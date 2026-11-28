Porsche SE Aktie: Fast 9 Prozent Wochenplus – die Holding ist MDAX Gewinner der Woche, Autowerte erholen sich

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die Porsche SE Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 8,98 Prozent auf 24,28 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die Holding profitiert von der Erholung der Autowerte und der Stärke der Porsche AG.

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Die Porsche SE Aktie hat eine starke Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier der Stuttgarter Beteiligungsholding um 8,98 Prozent und schloss am Freitag bei 24,28 Euro. Damit gehört die Porsche SE zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Porsche SE Aktie am Freitag 24,28 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +8,98 % Wochenplus der Porsche AG Aktie +6,30 % Wochenplus des DAX +2,6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; dpa-AFX Die Woche Warum die Porsche SE Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Die Woche begann holprig: Nach einem Ausverkauf bei Technologiewerten fiel der DAX am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juli. Ab Donnerstag drehte die Stimmung, der DAX gewann 2,08 Prozent, der MDAX 2,34 Prozent. Zum Wochenschluss lag der Leitindex 2,6 Prozent im Plus. Zyklische Werte wie die Autobauer gehörten zu den Profiteuren. Die Porsche SE hält die Stimmrechtsmehrheit an Volkswagen und eine direkte Beteiligung an der Porsche AG. Ihr Kurs reagiert deshalb wie ein Hebel auf die Autowerte. Die Porsche AG Aktie legte in der Woche um 6,30 Prozent zu, die Holding stieg noch stärker. Was für die Porsche SE Aktie sprechen könnte Erholung der Autowerte

Starke Woche der Porsche AG

Hebel auf die Beteiligungen Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit von Volkswagen und Porsche AG

Verschuldung der Holding

Konjunkturabhängige Branche Einordnung der Redaktion: Die Porsche SE Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil sie die Erholung der Autowerte verstärkt abbildet. Eigene Nachrichten der Holding gab es in der Woche nicht. FAQ Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie Warum war die Porsche SE Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Die Holding profitierte von der Erholung der Autowerte und dem Anstieg der Porsche AG. Woran ist die Porsche SE beteiligt?

Vor allem an Volkswagen und an der Porsche AG. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche SE Aktie?

ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003. Handelssymbol an deutschen Börsen: PAH3. US-Handelssymbol: POAHY. Fazit zur Porsche SE Aktie Die Porsche SE Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 24 Euro.

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