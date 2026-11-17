Die RTL Group senkte am 17. November ihre Prognose für 2026. Statt rund 725 Mio. Euro erwartet der Kölner Konkurrent nur noch etwa 700 Mio. Euro bereinigtes EBITA, der Umsatz soll am unteren Ende bei rund 7,1 Mrd. Euro landen. Die lineare TV-Werbung fiel im dritten Quartal um 8 Prozent auf 438 Mio. Euro, und auch für das vierte Quartal sieht RTL eine schwächere Nachfrage, vor allem in Deutschland und Frankreich. Die RTL-Aktie konnte sich dank des wachsenden Streaming-Geschäfts im Tagesverlauf fangen – die ProSiebenSat.1 Aktie nicht.

Für ProSiebenSat.1 wiegt die Nachricht schwer, weil der Konzern noch stärker am klassischen Fernsehen hängt. Bereits am 29. Oktober hatte das Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung eingeräumt, dass der organische Umsatz 2026 leicht sinken statt leicht steigen werde. Anfang November senkte JPMorgan seine Schätzung für den europäischen TV-Werbemarkt 2026 auf ein Minus von rund 3 Prozent. Und im November kappten mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele für die ProSiebenSat.1 Aktie. Ein Artikel, der den heutigen Kursrutsch ausdrücklich mit RTL verknüpft, lag bei Redaktionsschluss nicht vor; der Zusammenhang ist eine Einordnung der Redaktion.