RENK Group AG · ISIN: DE000RENK730 · WKN: RENK73 · Handelssymbol: R3NK (Xetra)
Der Auslöser
Rheinmetall kappt die Ziele, RENK profitiert
Den Schub brachte ausgerechnet ein Rückschritt beim großen Branchennachbarn. Am Freitag senkte Rheinmetall (ISIN: DE0007030009 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM) auf dem Kapitalmarkttag das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro. Die neuen Ziele lagen nah an den Erwartungen der Analysten und nahmen damit Unsicherheit aus dem ganzen Sektor. Die RENK Aktie stieg allein am Freitag um 3,33 Prozent.
Die Zahlen
Aufträge wachsen fast sechsmal so schnell wie der Umsatz
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 5,8 Prozent auf 982,0 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT wuchs um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro, die Marge um einen Prozentpunkt auf 16,2 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro, auf jeden Euro Umsatz kamen damit 1,70 Euro neue Aufträge. Dass der Umsatz langsamer wächst, begründet RENK mit den vertraglich vereinbarten Lieferplänen der Kunden.
Für die fortgeführten Geschäftsbereiche bestätigte RENK für 2026 rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro. Am Tag der Zahlen kaufte Vorstandschef Alexander Sagel 6.790 RENK-Aktien. Anfang November schloss RENK außerdem die Übernahme von David Brown Defence ab.
Jefferies bestätigte nach den Neunmonatszahlen die Kaufempfehlung mit einem Zielwert von 60 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
RENK hat die Aufträge für Jahre im Buch. Die Börse fragt jetzt, wie schnell daraus Umsatz und Geld in der Kasse werden.
Häufige Fragen zur RENK Aktie
Wo hat die RENK Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 35,03 Euro, ein Plus von 3,33 Prozent.
Wann ist der nächste Termin?
Am 8. Dezember 2026 informiert Vorstandschef Alexander Sagel in London über die Strategie.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000RENK730, WKN RENK73, Handelssymbol R3NK.
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