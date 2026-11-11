Porsche SE Aktie: Schlummern hier gewaltige Kurschancen?

Die Porsche SE-Aktie steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Die jüngsten Neunmonatszahlen zeigen, wie stark die Beteiligungsgesellschaft unter den Schwierigkeiten der europäischen Automobilindustrie leidet. Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank auf 930 Millionen Euro, während unter dem Strich ein Verlust von 2,783 Milliarden Euro entstand. Die Nettoverschuldung liegt weiterhin bei rund 5,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig bietet die Gesellschaft mehrere langfristige Chancen. Eine erfolgreiche Restrukturierung von Volkswagen, eine operative Erholung der Porsche AG, zusätzliche Portfoliobeteiligungen und die Verringerung des Holdingabschlags könnten die Bewertung unterstützen. Deutsche Bank Research reagiert auf die jüngsten Geschäftszahlen mit einer Senkung des Kursziels von 43 auf 41 Euro. Analyst Tim Rokossa bestätigt jedoch das Rating "buy". Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 25,23 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 62,5 Prozent. Für Anleger ist dies eine bemerkenswerte Perspektive, allerdings keine Garantie. Die entscheidende Frage lautet, ob die Kernbeteiligungen ihre Profitabilität nachhaltig verbessern können. Gelingt dies, könnte die Porsche SE-Aktie erhebliches Erholungspotenzial besitzen. Bleiben die wirtschaftlichen Belastungen dagegen bestehen, sind weitere Enttäuschungen möglich. Das bestätigte Rating "buy" von Deutsche Bank Research ist deshalb ein optimistisches Signal in einem weiterhin schwierigen Umfeld. Die Porsche SE-Aktie bleibt eine Beteiligungswette mit großen Chancen, aber ebenso ernst zu nehmenden Risiken.

Hat Ihnen diese Porsche SE-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich muss man keinen Porsche in der Garage haben, um bei Aktienanalysen ordentlich Gas zu geben. Und wer diesen Artikel nicht weiterleitet, riskiert beim nächsten Börsenstammtisch die unangenehme Frage, warum sein Depot noch im ersten Gang fährt, während die Diskussion längst auf der Überholspur ist!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.