Die Porsche SE Aktie hat eine starke Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier der Stuttgarter Beteiligungsholding um 8,98 Prozent und schloss am Freitag bei 24,28 Euro. Damit gehört die Porsche SE zu den MDAX Gewinnern der Woche.
Porsche SE Aktie: Fast 9 Prozent Wochenplus – die Holding ist MDAX Gewinner der Woche, Autowerte erholen sich
Die Porsche SE Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 8,98 Prozent auf 24,28 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die Holding profitiert von der Erholung der Autowerte und der Stärke der Porsche AG.
Die Woche
Warum die Porsche SE Aktie MDAX Gewinner der Woche ist
Die Woche begann holprig: Nach einem Ausverkauf bei Technologiewerten fiel der DAX am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juli. Ab Donnerstag drehte die Stimmung, der DAX gewann 2,08 Prozent, der MDAX 2,34 Prozent. Zum Wochenschluss lag der Leitindex 2,6 Prozent im Plus. Zyklische Werte wie die Autobauer gehörten zu den Profiteuren.
Die Porsche SE hält die Stimmrechtsmehrheit an Volkswagen und eine direkte Beteiligung an der Porsche AG. Ihr Kurs reagiert deshalb wie ein Hebel auf die Autowerte. Die Porsche AG Aktie legte in der Woche um 6,30 Prozent zu, die Holding stieg noch stärker.
Einordnung der Redaktion: Die Porsche SE Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil sie die Erholung der Autowerte verstärkt abbildet. Eigene Nachrichten der Holding gab es in der Woche nicht.
FAQ
Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie
Warum war die Porsche SE Aktie MDAX Gewinner der Woche?
Die Holding profitierte von der Erholung der Autowerte und dem Anstieg der Porsche AG.
Woran ist die Porsche SE beteiligt?
Vor allem an Volkswagen und an der Porsche AG.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche SE Aktie?
ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003. Handelssymbol an deutschen Börsen: PAH3. US-Handelssymbol: POAHY.
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