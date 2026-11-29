Die ProSiebenSat.1 Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 2,60 Euro geschlossen, ein Plus von 1,96 Prozent. Bei rund 233 Millionen Aktien ist der Konzern an der Börse damit rund 600 Millionen Euro wert. Die ProSiebenSat.1 Aktie leidet unter einer schwachen Fernsehwerbung.
ProSiebenSat.1 Aktie: Weniger Umsatz, Prognose bestätigt – die Aktie kostet 2,60 Euro
Die ProSiebenSat.1 Aktie schließt am Freitag bei 2,60 Euro, ein Plus von 1,96 Prozent. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz auf 2,244 Milliarden Euro. Die Jahresprognose hat der Medienkonzern bestätigt.
ProSiebenSat.1 Media SE · ISIN: DE000PSM7770 · WKN: PSM777 · Handelssymbol: PSM (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): PBSFF
Die Zahlen
Weniger Umsatz, mehr Ergebnis
Von Januar bis September 2026 erzielte ProSiebenSat.1 einen Konzernumsatz von 2,244 Milliarden Euro, nach 2,515 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis stieg trotzdem deutlich, vor allem durch Einsparungen und niedrigere Programmkosten. Schwierig blieb das Dating- und Videogeschäft.
Ende Oktober hatte der Konzern seine Umsatzerwartung für 2026 gesenkt. Statt eines leichten organischen Wachstums rechnet er nun mit einem leichten Rückgang. An der Prognose für ein deutlich höheres operatives Ergebnis hält ProSiebenSat.1 fest. Die Streaming-Plattform Joyn steigerte die Abo-Erlöse nach Branchenberichten um 20 Prozent.
ProSiebenSat.1 spart sich zu mehr Gewinn, wächst aber nicht. Die ProSiebenSat.1 Aktie braucht einen Beleg, dass Joyn das schrumpfende Fernsehgeschäft ausgleichen kann.
Seit 2025 gehört ProSiebenSat.1 mehrheitlich zu einer italienischen Mediengruppe, die rund 75,6 Prozent der Aktien hält. Der Streubesitz ist damit klein.
Häufige Fragen zur ProSiebenSat.1 Aktie
Wo hat die ProSiebenSat.1 Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 2,60 Euro, 1,96 Prozent im Plus.
Wie hoch war der Umsatz nach neun Monaten?
2,244 Milliarden Euro, nach 2,515 Milliarden Euro im Vorjahr.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000PSM7770, WKN PSM777, Handelssymbol PSM.
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