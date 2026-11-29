Wo hat die ProSiebenSat.1 Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 2,60 Euro, 1,96 Prozent im Plus.

Wie hoch war der Umsatz nach neun Monaten?

2,244 Milliarden Euro, nach 2,515 Milliarden Euro im Vorjahr.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000PSM7770, WKN PSM777, Handelssymbol PSM.