Die ProSiebenSat.1 Aktie (Ticker: PSM, ISIN: DE000PSM7770) rutscht am Dienstag unter die Marke von 3 Euro: Auf Xetra notierte das Papier zuletzt bei rund 2,97 Euro, je nach Datenquelle 2,6 bis 4,8 Prozent unter dem Vortag. Am selben Morgen hatte der Konkurrent RTL Group wegen einbrechender TV-Werbung seine Jahresziele gesenkt – ein Signal, das nach Einschätzung der Redaktion direkt auf den Münchner Sendergruppe durchschlägt. Diese ProSiebenSat.1 Aktienanalyse zeigt, wie tief die Werbeflaute reicht, was hinter der EBITDA-Wende steckt und welche Szenarien für die ProSiebenSat.1 Aktienprognose diskutiert werden.
ProSiebenSat.1 Aktienanalyse: RTL-Warnung zieht den Kurs unter 3 Euro, KGV um 6 – Bodenbildung oder Value-Falle?
Die ProSiebenSat.1 Aktie fällt am Tag der RTL-Prognosesenkung auf neue Tiefs, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 39 Prozent. Unsere ProSiebenSat.1 Aktienanalyse ordnet TV-Werbeflaute, EBITDA-Wende, Schulden, Analystenkonsens und die Szenarien für die ProSiebenSat.1 Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- ProSiebenSat.1 Media SE
- Ticker
- PSM (Xetra)
- ISIN
- DE000PSM7770
- Sitz
- Unterföhring bei München
- Großaktionär
- MFE-MediaForEurope (über 75 %)
- Index
- seit 22.06.2026 nicht mehr im SDAX
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra, verzögert
RTL-Warnung als Stimmungskiller
RTL meldete für das dritte Quartal ein Minus von 8 Prozent bei der linearen TV-Werbung und senkte das Gewinnziel 2026 auf rund 700 Mio. Euro.
Eigene Umsatzschwäche
ProSiebenSat.1 setzte im dritten Quartal 701 Mio. Euro um, 15 Prozent weniger als im Vorjahr; schon Ende Oktober wurde die organische Umsatzprognose gesenkt.
EBITDA steigt – auch bilanziell
Das EBITDA der ersten neun Monate stieg auf 198 Mio. Euro nach 39 Mio. Euro, teils dank geänderter Abschreibung des Programmvermögens.
Schulden größer als der Börsenwert
Den rund 0,69 Mrd. Euro Börsenwert stehen 1,54 Mrd. Euro Nettofinanzschulden gegenüber.
Der Auslöser
Was ist bei der ProSiebenSat.1 Aktie passiert – und warum zieht RTL sie mit?
Zwei deutsche Sendergruppen, ein Werbemarkt: Was RTL am Dienstagmorgen meldete, lesen Anleger auch als Zustandsbericht für ProSiebenSat.1.
Die RTL Group senkte am 17. November ihre Prognose für 2026. Statt rund 725 Mio. Euro erwartet der Kölner Konkurrent nur noch etwa 700 Mio. Euro bereinigtes EBITA, der Umsatz soll am unteren Ende bei rund 7,1 Mrd. Euro landen. Die lineare TV-Werbung fiel im dritten Quartal um 8 Prozent auf 438 Mio. Euro, und auch für das vierte Quartal sieht RTL eine schwächere Nachfrage, vor allem in Deutschland und Frankreich. Die RTL-Aktie konnte sich dank des wachsenden Streaming-Geschäfts im Tagesverlauf fangen – die ProSiebenSat.1 Aktie nicht.
Für ProSiebenSat.1 wiegt die Nachricht schwer, weil der Konzern noch stärker am klassischen Fernsehen hängt. Bereits am 29. Oktober hatte das Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung eingeräumt, dass der organische Umsatz 2026 leicht sinken statt leicht steigen werde. Anfang November senkte JPMorgan seine Schätzung für den europäischen TV-Werbemarkt 2026 auf ein Minus von rund 3 Prozent. Und im November kappten mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele für die ProSiebenSat.1 Aktie. Ein Artikel, der den heutigen Kursrutsch ausdrücklich mit RTL verknüpft, lag bei Redaktionsschluss nicht vor; der Zusammenhang ist eine Einordnung der Redaktion.
