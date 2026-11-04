Novo Nordisk Aktie: Wegovy-Pille wächst weiter

Novo Nordisk habe heute die Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Umsatz um 6% (währungsbereinigt 4%) auf DKK 79,20 Mrd. gesteigert werden können. Die Erwartungen von durchschnittlich DKK 73,57 Mrd. hätten somit deutlich übertroffen werden können. Der bereinigte Nettogewinn sei um 34% (währungsbereinigt 27%) auf DKK 31,72 Mrd. erhöht worden und habe damit ebenfalls klar über den Konsensschätzungen von DKK 28,71 Mrd. gelegen.