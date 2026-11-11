Die Aktie der Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) steckt in einem bemerkenswerten Spannungsfeld zwischen enttäuschenden Geschäftszahlen und enormen Kurshoffnungen! Während die Beteiligungsgesellschaft unter den Problemen der europäischen Automobilindustrie leidet und nach neun Monaten einen Milliardenverlust ausweist, hält Deutsche Bank Research an einer ausgesprochen optimistischen Einschätzung fest. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 11. November 2026 senkt Analyst Tim Rokossa das Kursziel für die Porsche SE von bislang 43 Euro auf 41 Euro, bestätigt aber gleichzeitig das Rating "buy". Die Botschaft ist bemerkenswert: Trotz einer vorsichtigeren Bewertung sieht Deutsche Bank Research weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Auf Xetra notiert die Porsche SE-Aktie aktuell bei 25,23 Euro und gewinnt 0,1 Prozent. Gegenüber diesem Kurs signalisiert das Kursziel 41 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 62,5 Prozent. Doch warum bleibt Tim Rokossa optimistisch, obwohl die Porsche SE mit sinkenden Beteiligungserträgen, einer hohen Nettoverschuldung und erheblichen Belastungen im Volkswagen-Konzern kämpft? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Porsche SE-Aktie tatsächlich zu einer nachhaltigen Aufholjagd ansetzen kann?
Porsche SE Aktie: Schlummern hier gewaltige Kurschancen?
Deutsche Bank senkt Kursziel, rät aber weiter zum Kauf
Deutsche Bank Research bestätigt Rating "buy" trotz Kurszielsenkung
Die aktuelle Porsche SE-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research fällt differenziert aus. Analyst Tim Rokossa senkt das Kursziel von 43 auf 41 Euro. Das entspricht einer Reduzierung um rund 4,7 Prozent. Gleichzeitig bestätigt Tim Rokossa das Rating "buy". Anlass für die Anpassung sind die jüngsten Neunmonatszahlen der Porsche Automobil Holding SE. Nach der veröffentlichten Zusammenfassung hat Tim Rokossa seine Erwartungen an die Beteiligungsgesellschaft etwas angepasst. Weitergehende konkrete Bewertungsannahmen werden in der Kurzmeldung nicht genannt. Dennoch ist die Kombination aus niedrigerem Kursziel und bestätigter Kaufempfehlung aufschlussreich. Deutsche Bank Research berücksichtigt die schwierigere Ertragslage, hält die Porsche SE-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau aber weiterhin für attraktiv. Das Kursziel 41 Euro liegt deutlich über dem Xetra-Kurs von 25,23 Euro. Für Anleger bedeutet dies allerdings nicht, dass ein entsprechender Kursanstieg garantiert wäre. Die Einschätzung hängt wesentlich von der zukünftigen Entwicklung der wichtigsten Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG ab.
Porsche SE-Aktie: 62,5 Prozent Kurspotenzial laut Deutsche Bank Research
Ein Blick auf die Kursrelation verdeutlicht die Dimension der Aktienanalyse. Die Porsche SE-Aktie kostet auf Xetra aktuell 25,23 Euro. Das Kursziel 41 Euro von Deutsche Bank Research liegt damit 15,77 Euro über dem gegenwärtigen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 62,5 Prozent. Selbst nach der Senkung von 43 auf 41 Euro bleibt der Abstand zwischen Aktienkurs und Analystenziel außergewöhnlich groß. Für Anleger ist das ein interessantes Signal, allerdings auch ein Hinweis auf die erhebliche Unsicherheit bei der Bewertung der Porsche SE. Denn die Beteiligungsgesellschaft ist wirtschaftlich stark von Volkswagen und der Porsche AG abhängig. Eine Erholung dieser Unternehmen könnte den Wert der Beteiligungen unterstützen. Umgekehrt könnten anhaltend schwache Ergebnisse und zusätzliche Wertberichtigungen die Bewertung weiter belasten. Tim Rokossa von Deutsche Bank Research bleibt trotz dieser Herausforderungen beim Rating "buy". Das Kursziel 41 Euro unterstreicht, dass die Investmentbank nach wie vor erhebliches Potenzial sieht.
