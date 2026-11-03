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Pinterest Aktie: Europa bremst das Geschäft - KI und Rekordnutzerzahlen machen Hoffnung

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 11:44 1 Min. Goldman Sachs

Anhaltende Belastungen im Europageschäft trüben die Aussichten, während Rekordnutzerzahlen, zunehmende Kaufaktivitäten und der verstärkte Einsatz von KI neue Wachstumschancen eröffnen

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Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Pinterest Inc. (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) weiterhin mit dem Rating "buy" ein, senken aber ihr Kursziel von 30 auf 26 USD. Pinterest habe die Erwartungen für das dritte Quartal verfehlt und einen schwächeren Ausblick für das vierte Quartal vorgelegt, da die Belastungen durch die De-minimis-Regelung in Europa weiterhin anhalten würden. Allerdings würden die Rekordzahl monatlich aktiver Nutzer (MAUs), die zunehmend kommerziell ausgerichteten Nutzeraktivitäten und die wachsende Akzeptanz von KI-Tools die strategische Positionierung des Unternehmens unterstützen. Pinterest Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 26 USD (zuvor: 30 USD)

Rating: 🟢 "buy" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Goldman Sachs | 30.10.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

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