ProSiebenSat.1 Aktie: DZ BANK wird skeptischer - ist die Erholung in Gefahr?

Die ProSiebenSat.1-Aktienanalyse der DZ BANK vom 13. November 2026 liefert eine zurückhaltende Botschaft. Analyst Armin Kremser senkt den fairen Wert von 4,00 auf 3,30 Euro und bestätigt das Rating "halten" unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 3,18 Euro ergibt sich lediglich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 3,77 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen einen Konzern im tiefgreifenden Umbau. Während die Umsätze in den ersten neun Monaten um elf Prozent auf 2,244 Milliarden Euro sanken, stieg das EBITDA um 159 Millionen Euro auf 198 Millionen Euro. Die Kostensenkungen zeigen Wirkung, doch der schwache TV-Werbemarkt bleibt eine erhebliche Herausforderung. Die Streamingplattform Joyn, die Konzentration auf das Kerngeschäft und mögliche europäische Kooperationen bieten langfristige Chancen. Gleichzeitig begrenzen die Verschuldung und die strukturellen Veränderungen des Medienmarktes den Handlungsspielraum. Für Anleger wird entscheidend sein, ob ProSiebenSat.1 seine Ergebnisverbesserung dauerhaft sichern und wieder organisches Umsatzwachstum erzielen kann. Das Kursziel 3,30 Euro und das Rating "halten" der DZ BANK signalisieren vorerst nur begrenztes Kurspotenzial.

Zum Schluss: Ein kleiner Programmhinweis für Ihren Freundeskreis

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.