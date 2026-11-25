Porsche SE Aktie +4,25% - MDAX-Gewinner am Mittag profitiert von Auto-Rally und JPMorgan-Ausblick

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:48 2 Min.

Die Porsche SE Aktie steigt am Mittwochmittag um 4,25% auf 23,55 Euro und gehört zu den MDAX-Gewinnern. Die Holding profitiert vom Autosektor, VW und der EU-Hybridquote.

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Die Porsche SE Aktie zieht am Mittwochmittag um 4,25% auf 23,55 Euro an und zählt damit zu den fünf stärksten MDAX-Werten. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht - die Holding fährt im Windschatten einer breiten Autowerte-Rally. MDAX Gewinner Autowerte treiben die Porsche SE Der Kursgewinn ist nach den vorliegenden Informationen ein Sektoreffekt. Die Kernbeteiligung Volkswagen legte deutlich zu, zeitweise bis fast 6%. Zudem nannte JPMorgan in seinem Ausblick 2027 die Porsche AG als Branchenfavoriten, an der die Holding direkt beteiligt ist. Rückenwind gibt außerdem die EU-Deckelung für Hybrid-Importe, die ab 1. Dezember gilt und europäische Hersteller entlasten dürfte. Hintergrund: Jahrestief erst vor zwei Tagen Am 23. November hatte die Porsche SE Aktie ein neues Jahrestief markiert. Im Zwölfmonatsvergleich beträgt der größte Rückgang 46%. Belastet wird die Holding durch Wertberichtigungen auf die VW-Beteiligung: In den ersten neun Monaten stand ein Konzernergebnis nach Steuern von -2,783 Mrd. Euro zu Buche. Das angepasste Ergebnis sank von 1,6 auf 0,93 Mrd. Euro, die Nettoverschuldung liegt bei 5,1 Mrd. Euro. Die Prognose 2026 wurde bestätigt. Konzernergebnis nach Steuern nach neun Monaten -2,78 Mrd. € Angepasstes Ergebnis nach Steuern (Vorjahr 1,6 Mrd.) 0,93 Mrd. € Nettoverschuldung 5,1 Mrd. € Quelle : Porsche SE, Neunmonatszahlen vom 10.11.2026 Bei den Analysten gehen die Meinungen auseinander: Deutsche Bank Research stuft die Aktie mit "Buy" ein, hatte das Kursziel aber im November gesenkt. Die DZ Bank sieht den fairen Wert deutlich niedriger. Der Konsens bei Börse Express lautet "Halten". Risiken für die Porsche SE Aktie Weitere Abschreibungen auf die VW-Beteiligung

US-Zölle und schwacher China-Absatz

Hohe Verschuldung und Druck auf die Dividendenkraft Fazit Die Porsche SE Aktie ist als MDAX-Gewinner heute vor allem ein Hebel auf den Autosektor. Nach dem Jahrestief vom 23. November ist eine technische Gegenbewegung naheliegend, die strukturellen Probleme bleiben.

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