Milliardenverlust bei Porsche SE: Die Neunmonatszahlen schockieren
Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, wie schwierig das wirtschaftliche Umfeld für die Porsche SE geworden ist. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete die Beteiligungsgesellschaft ein Konzernergebnis nach Steuern von minus 2,783 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 1,240 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Damit ergibt sich eine dramatische Verschlechterung des ausgewiesenen Ergebnisses. Hauptursache ist eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf den Beteiligungsbuchwert der Volkswagen AG. Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend. Der Milliardenverlust bedeutet nicht, dass Porsche SE im gleichen Umfang liquide Mittel abgeflossen sind. Dennoch signalisiert die Wertberichtigung, dass die wirtschaftlichen Perspektiven einer zentralen Beteiligung deutlich kritischer eingeschätzt werden müssen. Deutsche Bank Research reagiert auf die Neunmonatszahlen mit einer Senkung des Kursziels auf 41 Euro. Tim Rokossa bestätigt jedoch das Rating "buy" und bleibt damit grundsätzlich optimistisch.
Bereinigter Gewinn bricht ein: Porsche SE spürt die Volkswagen-Krise
Auch ohne die außergewöhnlichen Bewertungseffekte zeigt sich eine deutliche Verschlechterung der Ertragslage. Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE sank in den ersten neun Monaten 2026 auf 930 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,594 Milliarden Euro gewesen. Das entspricht einem Rückgang um rund 41,7 Prozent. Maßgeblich beeinflusst wird diese Kennzahl durch die laufenden Ergebnisbeiträge der Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Volkswagen-Beitrag aus. Das laufende Ergebnis aus der At-Equity-Bewertung der Volkswagen-Beteiligung verringerte sich von 1,7 Milliarden Euro auf 0,8 Milliarden Euro. Der Ergebnisbeitrag der Porsche AG erhöhte sich dagegen von 0,1 Milliarden Euro auf 0,2 Milliarden Euro. Die Zahlen verdeutlichen, wie stark Porsche SE von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Kernbeteiligungen abhängig ist. Für Deutsche Bank Research ist dies ein wichtiger Hintergrund der aktuellen Aktienanalyse. Tim Rokossa reduziert das Kursziel von 43 auf 41 Euro, hält aber am Rating "buy" fest.
Volkswagen bleibt der entscheidende Faktor für die Porsche SE-Aktie
Die Volkswagen-Beteiligung bildet das wirtschaftliche Fundament der Porsche Automobil Holding SE. Die Gesellschaft hält rund 31,9 Prozent am Kapital des Volkswagen-Konzerns und verfügt über die Mehrheit der Stimmrechte. Dadurch besitzt Porsche SE erheblichen Einfluss auf einen der größten Automobilhersteller der Welt. Gleichzeitig entsteht eine ausgeprägte Abhängigkeit von dessen Geschäftsentwicklung. Volkswagen kämpft mit strukturellen Herausforderungen in wichtigen Absatzmärkten, einem intensiven Wettbewerb und hohen Anforderungen an die Transformation des Automobilgeschäfts. Besonders der chinesische Markt bleibt anspruchsvoll. Hinzu kommen erhebliche Investitionen in neue Technologien und Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur. Für die Porsche SE-Aktie ist deshalb entscheidend, ob Volkswagen seine Profitabilität nachhaltig steigern kann. Gelingt eine erfolgreiche Restrukturierung, könnte dies die Bewertung der Beteiligung unterstützen. Bleiben die Ergebnisse dagegen schwach, dürfte auch Porsche SE unter Druck stehen. Die positive Aktienanalyse von Deutsche Bank Research setzt damit mittelbar auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Perspektiven der wichtigsten Beteiligungen.
