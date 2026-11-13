Novo Nordisk Aktie: Jetzt entscheidet der Kampf um Abnehmspritzen!

Für die weitere Entwicklung der Novo Nordisk-Aktie werden mehrere Faktoren entscheidend sein. Zunächst muss sich zeigen, ob die verbesserte Prognose für 2026 tatsächlich erreicht wird. Ebenso wichtig ist die Nachfrageentwicklung bei Wegovy und Ozempic. Anleger sollten außerdem beobachten, wie sich Novo Nordisk gegenüber Eli Lilly behauptet und welche Fortschritte bei neuen Medikamenten erzielt werden. Besonders relevant sind die klinischen und regulatorischen Entwicklungen rund um die Pipeline. Auch die Preisgestaltung und die Entwicklung der operativen Margen verdienen Aufmerksamkeit. Ein Unternehmen kann hohe Umsätze erzielen und dennoch an Börsenwert verlieren, wenn die zukünftigen Gewinnerwartungen sinken. Für Novo Nordisk wird deshalb entscheidend sein, ob das Management wieder mehr Vertrauen in die langfristige Ertragskraft schaffen kann. Kerry Holford von Berenberg bleibt mit dem Kursziel 305 DKK und dem Rating "hold" zurückhaltend. Die nächsten Geschäftszahlen und Produktentwicklungen könnten wichtige Hinweise liefern, ob diese Vorsicht weiterhin gerechtfertigt ist.