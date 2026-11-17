Die Novo Nordisk Aktie (Ticker NOVO B, ISIN DK0062498333) meldet sich zurück auf dem Radar der Anleger. Zum Wochenstart schloss das Papier in Kopenhagen bei 285,30 Kronen, ein Plus von 2,4 Prozent – der stärkste Wert im Leitindex OMXC20. Am Dienstag bröckelt der Kurs in Deutschland leicht: An der Börse Stuttgart kostete die Aktie um 12:32 Uhr 37,52 Euro, 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Auslöser des jüngsten Interesses sind neue Studiendaten zum Hoffnungsträger CagriSema, die auf dem Fachkongress ObesityWeek vorgestellt wurden, sowie Ergebnisse zu Wegovy bei Kindern. Diese Novo Nordisk Aktienanalyse prüft, ob daraus mehr wird als eine kurze Erholung.
Novo Nordisk Aktienanalyse: CagriSema-Daten, Kinderstudie, 12 Milliarden für Rückkäufe – reicht das für die Aufholjagd gegen Eli Lilly?
Neue Studiendaten zur Abnehmspritze CagriSema und zu Wegovy bei Kindern haben die Novo Nordisk Aktie zum Wochenstart an die Spitze des dänischen Leitindex getrieben. Doch das KGV liegt bei rund 12, Rivale Eli Lilly notiert auf Rekordhoch, und die Mehrheit der Analysten bleibt vorsichtig. Die Novo Nordisk Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und die Szenarien der Novo Nordisk Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Novo Nordisk A/S
- Ticker
- NOVO B (Kopenhagen), NVO (NYSE-ADR)
- ISIN
- DK0062498333
- Börsenwert
- rund 1,23 Bio. DKK (rund 165 Mrd. EUR)
- 52-Wochen-Spanne
- 224,25–409,95 DKK
- Dividendenrendite
- rund 4,1 % (2026e)
Stand: 17.11.2026, Kopenhagen: Schlusskurs 16.11.; Stuttgart: 17.11., 12:32 Uhr
CagriSema überzeugt
Auch mit niedrigeren Dosen rund 21 Prozent geschätzter Gewichtsverlust, FDA-Entscheidung noch im vierten Quartal erwartet.
Kinderstudie
Wegovy senkte bei Kindern von 6 bis unter 12 Jahren den BMI um 17,4 Prozent.
Prognose dreimal angehoben
Für 2026 erwartet Novo jetzt −2 bis +2 Prozent bei Umsatz und operativem Gewinn.
Bewertung niedrig, Konsens vorsichtig
KGV rund 12, Dividendenrendite über 4 Prozent – die meisten Analysten raten zum Halten.
Der Auslöser
Was treibt die Novo Nordisk Aktie in dieser Woche?
Im Mittelpunkt steht CagriSema, die Kombination aus dem Amylin-Analogon Cagrilintid und Semaglutid. In der Studie REDEFINE 9 erreichten Patienten auch mit niedrigeren Dosen einen geschätzten Gewichtsverlust von 20,7 beziehungsweise 21,0 Prozent, unter Placebo waren es 2,0 Prozent. Die Ergebnisse erschienen im Fachjournal Lancet Diabetes & Endocrinology. Nachträgliche Auswertungen der Zulassungsstudie REDEFINE 1 zeigten zudem: Patienten, die früh ansprachen, verloren im Schnitt 25,4 Prozent ihres Gewichts.
Im direkten Vergleich REIMAGINE 5 erreichte CagriSema 12,4 Prozent Gewichtsverlust gegenüber 9,1 Prozent unter Tirzepatid, dem Wirkstoff von Eli Lillys Zepbound. Allerdings wurde Tirzepatid dort nur in der niedrigen 5-Milligramm-Dosis getestet. Magen-Darm-Nebenwirkungen traten bei 79,6 Prozent der behandelten Patienten auf, unter Placebo bei 39,9 Prozent. Die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA wird noch im vierten Quartal 2026 erwartet, der US-Marktstart ist für Anfang 2027 geplant.