Porsche AG: Premiumhersteller zwischen Markenstärke und Margendruck
Neben Volkswagen gehört die Beteiligung an der Porsche AG zu den wichtigsten Vermögenswerten der Porsche SE. Der Sportwagenhersteller verfügt über eine weltweit bekannte Premiummarke und eine starke Position im Luxusautomobilsegment. Allerdings steht auch Porsche AG vor erheblichen Herausforderungen. Die Nachfrageentwicklung in wichtigen Märkten, insbesondere in China, bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Gleichzeitig erfordert die Anpassung der Modellpalette an veränderte Kundenpräferenzen erhebliche Investitionen. Auch der Wettbewerb im Bereich elektrifizierter Fahrzeuge hat sich verschärft. Für Porsche SE ist die Entwicklung der Porsche AG deshalb von großer Bedeutung. Positiv ist, dass der laufende Ergebnisbeitrag aus der At-Equity-Bewertung der Porsche AG in den ersten neun Monaten 2026 von rund 0,1 auf 0,2 Milliarden Euro gestiegen ist. Allerdings reicht dieser Anstieg nicht aus, um den Rückgang des Volkswagen-Beitrags vollständig auszugleichen. Deutsche Bank Research bleibt mit dem Rating "buy" dennoch optimistisch. Das Kursziel 41 Euro signalisiert, dass Tim Rokossa der Porsche SE-Aktie weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial zutraut.
5,1 Milliarden Euro Nettoverschuldung: Ein entscheidender Risikofaktor
Ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Porsche SE ist ihre Verschuldung. Zum 30. September 2026 belief sich die Konzern-Nettoverschuldung auf 5,103 Milliarden Euro. Zum Jahresende 2025 hatte sie bei 5,099 Milliarden Euro gelegen. Damit blieb die Verschuldung nahezu unverändert. Für eine Beteiligungsgesellschaft ist diese Kennzahl besonders wichtig, weil der wirtschaftliche Wert der Beteiligungen den finanziellen Verpflichtungen gegenübergestellt werden muss. Eine hohe Verschuldung kann die Flexibilität bei neuen Investitionen einschränken und die Abhängigkeit von Dividendeneinnahmen erhöhen. Gleichzeitig beeinflussen die Finanzierungskosten die wirtschaftliche Attraktivität des Geschäftsmodells. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Porsche SE eine Nettoverschuldung zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro. Damit rechnet das Unternehmen nicht mit einem grundlegenden Schuldenabbau innerhalb des laufenden Geschäftsjahres. Für Anleger bleibt die finanzielle Stabilität deshalb ein wichtiger Faktor. Deutsche Bank Research berücksichtigt die veränderte Ausgangslage mit der Senkung des Kursziels auf 41 Euro, bestätigt aber das Rating "buy".
Holdingabschlag: Warum die Porsche SE-Aktie unter ihrem Beteiligungswert notieren kann
Ein besonders interessanter Bewertungsaspekt der Porsche SE-Aktie ist der sogenannte Holdingabschlag. Dabei handelt es sich um die Differenz zwischen dem Börsenwert einer Beteiligungsgesellschaft und dem rechnerischen Nettovermögenswert ihrer Beteiligungen. Ein solcher Abschlag kann entstehen, weil Anleger die zusätzlichen Kosten, die Verschuldung und die komplexe Unternehmensstruktur einer Holding berücksichtigen. Auch steuerliche Aspekte, eingeschränkte Möglichkeiten zur direkten Verwertung von Beteiligungen und Unsicherheiten über zukünftige Kapitalmaßnahmen können eine Rolle spielen. Bei Porsche SE kommt hinzu, dass die wichtigsten Vermögenswerte selbst börsennotierte Automobilunternehmen sind. Anleger können daher grundsätzlich auch direkt in Volkswagen oder Porsche AG investieren. Für Porsche SE könnte sich eine Chance ergeben, wenn der Markt den Wert der Beteiligungen künftig höher einschätzt oder sich der Holdingabschlag verringert. Allerdings ist eine Verringerung keineswegs garantiert. Ein erheblicher Abschlag kann über lange Zeit bestehen bleiben. Die positive Aktienanalyse von Deutsche Bank Research mit dem Kursziel 41 Euro ist deshalb interessant, sollte aber nicht allein mit einem vermeintlich günstigen Holdingabschlag begründet werden.
