Pinterest hat die Vergütung seiner Führungskräfte für den Fall eines Unternehmensverkaufs besser abgesichert. Solche Regeln sind in den USA üblich, werden aber oft dann angepasst, wenn ein Eigentümerwechsel zumindest denkbar ist. Marktbeobachter lesen den Schritt als Signal an die Aktionäre, darunter den aktivistischen Investor Elliott: Das Management würde sich einem Angebot nicht in den Weg stellen.

Wichtig ist die Einschränkung. Eine Absicherung ist keine Verkaufsabsicht, und ein Interessent ist nicht bekannt.