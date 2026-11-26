Ein Übernahmeangebot gibt es nicht. Trotzdem handelt die Börse die Pinterest Aktie seit Dienstag wie einen Kandidaten. Am Dienstag stieg das Papier im Nachmittagshandel um 12 Prozent auf 18,88 Dollar, am Mittwoch kamen je nach Quelle weitere 5 bis 6 Prozent hinzu. Hinter der Bewegung stehen zwei Nachrichten des Unternehmens.
Pinterest Aktie: Zwei Tage, zwei Kurssprünge – macht sich die Bilder-Plattform bereit für einen Verkauf?
Die Pinterest Aktie legt am Mittwoch erneut rund 5 bis 6 Prozent zu, nach 12 Prozent am Dienstag. Auslöser sind neue Abfindungsregeln für das Management im Fall eines Unternehmensverkaufs und eine Werbepartnerschaft mit Microsoft.
Nachricht eins
Abfindungen für den Fall eines Verkaufs
Pinterest hat die Vergütung seiner Führungskräfte für den Fall eines Unternehmensverkaufs besser abgesichert. Solche Regeln sind in den USA üblich, werden aber oft dann angepasst, wenn ein Eigentümerwechsel zumindest denkbar ist. Marktbeobachter lesen den Schritt als Signal an die Aktionäre, darunter den aktivistischen Investor Elliott: Das Management würde sich einem Angebot nicht in den Weg stellen.
Wichtig ist die Einschränkung. Eine Absicherung ist keine Verkaufsabsicht, und ein Interessent ist nicht bekannt.
Nachricht zwei
Werbung über Microsoft
Zugleich kündigte Pinterest die Anbindung an Microsoft Advertising an. Werbekunden, die ihre Kampagnen über die Plattform von Microsoft steuern, können diese damit auf Pinterest ausweiten. Für das Unternehmen bedeutet das einen zusätzlichen Vertriebsweg für Anzeigen, ohne eigene Verkaufsteams aufzubauen.
Die Pinterest Aktie liegt trotz der beiden starken Tage auf Monatssicht noch rund 10 Prozent im Minus. Die Erholung startet also von einem niedrigen Niveau.
Bei der Pinterest Aktie wird derzeit eine Möglichkeit gehandelt, kein Ereignis. Wer auf einen Verkauf setzt, setzt auf eine Vermutung.
Häufige Fragen zur Pinterest Aktie
Warum steigt die Pinterest Aktie?
Pinterest hat die Vergütung des Managements für den Fall eines Verkaufs abgesichert und eine Anbindung an Microsoft Advertising angekündigt.
Gibt es ein Übernahmeangebot?
Nein, ein Angebot ist nicht bekannt.
Wie stark stieg die Aktie?
Am Dienstag um 12 Prozent, am Mittwoch um weitere 5 bis 6 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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