Portfoliobeteiligungen gewinnen an Bedeutung
Porsche SE arbeitet daran, ihre Beteiligungsstruktur schrittweise breiter aufzustellen. Neben Volkswagen und Porsche AG investiert die Gesellschaft in weitere Unternehmen und Technologien. Im Segment Portfoliobeteiligungen erzielte Porsche SE in den ersten neun Monaten 2026 ein Ergebnis nach Steuern von 135 Millionen Euro. Damit lag der Beitrag deutlich über dem Vorjahresniveau. Eine wichtige Rolle spielen Beteiligungen an Unternehmen mit innovativen Technologien und langfristigen Wachstumsperspektiven. Im vergangenen Quartal beteiligte sich Porsche SE beispielsweise am US-Raumfahrtunternehmen Stoke Space Technologies. Das Investitionsvolumen lag im niedrigen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Die Beteiligung zeigt, dass Porsche SE ihre Investitionsaktivitäten nicht ausschließlich auf die klassische Automobilindustrie beschränkt. Allerdings sind solche Engagements im Verhältnis zum Wert der Kernbeteiligungen bislang begrenzt. Für die Bewertung der Porsche SE-Aktie bleiben Volkswagen und Porsche AG deshalb die entscheidenden Faktoren. Dennoch könnten zusätzliche Portfoliobeteiligungen langfristig neue Ertragsquellen erschließen und die Abhängigkeit vom Automobilgeschäft etwas reduzieren.
Juristischer Durchbruch: Milliardenrisiko deutlich entschärft
Eine wichtige positive Nachricht betrifft die langjährigen juristischen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsaufbau an Volkswagen. Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerden der Klägerseite gegen den Musterentscheid des Oberlandesgerichts Celle zurückgewiesen. Ausgangspunkt waren Klagen von 40 Klägern, überwiegend US-amerikanischen Hedgefonds, die Schadensersatzforderungen von rund 5,4 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen geltend gemacht hatten. Mit der rechtskräftigen Entscheidung steht fest, dass die von den Klägern begehrten Feststellungen im Musterverfahren nicht zu treffen sind. Nach Darstellung der Porsche SE sind die ausgesetzten Ausgangsklagen auf Grundlage des aktuellen Sachstands und der Entscheidung abzuweisen. Für Anleger ist dies eine bedeutende Entwicklung. Ein langjähriges rechtliches Risiko wurde damit erheblich reduziert. Allerdings sollten Anleger die juristische Entscheidung nicht mit einem unmittelbaren operativen Gewinn verwechseln. Die wirtschaftlichen Herausforderungen bei Volkswagen und Porsche AG bleiben bestehen. Dennoch verbessert die rechtliche Klärung die Einschätzbarkeit bestimmter Risiken für Porsche SE.
Porsche SE senkt Jahresprognose: Die Erwartungen bleiben gedämpft
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Porsche SE ein angepasstes Konzernergebnis nach Steuern zwischen minus 0,5 Milliarden Euro und plus 1,5 Milliarden Euro. Diese Bandbreite war bereits im September deutlich reduziert worden. Zuvor hatte die Gesellschaft noch mit einem angepassten Konzernergebnis zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro gerechnet. Die starke Absenkung verdeutlicht, wie erheblich sich die Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung der Kernbeteiligungen verschlechtert haben. Für Anleger ist besonders die große Spannweite der aktuellen Prognose relevant. Sie zeigt, dass erhebliche Unsicherheit über das endgültige Jahresergebnis besteht. Gleichzeitig bestätigt Porsche SE die Erwartung einer Nettoverschuldung zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro. Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research berücksichtigt die jüngsten Neunmonatszahlen und passt das Kursziel entsprechend an. Tim Rokossa senkt seine Bewertung auf 41 Euro, bestätigt aber das Rating "buy". Für Anleger ist diese Kombination ein Hinweis darauf, dass die Investmentbank trotz der schwächeren Gewinnperspektiven weiterhin erhebliches Potenzial sieht.
