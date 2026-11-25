Warum ist die Pinterest Aktie gestiegen?

Pinterest hat Regeln veröffentlicht, die Führungskräfte im Fall einer Übernahme finanziell besser absichern. Anleger werteten das als möglichen Hinweis auf einen künftigen Verkauf.

Wird Pinterest übernommen?

Dafür gibt es derzeit keine Belege. Es sind weder Gespräche noch ein Interessent oder ein Angebot bekannt.

Was ist eine Change-of-Control-Regelung?

Sie legt fest, was mit Abfindungen, Boni und Aktienzuteilungen von Managern passiert, wenn ein Unternehmen den Eigentümer wechselt, etwa durch eine Übernahme.