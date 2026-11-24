Hunderte Millionen Menschen sammeln hier Ideen für Wohnungen, Rezepte und Outfits. Für Aktionäre war die digitale Pinnwand zuletzt keine gute Idee. Nach Daten von Fiscal.ai stieg der Umsatz von Pinterest in drei Jahren um 59 Prozent, die operative Marge um 8,3 Prozentpunkte. Die Pinterest Aktie verlor im selben Zeitraum 48,6 Prozent. Das ist Platz zehn unter 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen.
Pinterest Aktie: Mehr Umsatz, mehr Marge, halber Kurs – was die Börse an der Pinnwand stört
Die Pinterest Aktie hat in drei Jahren 48,6 Prozent verloren, während der Umsatz um 59 Prozent und die Marge um 8,3 Prozentpunkte stiegen. Das zeigt eine Auswertung von Fiscal.ai. Zuletzt enttäuschte der Ausblick, Analysten senkten ihre Kursziele.
Der Auslöser
Ein Ausblick, der nicht reicht
Ende Oktober stellte Pinterest für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum in Aussicht, das unter den Erwartungen lag. Die Aktie fiel deutlich, gemeinsam mit der von Reddit. Dort hatte das Management gewarnt, die KI-Suchfunktionen von Google könnten die Nutzerbasis schrumpfen lassen. Unsere Lesart: Die Sorge trifft alle Plattformen, die auf Besucher aus Suchmaschinen angewiesen sind. Wenn Antworten direkt in der Suche erscheinen, klicken weniger Menschen weiter.
Die Analysten
Kursziele sinken auf 22 Dollar
Die Banken haben reagiert. Die Citigroup senkte ihr Kursziel am 2. November von 27 auf 22 Dollar und blieb bei Neutral, Guggenheim reduzierte nach dem Umsatz unter den Erwartungen ebenfalls auf 22 Dollar. Im Schnitt nennen die Analysten 25,03 Dollar, rund 31 Prozent über dem Schlusskurs vom 13. November (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 13,84 bis 27,96 Dollar, der Börsenwert liegt bei rund elf Milliarden Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Pinterest Aktie steht am Ende der Top Ten und ist zugleich der mildeste Fall. Das Unternehmen wächst und verdient mehr als vor drei Jahren. Der Markt zahlt trotzdem nur die Hälfte, weil er an der Zukunft des Geschäftsmodells zweifelt. Der nächste Quartalsbericht muss zeigen, ob die Nutzer bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Pinterest Aktie
Warum ist die Pinterest Aktie gefallen?
Der Ausblick für das vierte Quartal lag unter den Erwartungen. Analysten senkten daraufhin ihre Kursziele.
Was sagen Analysten zur Pinterest Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Yahoo Finanzen bei 25,03 Dollar. Citigroup und Guggenheim nennen jeweils 22 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Pinterest Aktie?
ISIN US72352L1061, WKN A2PGMG. US-Handelssymbol: PINS (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: 2U9.
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