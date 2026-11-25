Porsche SE Aktie: Die Holding fährt im Windschatten mit – Autowerte erholen sich, die Porsche SE wird zum MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die Porsche SE Aktie steigt am Mittwoch um 1,51 Prozent auf 22,93 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Die Erholung der Autowerte und das JPMorgan-Lob für die Porsche AG stützen die Beteiligungsholding. Kepler bleibt skeptisch.

Die Porsche SE Aktie hält ihr Plus bis zum Abend. Zum Handelsschluss notiert die Vorzugsaktie der Stuttgarter Beteiligungsholding bei 22,93 Euro, ein Gewinn von 1,51 Prozent. Kurz nach Handelsbeginn hatte das Plus zeitweise sogar knapp 4 Prozent betragen. Damit zählt die Porsche SE zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Porsche SE Aktie am Abend 22,93 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,51 % Kursziel von Kepler (Reduce) 22 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; wallstreet-online; Kepler Cheuvreux Der Auslöser Warum die Porsche SE Aktie als MDAX Gewinner steigt Der Rückenwind kommt aus der Branche. Laut dpa-AFX setzten Autowerte am Mittwoch zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. VW und BMW führten den DAX an. Im MDAX bestätigten Schaeffler, die Porsche SE und die Porsche AG den Branchentrend. Hinzu kommt das Lob für die wichtigste Beteiligung neben Volkswagen. JPMorgan zählt die Porsche AG zu den Favoriten für 2027 und bestätigt ein Kursziel von 50 Euro. Für die Porsche SE ist das indirekt positiv, weil sie sowohl an Volkswagen als auch direkt an der Porsche AG beteiligt ist. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Skeptiker Abschreibungen bleiben ein Thema Nicht alle Analysten sind überzeugt. Kepler Cheuvreux stuft die Porsche SE Aktie mit „Reduce“ und einem Kursziel von 22 Euro ein, das liegt leicht unter dem aktuellen Kurs. Die Holding kämpft mit Abschreibungen auf ihre Volkswagen-Beteiligung, und der Wert hängt fast vollständig an der Entwicklung des Autokonzerns. Was für die Porsche SE Aktie sprechen könnte Erholung der Autowerte

JPMorgan lobt die Porsche AG

Abstand vom 52-Wochen-Tief Was Anleger bedenken sollten Kepler mit Reduce und 22 Euro

Abschreibungen auf Volkswagen

Abhängigkeit von einer Branche Einordnung der Redaktion: Die Porsche SE Aktie ist MDAX Gewinner, weil die Autobranche durchatmet. Eine eigene Nachricht fehlt, die Holding bleibt ein gehebeltes Spiegelbild von Volkswagen und Porsche AG. FAQ Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie Warum steigt die Porsche SE Aktie heute?

Autowerte erholen sich, und JPMorgan zählt die Beteiligung Porsche AG zu seinen Favoriten für 2027. Woran ist die Porsche SE beteiligt?

Vor allem an Volkswagen und direkt an der Porsche AG. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche SE Aktie?

ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003. Handelssymbol an deutschen Börsen: PAH3. US-Handelssymbol: POAHY. Fazit zur Porsche SE Aktie Die Porsche SE Aktie ist am Abend MDAX Gewinner im Sog der Autowerte. Die Skepsis der Analysten bleibt bestehen.

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