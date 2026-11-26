Die Novo Nordisk Aktie (ISIN: DK0062498333, FSE: NOV, Kopenhagen: NOVO B) schloss am 25. November 2026 an der Xetra bei 36,64 Euro und liegt auf Jahressicht rund 8,6% im Minus. Dabei hat der dänische Konzern zuletzt geliefert: Die Jahresprognose wurde angehoben, die Wegovy-Pille verkauft sich stark, und auf der ObesityWeek in Washington präsentierte Novo neue Analysen zu CagriSema. Bei Patienten, die früh auf die Therapie ansprechen, lag der Gewichtsverlust nach 68 Wochen bei 25,4%. Ob das reicht, um die Novo Nordisk-Aktie aus dem Schatten von Eli Lilly zu holen? Die große Novo Nordisk Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.