Warum Deutsche Bank Research trotz der Probleme optimistisch bleibt
Die bestätigte Kaufempfehlung von Deutsche Bank Research ist angesichts der aktuellen Geschäftszahlen bemerkenswert. Porsche SE weist einen Milliardenverlust aus, die bereinigten Beteiligungserträge sind deutlich gesunken und die Verschuldung bleibt hoch. Dennoch bestätigt Tim Rokossa das Rating "buy". Aus der veröffentlichten Kurzmeldung geht hervor, dass der Analyst seine Erwartungen nach den Neunmonatszahlen angepasst hat. Konkrete zusätzliche Argumente aus dem vollständigen Bewertungsmodell werden darin nicht genannt. Aus fundamentaler Sicht könnten für eine positive Bewertung insbesondere eine Erholung von Volkswagen, eine Verbesserung der Profitabilität bei Porsche AG und eine mögliche Verringerung des Holdingabschlags sprechen. Auch die juristische Entlastung und die zusätzlichen Portfoliobeteiligungen sind relevante Faktoren. Diese Punkte sind jedoch als redaktionelle Einordnung zu verstehen und nicht als wörtlich dokumentierte Begründungen von Tim Rokossa. Fest steht, dass Deutsche Bank Research mit dem Kursziel 41 Euro weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Börsenkurs sieht.
Welche Chancen die Porsche SE-Aktie für Anleger bietet
Trotz der schwierigen Ausgangslage besitzt die Porsche SE-Aktie mehrere potenzielle Chancen. Erstens könnte eine erfolgreiche Restrukturierung des Volkswagen-Konzerns zu höheren Gewinnen und einer verbesserten Bewertung führen. Zweitens könnte Porsche AG bei einer Erholung wichtiger Absatzmärkte wieder von ihrer starken Premiummarke profitieren. Drittens eröffnet der Holdingabschlag grundsätzlich die Möglichkeit, dass sich die Bewertung der Porsche SE stärker an den rechnerischen Wert ihrer Beteiligungen annähert. Viertens könnten die zusätzlichen Portfoliobeteiligungen langfristig neue Ertragsquellen erschließen. Fünftens verbessert die juristische Klärung des langjährigen Musterverfahrens die Risikosituation. Allerdings hängt ein großer Teil dieser Chancen von Entwicklungen ab, die Porsche SE nicht vollständig selbst kontrollieren kann. Besonders die operative Entwicklung von Volkswagen und Porsche AG bleibt entscheidend. Deutsche Bank Research bestätigt das Rating "buy" und setzt das Kursziel auf 41 Euro fest. Damit signalisiert Tim Rokossa weiterhin Zuversicht, obwohl die kurzfristige Ertragslage schwierig bleibt.
