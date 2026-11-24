Ende Oktober stellte Pinterest für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum in Aussicht, das unter den Erwartungen lag. Die Aktie fiel deutlich, gemeinsam mit der von Reddit. Dort hatte das Management gewarnt, die KI-Suchfunktionen von Google könnten die Nutzerbasis schrumpfen lassen. Unsere Lesart: Die Sorge trifft alle Plattformen, die auf Besucher aus Suchmaschinen angewiesen sind. Wenn Antworten direkt in der Suche erscheinen, klicken weniger Menschen weiter.