Geschäftsmodell
Womit verdient ProSiebenSat.1 sein Geld?
ProSiebenSat.1 versteht sich heute als fokussierter Unterhaltungskonzern im deutschsprachigen Raum. Seit Januar 2026 gibt es zwei Segmente: Entertainment mit den Sendern ProSieben, SAT.1, Kabel Eins und weiteren, der Streaming-Plattform Joyn sowie dem Distributionsgeschäft, und Commerce & Dating mit den verbliebenen Beteiligungen. Randgeschäfte wie Verivox und wetter.com wurden verkauft. Joyn wächst: In den ersten neun Monaten legten die werbefinanzierten Streaming-Erlöse um 9 Prozent zu, die Abo-Erlöse um 20 Prozent. Größter Aktionär ist seit 2025 die italienische MFE-MediaForEurope der Familie Berlusconi mit gut 75 Prozent. Ein Delisting stehe derzeit nicht zur Diskussion, sagte MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi im Juli; für 2026 erwartet MFE Synergien von 160 Mio. Euro.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der ProSiebenSat.1 Aktie?
Auf den ersten Blick wirkt das dritte Quartal wie eine Wende: Das EBITDA stieg auf 75 Mio. Euro, in den ersten neun Monaten auf 198 Mio. Euro nach nur 39 Mio. Euro im Vorjahr, das operative Ergebnis (EBIT) ist mit 73 Mio. Euro wieder positiv. Ein Teil des Sprungs geht allerdings auf eine geänderte Abschreibung des Programmvermögens zurück; der Programmaufwand sank in neun Monaten um 126 Mio. Euro. Beim Umsatz bleibt das Bild schwach: minus 15 Prozent im Quartal, organisch minus 4 Prozent. Die Prognose eines deutlichen EBITDA-Anstiegs für 2026 hat der Vorstand am 12. November bestätigt.
|Kennzahl
|GJ 2025
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Umsatz
|3.675 Mio. EUR (–6 %)
|701 Mio. EUR (–15 %, org. –4 %)
|2.244 Mio. EUR (–11 %)
|EBITDA (berichtet)
|241 Mio. EUR
|75 Mio. EUR (Vj. 68)
|198 Mio. EUR (Vj. 39)
|Konzernergebnis
|–169 Mio. EUR
|–
|–
|Nettofinanzverschuldung
|1.343 Mio. EUR
|1.540 Mio. EUR
|–
|Verschuldungsgrad
|3,3x
|3,4x
|Ziel Jahresende 3,0–3,5x
|Dividende je Aktie
|0,05 EUR
|–
|–
Quelle: ProSiebenSat.1 (Kennzahlen, PM 26.03.2026), Q3-Bericht 12.11.2026 via advanced-television, senalnews, goldesel
Die Bewertung wirkt auf den ersten Blick wie ein Ausverkauf. Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzungen von S&P Global (0,51 Euro je Aktie für 2026, 0,58 Euro für 2027) ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von rund 5,8 beziehungsweise 5,1. Doch der niedrige Börsenwert täuscht: Rechnet man die Schulden hinzu, liegt der Unternehmenswert laut StockAnalysis bei rund 2,5 Mrd. Euro, das EV/EBITDA bei etwa 6. Damit ist ProSiebenSat.1 im europäischen Vergleich günstiger als RTL, aber kaum billiger als TF1 oder ITV.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|EV/EBITDA
|Dividendenrendite
|ProSiebenSat.1
|rund 5,8
|6,0
|1,7 %
|RTL Group
|13,7
|8,9
|6,8 %
|TF1
|12,8
|4,3
|10,6 %
|ITV
|8,2
|5,8
|7,5 %
ProSiebenSat.1: KGV 2026e eigene Rechnung auf Konsens-EPS, EV/EBITDA Stand 23.10.2026; TF1 Stand 22.10., ITV Anfang Oktober 2026, RTL abgerufen 17.11.2026.
Quelle: StockAnalysis
Analysten
Was sagen Analysten zur ProSiebenSat.1 Aktie?
