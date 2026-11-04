ProSiebenSat.1 Aktie: Werbemarkt kippt – trotzdem deutliches Kurspotenzial?

Ein Rückgang der TV-Werbeeinnahmen kann den wirtschaftlichen Druck auf die Sender erhöhen. Für ProSiebenSat.1 wird deshalb wichtig sein, wie sich das eigene Geschäft innerhalb des schwächeren Branchenumfelds entwickelt. Die genannten rund minus 3% sind dabei eine Branchenannahme und keine ausdrücklich genannte Umsatzprognose für ProSiebenSat.1.