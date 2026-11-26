Die Novo Nordisk Aktie (ISIN: DK0062498333, FSE: NOV, Kopenhagen: NOVO B) schloss am 25. November 2026 an der Xetra bei 36,64 Euro und liegt auf Jahressicht rund 8,6% im Minus. Dabei hat der dänische Konzern zuletzt geliefert: Die Jahresprognose wurde angehoben, die Wegovy-Pille verkauft sich stark, und auf der ObesityWeek in Washington präsentierte Novo neue Analysen zu CagriSema. Bei Patienten, die früh auf die Therapie ansprechen, lag der Gewichtsverlust nach 68 Wochen bei 25,4%. Ob das reicht, um die Novo Nordisk-Aktie aus dem Schatten von Eli Lilly zu holen? Die große Novo Nordisk Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Novo Nordisk Aktie Prognose: CagriSema schafft 25% bei Früh-Respondern - Reicht das gegen Lilly?
Neue CagriSema-Daten von der ObesityWeek, eine angehobene Jahresprognose und ein geplanter Wegovy-Preisschnitt: Die Novo Nordisk Aktie Prognose zeigt, was kurzfristig und langfristig über die Wende im Abnehmmarkt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Novo Nordisk A/S
- Börse / Ticker
- Xetra: NOV, Kopenhagen: NOVO B
- ISIN
- DK0062498333
- Kerngeschäft
- Diabetes- und Adipositas-Medikamente (Ozempic, Wegovy)
- KGV (Datenanbieter)
- rund 10,7
- Offenes Verfahren
- FDA-Entscheidung zu CagriSema
- Nächste Daten
- REDEFINE 11 im ersten Halbjahr 2027
Stand: 25.11.2026, Kurs Xetra, 25.11.2026, 17:30 Uhr
Die aktuellen News
CagriSema: 25% Gewichtsverlust - aber nur bei den Früh-Respondern
Novo Nordisk hat auf der ObesityWeek (14. bis 17. November 2026, Washington) zwei Post-hoc-Analysen der Phase-3-Studie REDEFINE 1 vorgestellt.
67,8% der mit CagriSema 2,4 mg/2,4 mg behandelten Teilnehmer waren sogenannte Früh-Responder: Sie hatten bis Woche 8 mindestens 5% ihres Körpergewichts verloren. Nach 68 Wochen erreichten sie im Mittel einen beobachteten Gewichtsverlust von 25,4%, bei den späten Respondern waren es 17,8%. 73,3% der Früh-Responder kamen auf mindestens 20% Gewichtsverlust, bei den späten Respondern 37,2%. Die ADR der Novo Nordisk-Aktie legte nach der Veröffentlichung um 2,4% zu.
Die Zahl verlangt allerdings Vorsicht. Es handelt sich um Post-hoc-Analysen auf Basis beobachteter Daten, die laut Berichten hypothesenbildend sind und nichts darüber sagen, ob frühes Ansprechen den späteren Erfolg verursacht. Über alle Teilnehmer lag der Gewichtsverlust in REDEFINE 1 bei 22,7% (bei konsequenter Einnahme), in REDEFINE 9 meldete Novo für niedriger dosierte Kombinationen rund 21%. Magen-Darm-Nebenwirkungen traten bei 79,6% der CagriSema-Patienten auf, im Placebo-Arm bei 39,9%.
Für die Novo Nordisk Aktie Prognose zählt vor allem der Vergleich mit Lilly: In REDEFINE 4 verfehlte CagriSema nach 84 Wochen mit 23,0% die Nicht-Unterlegenheit gegenüber Tirzepatid (25,5%). Novo hat CagriSema im Dezember 2025 bei der FDA eingereicht und plant den US-Start für Anfang 2027, vorbehaltlich der Zulassung. REDEFINE 11 soll im ersten Halbjahr 2027 das volle Potenzial ausloten.
Die Konkurrenz
Lilly drückt aufs Tempo - doch die Wegovy-Pille führt
Eli Lillys Abnehm-Tablette Foundayo (Orforglipron) erlöste im dritten Quartal 184 Millionen US-Dollar. Die Wegovy-Pille von Novo kam im selben Zeitraum auf 0,8 Milliarden US-Dollar, ist in acht Märkten gestartet und hat laut Novo in den USA seit dem Start mehr als 8 Millionen Verschreibungen erreicht. Die Novo Nordisk-Aktie profitiert damit von einem klaren Vorsprung bei oralen Präparaten.
Lilly erhöht dennoch den Druck: Der Dreifach-Agonist Retatrutid erreichte in der Studie TRIUMPH-1 nach 80 Wochen bis zu 28,3% Gewichtsverlust (12 mg). Lilly will die FDA-Zulassung im ersten Quartal 2027 beantragen. Damit wächst der Wettbewerbsdruck auf das gesamte Novo-Portfolio.
Die Quartalszahlen
Gewinn über Plan - Abschreibungen drücken das berichtete Ergebnis
Am 4. November legte Novo Nordisk die Zahlen zum dritten Quartal vor und hob die Jahresprognose erneut an.
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|75,0
|79,2
|+6%
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|23,7
|31,7
|+34%
|Operatives Ergebnis (berichtet)
|23,7
|23,0
|-3%
|Nettogewinn
|20,0
|16,7
|-16%
Der Umsatz stieg zu konstanten Wechselkursen um 4%, das bereinigte operative Ergebnis um 27%.
Quelle: Novo Nordisk, Q3-Bericht 2026 (04.11.2026)
Dass das berichtete Ergebnis schwächer ausfällt, liegt an nicht zahlungswirksamen Abschreibungen von 1,4 Milliarden US-Dollar: 0,7 Milliarden entfallen auf den Wirkstoffkandidaten Ziltivekimab, 0,6 Milliarden auf das Fertigungsnetzwerk. Für 2026 erwartet Novo nun beim bereinigten Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis eine Veränderung von -2% bis +2% (zuvor -6% bis 0%). Die Novo Nordisk Aktie stieg nach den Zahlen um 4,42%.
