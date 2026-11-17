Im Mittelpunkt steht CagriSema, die Kombination aus dem Amylin-Analogon Cagrilintid und Semaglutid. In der Studie REDEFINE 9 erreichten Patienten auch mit niedrigeren Dosen einen geschätzten Gewichtsverlust von 20,7 beziehungsweise 21,0 Prozent, unter Placebo waren es 2,0 Prozent. Die Ergebnisse erschienen im Fachjournal Lancet Diabetes & Endocrinology. Nachträgliche Auswertungen der Zulassungsstudie REDEFINE 1 zeigten zudem: Patienten, die früh ansprachen, verloren im Schnitt 25,4 Prozent ihres Gewichts.

Im direkten Vergleich REIMAGINE 5 erreichte CagriSema 12,4 Prozent Gewichtsverlust gegenüber 9,1 Prozent unter Tirzepatid, dem Wirkstoff von Eli Lillys Zepbound. Allerdings wurde Tirzepatid dort nur in der niedrigen 5-Milligramm-Dosis getestet. Magen-Darm-Nebenwirkungen traten bei 79,6 Prozent der behandelten Patienten auf, unter Placebo bei 39,9 Prozent. Die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA wird noch im vierten Quartal 2026 erwartet, der US-Marktstart ist für Anfang 2027 geplant.