Die größten Risiken für die Porsche SE-Aktie
Den möglichen Chancen stehen erhebliche Risiken gegenüber. Das wichtigste Risiko ist die starke Abhängigkeit von Volkswagen und Porsche AG. Beide Unternehmen stehen vor strukturellen Herausforderungen. Der internationale Wettbewerb verschärft sich, insbesondere durch neue Hersteller und technologische Veränderungen. Gleichzeitig können schwache Absatzmärkte, hohe Investitionen und Restrukturierungskosten die Profitabilität belasten. Hinzu kommen mögliche Handelskonflikte und Zollbelastungen. Ein weiteres Risiko ist die Nettoverschuldung der Porsche SE von rund 5,1 Milliarden Euro. Bleiben die Beteiligungserträge schwach, könnte die finanzielle Flexibilität eingeschränkt werden. Auch zusätzliche Wertberichtigungen sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Holdingabschlag über längere Zeit bestehen bleiben oder sich sogar ausweiten. Für Anleger ist deshalb entscheidend, nicht allein auf das rechnerische Aufwärtspotenzial zum Kursziel 41 Euro zu schauen. Die bestätigte Kaufempfehlung von Deutsche Bank Research ist eine positive Analysteneinschätzung, beseitigt aber nicht die erheblichen wirtschaftlichen Risiken.
Was für eine nachhaltige Erholung der Porsche SE-Aktie passieren müsste
Für eine nachhaltige Erholung der Porsche SE-Aktie wären mehrere Entwicklungen wichtig. Zunächst müsste Volkswagen zeigen, dass die beschlossenen Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen tatsächlich zu einer höheren Profitabilität führen. Gleichzeitig wäre eine Stabilisierung des Geschäfts bei Porsche AG entscheidend. Besonders wichtig sind die Absatzentwicklung in China, die Wettbewerbsfähigkeit der Modellpalette und die Fähigkeit, attraktive Margen zu erzielen. Darüber hinaus könnte eine Verringerung der Nettoverschuldung die finanzielle Stabilität der Porsche SE stärken. Auch eine höhere Transparenz über den Wert und die Entwicklung der zusätzlichen Portfoliobeteiligungen könnte die Bewertung unterstützen. Schließlich wäre eine Verringerung des Holdingabschlags ein möglicher Kurstreiber. Ob und in welchem Umfang diese Faktoren in der Bewertung von Tim Rokossa berücksichtigt sind, lässt sich aus der veröffentlichten Kurzmeldung nicht abschließend bestimmen. Deutsche Bank Research bleibt jedoch beim Rating "buy" und sieht mit dem Kursziel 41 Euro weiterhin erhebliches Potenzial.
Fazit: Porsche SE-Aktie mit 62,5 Prozent Kurspotenzial – aber hohen Risiken
Die Porsche SE-Aktie steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Die jüngsten Neunmonatszahlen zeigen, wie stark die Beteiligungsgesellschaft unter den Schwierigkeiten der europäischen Automobilindustrie leidet. Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank auf 930 Millionen Euro, während unter dem Strich ein Verlust von 2,783 Milliarden Euro entstand. Die Nettoverschuldung liegt weiterhin bei rund 5,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig bietet die Gesellschaft mehrere langfristige Chancen. Eine erfolgreiche Restrukturierung von Volkswagen, eine operative Erholung der Porsche AG, zusätzliche Portfoliobeteiligungen und die Verringerung des Holdingabschlags könnten die Bewertung unterstützen. Deutsche Bank Research reagiert auf die jüngsten Geschäftszahlen mit einer Senkung des Kursziels von 43 auf 41 Euro. Analyst Tim Rokossa bestätigt jedoch das Rating "buy". Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 25,23 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 62,5 Prozent. Für Anleger ist dies eine bemerkenswerte Perspektive, allerdings keine Garantie. Die entscheidende Frage lautet, ob die Kernbeteiligungen ihre Profitabilität nachhaltig verbessern können. Gelingt dies, könnte die Porsche SE-Aktie erhebliches Erholungspotenzial besitzen. Bleiben die wirtschaftlichen Belastungen dagegen bestehen, sind weitere Enttäuschungen möglich. Das bestätigte Rating "buy" von Deutsche Bank Research ist deshalb ein optimistisches Signal in einem weiterhin schwierigen Umfeld. Die Porsche SE-Aktie bleibt eine Beteiligungswette mit großen Chancen, aber ebenso ernst zu nehmenden Risiken.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
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