Gleichzeitig kündigte Novo laut Medienberichten an, den US-Listenpreis von Wegovy ab 2027 um rund 50% zu senken. Für die Novo Nordisk Aktie Prognose ist das die zentrale Frage der kommenden Quartale: Gleichen höhere Mengen den Preisverfall aus?
Das Chartbild
Unter 37 Euro - der Markt wartet auf Impulse
Kurzfristig fehlt der Novo Nordisk Aktie der nächste Impuls. Nach dem Zahlensprung am 4. November notierte sie am 5. November bei 37,39 Euro, am 17. November bei 36,81 Euro und am 25. November bei 36,64 Euro. Das ist seit dem Zahlentag ein Minus von rund 2% (Redaktionsrechnung). Mit einem KGV von rund 10,7 (Datenanbieter) bewertet der Markt die Aktie niedrig, ein Zeichen dafür, dass er die Dauer des Aufschwungs anzweifelt.
Die Analysten
Skepsis bleibt - die Kursziele liegen weit auseinander
Die Häuser sind nach dem Quartal uneins. Die Deutsche Bank bleibt bei "Sell" und hob das Kursziel von 225 auf 240 dänische Kronen an. Goldman Sachs senkte das Ziel von 310 auf 285 Kronen und beließ es bei "Neutral", die DZ Bank senkte den fairen Wert von 315 auf 290 Kronen bei "Halten". Die genannten Ziele reichen von 223 bis 312 Kronen. Die Einschätzungen stammen von Dritten, aktiencheck.de gibt keine eigenen Kursziele ab.
Das große Bild
Vom Quartalsgewinn zur Langfrist-Frage - wer gewinnt den Abnehmmarkt?
Fundamental steht die Novo Nordisk-Aktie besser da als ihr Kurs: Der bereinigte Gewinn wächst zweistellig, die Wegovy-Pille ist ein Verkaufserfolg, und CagriSema könnte als nächste Generation folgen. Der Gegenwind ist ebenso klar. Der Preisschnitt bei Wegovy, die Abschreibungen auf Ziltivekimab und Lillys Pipeline mit Retatrutid zeigen, dass der Marktführer von gestern sein Geschäftsmodell neu aufstellen muss. Mittel- bis langfristig entscheidet die Novo Nordisk Aktie Prognose damit weniger an einem Quartalsergebnis als an drei Fragen: Wird CagriSema zugelassen, bestätigt REDEFINE 11 das höhere Potenzial, und trägt das Mengenwachstum den Preisverfall?
Was für die Novo Nordisk-Aktie spricht
Bereinigter Gewinn +34% im Q3, Prognose angehoben. Wegovy-Pille mit 0,8 Mrd. US-Dollar Umsatz. CagriSema mit 25,4% bei Früh-Respondern. Niedriges KGV von rund 10,7.
Die Prognose
Novo Nordisk Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei dieser Nachrichtenlage nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele.
Kurzfristig (bis Jahresende): Warten auf die FDA
Der Konzern erwartet eine FDA-Entscheidung zu CagriSema bis Ende 2026. Eine Zulassung stützt den geplanten US-Start Anfang 2027 und könnte der Novo Nordisk Aktie Rückenwind geben. Ohne neue Impulse bleibt der Kurs zwischen Zahlen und Zulassung anfällig für Nachrichten von Lilly.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Preis gegen Menge
Der Wegovy-Preisschnitt 2027 und die Daten aus REDEFINE 11 im ersten Halbjahr 2027 entscheiden, ob die Novo Nordisk Aktie Prognose in Richtung Erholung dreht. Gelingt der Mengenausgleich, könnte das niedrige KGV an Gewicht gewinnen.
Langfristig (ab 2028): Pipeline und Marktanteile
Langfristig zählt, ob CagriSema und die oralen Produkte Marktanteile gegen Lillys Tirzepatid und Retatrutid sichern. Scheitert das, bleibt die Novo Nordisk-Aktie ein Wert mit hohen Schwankungen.
Die Termine
Was Anleger der Novo Nordisk Aktie jetzt beobachten
Laufend: FDA-Entscheidung zu CagriSema (vom Konzern bis Ende 2026 erwartet).
Anfang 2027: geplanter US-Start von CagriSema, vorbehaltlich der Zulassung.
Erstes Quartal 2027: Lilly plant den FDA-Antrag für Retatrutid.
Erstes Halbjahr 2027: Daten aus REDEFINE 11 und Ergebnisse zu Ziltivekimab.
Anfang 2027: Jahreszahlen 2026 (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Novo Nordisk Aktie
Wie lautet die Novo Nordisk Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die FDA-Entscheidung zu CagriSema, mittelfristig der Wegovy-Preisschnitt 2027, langfristig der Wettbewerb mit Lilly. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Was zeigen die neuen CagriSema-Daten? Früh-Responder erreichten in einer Post-hoc-Analyse von REDEFINE 1 nach 68 Wochen im Mittel 25,4% Gewichtsverlust. Über alle Teilnehmer lag der Wert bei 22,7%.
Wann startet CagriSema in den USA? Novo plant den Start für Anfang 2027, vorbehaltlich der Zulassung durch die FDA.
Warum fiel das berichtete Ergebnis im dritten Quartal? Wegen nicht zahlungswirksamer Abschreibungen von 1,4 Milliarden US-Dollar auf Ziltivekimab und das Fertigungsnetzwerk.
Ist die Novo Nordisk Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.