Hinzu kommt die Studie STEP Young mit Kindern zwischen 6 und unter 12 Jahren, veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau sank der BMI unter Wegovy um 17,4 Prozent, unter Placebo stieg er um 2,2 Prozent. Gut 40 Prozent der behandelten Kinder lagen nach 68 Wochen nicht mehr im Bereich der Adipositas. Parallel kauft Novo eigene Aktien zurück: Bisher wurden 43,7 Millionen B-Aktien für 12,1 Milliarden Kronen erworben, das Programm umfasst bis zu 15 Milliarden Kronen.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Novo Nordisk sein Geld?
Novo Nordisk ist einer der weltgrößten Hersteller von Diabetes- und Adipositas-Medikamenten. Das Geschäft dreht sich um die Wirkstoffklasse der GLP-1-Analoga: Ozempic gegen Typ-2-Diabetes und Wegovy gegen Übergewicht, seit diesem Jahr auch als Tablette. Daneben verkauft Novo Insuline sowie Mittel gegen seltene Blut- und Hormonerkrankungen, etwa Hämophilie. Der wichtigste Konkurrent ist Eli Lilly mit Mounjaro und Zepbound, der Novo in den vergangenen zwei Jahren in den USA Marktanteile abgenommen hat.
Zahlen und Bewertung
Wie günstig ist die Novo Nordisk Aktie wirklich?
|Kennzahl
|Wert
|Wachstum (konstante Wechselkurse)
|Umsatz Q3
|79,2 Mrd. DKK
|+4 %
|Bereinigtes EBIT Q3
|31,7 Mrd. DKK
|+27 %
|Wegovy-Tablette Q3
|5,4 Mrd. DKK
|neu
|Bereinigter Umsatz 9 Monate
|227,7 Mrd. DKK
|+2 %
|Bereinigtes EBIT 9 Monate
|98,0 Mrd. DKK
|+8 %
|Ozempic 9 Monate
|88,9 Mrd. DKK
|−3 %
Quelle: Novo Nordisk, Mitteilung 04.11.2026 (SEC 6-K); Inderes; Reuters
Das dritte Quartal fiel besser aus als erwartet. Der Umsatz lag mit 79,2 Milliarden Kronen deutlich über der Analystenschätzung von 73,2 Milliarden, das bereinigte operative Ergebnis stieg zu konstanten Wechselkursen um 27 Prozent auf 31,7 Milliarden Kronen. Die neue Wegovy-Tablette brachte im Quartal bereits 5,4 Milliarden Kronen, davon 4,2 Milliarden in den USA. Belastet wurde das Quartal von Abschreibungen von 8,7 Milliarden Kronen, unter anderem auf einen Herz-Wirkstoffkandidaten und für die Verkleinerung des Produktionsnetzes.
Novo hob die Jahresprognose zum dritten Mal an: Umsatz und bereinigter operativer Gewinn sollen 2026 zu konstanten Wechselkursen zwischen minus 2 und plus 2 Prozent liegen. Zu Jahresbeginn hatte der Konzern noch mit einem Rückgang von bis zu 13 Prozent gerechnet. Belastend wirkt ab dem 1. Januar 2027 die Senkung der US-Listenpreise auf 675 Dollar im Monat für Wegovy, Ozempic und Rybelsus – bei Wegovy rund die Hälfte des bisherigen Preises.
|Kennzahl
|Novo Nordisk
|Eli Lilly
|KGV (erwartet)
|rund 12
|rund 31
|Dividendenrendite
|rund 4,1–4,2 %
|rund 0,5 %
|Seit Jahresbeginn
|rund −13 %
|Rekordhoch
|52-Wochen-Spanne
|224–410 DKK
|Hoch 1.460 USD
Quelle: MarketScreener, finanzen.net, stockanalysis.com (Stand 13.–17.11.2026)
Der Bewertungsabstand zum Rivalen ist enorm. Novo Nordisk wird mit dem rund Zwölffachen der für 2026 und 2027 erwarteten Gewinne gehandelt, Eli Lilly mit mehr als dem Dreißigfachen. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei Novo über 4 Prozent. Der Abschlag spiegelt die Sorge wider, dass Lilly mit seinen Medikamenten und der Abnehmpille Orforglipron den größten Teil des Marktwachstums für sich beansprucht.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Novo Nordisk Aktie?
