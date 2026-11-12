ProSiebenSat.1 Q3 2026 Zahlen: EBITDA steigt um über 400% - Kostenoffensive zeigt Wirkung

ProSiebenSat.1 präsentiert nach neun Monaten 2026 eine bemerkenswerte Ergebnisverbesserung. Das EBITDA stieg auf 198 Mio. EUR, das EBIT kehrte mit 73 Mio. EUR in die Gewinnzone zurück. Gleichzeitig entwickeln sich Joyn und flaconi dynamisch und liefern wichtige Wachstumsimpulse.

Allerdings bleibt die fundamentale Situation anspruchsvoll. Der Konzernumsatz sank um 11%, der TV-Werbemarkt steht unter Druck und die organische Umsatzprognose musste gesenkt werden. Hinzu kommt eine Nettofinanzverschuldung von mehr als 1,5 Mrd. EUR, die den finanziellen Handlungsspielraum begrenzt.

Für die ProSiebenSat.1 Aktie liegt die zentrale Chance in einer nachhaltigen operativen Erholung. Gelingt es dem Konzern, die niedrigere Kostenbasis mit einer Stabilisierung der Werbeumsätze und weiterem Digitalwachstum zu verbinden, könnten sich die Ertragsperspektiven deutlich verbessern.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr nur, ob ProSiebenSat.1 Kosten senken kann. Das hat der Konzern bereits gezeigt. Jetzt muss das Management beweisen, dass aus der erfolgreichen Kostensanierung auch eine nachhaltige Wachstumsstrategie entsteht. Erst dann könnte aus der Gewinnwende eine überzeugende fundamentale Trendwende werden.