Die Porsche SE Aktie zieht am Mittwochmittag um 4,25% auf 23,55 Euro an und zählt damit zu den fünf stärksten MDAX-Werten. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht - die Holding fährt im Windschatten einer breiten Autowerte-Rally.
Porsche SE Aktie +4,25% - MDAX-Gewinner am Mittag profitiert von Auto-Rally und JPMorgan-Ausblick
Die Porsche SE Aktie steigt am Mittwochmittag um 4,25% auf 23,55 Euro und gehört zu den MDAX-Gewinnern. Die Holding profitiert vom Autosektor, VW und der EU-Hybridquote.
MDAX Gewinner
Autowerte treiben die Porsche SE
Der Kursgewinn ist nach den vorliegenden Informationen ein Sektoreffekt. Die Kernbeteiligung Volkswagen legte deutlich zu, zeitweise bis fast 6%. Zudem nannte JPMorgan in seinem Ausblick 2027 die Porsche AG als Branchenfavoriten, an der die Holding direkt beteiligt ist. Rückenwind gibt außerdem die EU-Deckelung für Hybrid-Importe, die ab 1. Dezember gilt und europäische Hersteller entlasten dürfte.
Hintergrund: Jahrestief erst vor zwei Tagen
Am 23. November hatte die Porsche SE Aktie ein neues Jahrestief markiert. Im Zwölfmonatsvergleich beträgt der größte Rückgang 46%. Belastet wird die Holding durch Wertberichtigungen auf die VW-Beteiligung: In den ersten neun Monaten stand ein Konzernergebnis nach Steuern von -2,783 Mrd. Euro zu Buche. Das angepasste Ergebnis sank von 1,6 auf 0,93 Mrd. Euro, die Nettoverschuldung liegt bei 5,1 Mrd. Euro. Die Prognose 2026 wurde bestätigt.
Bei den Analysten gehen die Meinungen auseinander: Deutsche Bank Research stuft die Aktie mit "Buy" ein, hatte das Kursziel aber im November gesenkt. Die DZ Bank sieht den fairen Wert deutlich niedriger. Der Konsens bei Börse Express lautet "Halten".
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