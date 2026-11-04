Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker: NOV) unter die Lupe.
Novo Nordisk Aktie: Wegovy-Pille wächst weiter
Novo Nordisk übertrifft die Erwartungen und hebt dank starker Wegovy-Nachfrage die Jahresprognose an.
Novo Nordisk habe heute die Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Umsatz um 6% (währungsbereinigt 4%) auf DKK 79,20 Mrd. gesteigert werden können. Die Erwartungen von durchschnittlich DKK 73,57 Mrd. hätten somit deutlich übertroffen werden können. Der bereinigte Nettogewinn sei um 34% (währungsbereinigt 27%) auf DKK 31,72 Mrd. erhöht worden und habe damit ebenfalls klar über den Konsensschätzungen von DKK 28,71 Mrd. gelegen.
Die Wegovy-Pille, die seit dem Sommer auch in der EU, GB und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar sei, entwickle sich weiterhin stark mit einem Umsatz von DKK 5,4 Mrd. im Vergleich zu DKK 3,2 Mrd. im Q2.
Diese Entwicklung habe das Unternehmen veranlasst, den Ausblick für das Jahr 2026 anzuheben: Das Unternehmen rechne nun mit einer Umsatzentwicklung zwischen -2% bis +2% (zuvor: -6% bis 0%) zu konstanten Wechselkursen. Auch beim operativen Gewinn gehe das Unternehmen nunmehr von zwischen -2% bis +2% (zuvor: -6% bis 0%) aus.
Im vorbörslichen Handel zeige sich die Aktie um über 3% im Plus.
Die letzte Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk lautete HALTEN, so Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2026)
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