Die Analysten sind zurückhaltend. Laut S&P Global, abgerufen über StockAnalysis am 17. November, stufen von sieben Analysten einer die ProSiebenSat.1 Aktie mit Kaufen ein, fünf mit Halten und einer mit Starkem Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,19 Euro, die Spanne reicht von 2,70 bis 5,40 Euro. Rechnerisch liegt das Ø-Ziel damit rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs – allerdings haben mehrere Häuser ihre Ziele und fairen Werte allein im November gesenkt, nach den Q3-Zahlen und der Prognosekorrektur vom Oktober. Ältere Daten von aktien.guide aus dem September zeigten noch ein deutlich freundlicheres Bild mit sechs Kaufvoten bei 14 Analysten.
|Quelle
|Einstufung
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø-Kursziel
|S&P Global (StockAnalysis)
|Hold
|1 / 5 / 1
|4,19 EUR
|aktien.guide (Stand September)
|–
|6 / 7 / 1
|4,44 EUR
Quelle: S&P Global via StockAnalysis (17.11.2026), aktien.guide (22.09.2026)
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der ProSiebenSat.1 Aktie?
Das Chartbild ist klar abwärtsgerichtet. Schon Ende Oktober lag die 50-Tage-Linie laut StockAnalysis bei 3,46 Euro und die 200-Tage-Linie bei 3,93 Euro; der aktuelle Kurs notiert rund ein Viertel unter dem langfristigen Durchschnitt. Mit dem Rutsch unter 3 Euro hat die Aktie eine psychologisch wichtige Marke verloren, das 52-Wochen-Tief vom Oktober bei 3,12 Euro ist deutlich unterschritten. Erste Widerstände liegen nun im Bereich 3,05 bis 3,12 Euro, darüber beim Hoch vom 13. November um 3,22 Euro. Eine belastbare Unterstützung ist nach unten nicht erkennbar – die Aktie bewegt sich in der Region ihrer historischen Tiefs.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die ProSiebenSat.1 Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die ProSiebenSat.1 Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Positiv: Die Kostensenkungen und MFE-Synergien tragen, das EBITDA steigt wie angekündigt deutlich, und die niedrige Bewertung lockt Schnäppchenjäger; das Ø-Kursziel von 4,19 Euro zeigt, dass die Analysten im Schnitt deutlich höhere Werte sehen. Neutral: Die Aktie stabilisiert sich knapp unter 3 Euro, bis das Weihnachtsgeschäft im Werbemarkt und die Jahreszahlen im Frühjahr Klarheit bringen. Negativ: Hält die Werbeflaute bis ins Jahr 2027 an, wie es die Warnungen von RTL und JPMorgan nahelegen, gerät der Schuldenabbau ins Stocken – bei einem Verschuldungsgrad von 3,4 hat ProSiebenSat.1 wenig Puffer. Für die ProSiebenSat.1 Aktienprognose bleibt der deutsche TV-Werbemarkt der entscheidende Faktor.
Termine
Was sollten Anleger bei der ProSiebenSat.1 Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur ProSiebenSat.1 Aktie
Warum fällt die ProSiebenSat.1 Aktie heute? Nach Einschätzung der Redaktion vor allem wegen der Prognosesenkung des Konkurrenten RTL, der einen Einbruch der TV-Werbung um 8 Prozent im dritten Quartal meldete. ProSiebenSat.1 hängt noch stärker am linearen Fernsehen.
Wem gehört ProSiebenSat.1? Mehrheitsaktionär ist die italienische MFE-MediaForEurope mit gut 75 Prozent. Ein Delisting steht laut MFE derzeit nicht zur Diskussion.
Was sagt die ProSiebenSat.1 Aktienanalyse zur Bewertung? Das KGV liegt auf Basis der Konsensschätzungen bei rund 6. Wegen der hohen Schulden ist das Unternehmen gemessen am EV/EBITDA aber weniger billig, als es scheint.
Wie sieht die ProSiebenSat.1 Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Hold“, das Ø-Kursziel liegt laut S&P Global bei 4,19 Euro (Stand 17.11.).
Zahlt ProSiebenSat.1 eine Dividende? Für 2025 gab es lediglich 0,05 Euro je Aktie.
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