Die Analysten bleiben zurückhaltend. Laut MarketScreener lautet der Konsens von 26 Analysten „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 299,91 Kronen und damit gut 5 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Eine Auswertung bei TradingView zählt zehn Kaufempfehlungen, 17 Halteempfehlungen und acht Verkaufsempfehlungen, die Kursziele reichen von 200 bis 468 Kronen. Nach den Quartalszahlen Anfang November haben mehrere Häuser ihre neutralen oder negativen Einstufungen bestätigt, teils mit leicht angepassten Zielen. Hochstufungen gab es in diesem Zeitraum nicht.
Charttechnik
Wie steht die Novo Nordisk Aktie im Chart?
Charttechnisch hat sich die Lage aufgehellt. Laut boerse.de hat die Aktie am 13. November die 200-Tage-Linie überwunden, die in Euro bei rund 37,30 Euro verläuft; die 50-Tage-Linie liegt bei rund 35,50 Euro. Damit notiert das Papier über beiden Durchschnitten – allerdings nur knapp. In Kronen sieht sharedeals einen ersten Widerstand bei 300 Kronen und darüber beim Juli-Hoch von 338,70 Kronen. Als Unterstützung gilt die Zone von 220 bis 235 Kronen rund um das Jahrestief. Ein aktueller RSI-Wert lag uns nicht vor.
Szenarien
Wie sieht die Novo Nordisk Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario erteilt die FDA noch in diesem Jahr die Zulassung für CagriSema, die Wegovy-Tablette wächst weiter kräftig, und die Preissenkung in den USA wird durch höhere Mengen ausgeglichen. Dann könnte sich der Bewertungsabschlag zu Lilly verringern; die optimistischsten Analysten sehen Ziele bis 468 Kronen.
Im Basisszenario stabilisiert sich das Geschäft, doch 2027 bringt wegen der Preissenkungen kaum Wachstum. Die Aktie bliebe dann eine Dividenden- und Bewertungsgeschichte nahe dem durchschnittlichen Kursziel von rund 300 Kronen. Im negativen Szenario verzögert sich die Zulassung, Lilly baut den Vorsprung mit seiner Abnehmpille aus, und der Preisdruck schlägt voll durch. Das niedrigste Kursziel von 200 Kronen zeigt, wie skeptisch manche Beobachter sind. Für die Novo Nordisk Aktienprognose ist der Ausblick auf 2027 bei den Jahreszahlen im Februar der entscheidende Moment.
Termine
Was sollten Anleger bei Novo Nordisk jetzt beobachten?
FAQ zur Novo Nordisk Aktie
Warum ist die Novo Nordisk Aktie zuletzt gestiegen? Neue Daten zu CagriSema und zu Wegovy bei Kindern, vorgestellt rund um die ObesityWeek, haben die Aktie am Montag um 2,4 Prozent steigen lassen.
Was sagt die Novo Nordisk Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 300 Kronen, die Spanne reicht von 200 bis 468 Kronen.
Wann entscheidet die FDA über CagriSema? Die Entscheidung wird im vierten Quartal 2026 erwartet; ein festes Datum ist nicht veröffentlicht.
Wie hoch ist die Dividendenrendite? Für 2026 erwarten Analysten eine Rendite von rund 4,1 bis 4,2 Prozent.
Ist die Novo Nordisk Aktie günstiger als Eli Lilly? Ja, deutlich: KGV rund 12 gegenüber über 30 bei Lilly.
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