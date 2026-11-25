Aktien des Tages PINS aktien neutral Technologie

Pinterest Aktie: Zwölf Prozent Plus – diese zwei Nachrichten bewegen den Kurs

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:16 1 Min. RBC Capital Markets

RBC Capital sieht in den neuen Vergütungsregeln ein Signal für einen möglichen Verkauf von Pinterest.

Bild: unsplash

Der Analyst von RBC Capital Markets, Brad Erickson, bestätigt für die Pinterest-Aktie (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker: PINS) das Votum "sector perform" und das Kursziel von 22 USD. Für den Kurssprung am 24. November sehe Brad Erickson "zwei bemerkenswerte Entwicklungen". Zum einen habe Pinterest die Vergütung seiner Führungskräfte für den Fall eines Unternehmensverkaufs besser abgesichert. Zum anderen habe der Konzern die Anbindung an Microsoft Advertising angekündigt. Damit könnten Werbekunden ihre bestehenden Kampagnen auf Pinterest ausweiten. Im US-Nachmittagshandel sei die Aktie um zwölf Prozent auf 18,88 USD gestiegen. Die neuen Vergütungsregeln seien ein Signal an die Aktionäre, insbesondere an den aktivistischen Investor Elliott. Sollte ein Übernahmeangebot eingehen, würde sich das Management einem Verkauf aus Sicht von Brad Erickson nicht in den Weg stellen. Damit sei ein Verkauf von Pinterest wahrscheinlicher geworden. Der Analyst von RBC Capital, Brad Erickson, hält für die Pinterest-Aktie am Rating "sector perform" und am Kursziel von 22 USD fest. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.