Nach dem Hoch bei 45,32 EUR Ende Juli fiel die Novo-Nordisk-Aktie (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker: NOV) bis Anfang Oktober auf 32,71 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Novo Nordisk Aktie: Wolkenoberkante als nächste Hürde
Die Novo-Nordisk-Aktie nimmt die Hürde bei 37,30 EUR ins Visier.
Seitdem erhole sich das Papier, sei im November aber zweimal an der Widerstandszone um 38,60 EUR gescheitert. Nach dem Rücksetzer bis 34,85 EUR in der Vorwoche habe der Titel wieder angezogen und am Donnerstag um 1,32% auf 37,13 EUR zugelegt. Dabei sei eine kleine weiße Kerze entstanden. Damit notiere die Aktie über dem 10er-EMA bei 36,45 EUR und dem 50er-EMA bei 36,26 EUR, aber noch unterhalb der Oberkante der Ichimoku-Wolke.
Gelinge der Sprung über die Wolkenoberkante um 37,30 EUR, rücke die Zone um 38,60 EUR in den Blick, darüber die 200-Tage-Linie (200er-EMA) bei 39,38 EUR. Erst ein Ausbruch über diese Hürden würde das Chartbild aufhellen. Unterstützung würden der 10er- und der 50er-EMA um 36,30 EUR bieten, darunter das Tief der Vorwoche bei 34,85 EUR. Werde es unterschritten, rücke das Oktobertief bei 32,71 EUR wieder näher. Saisonal sei das Umfeld günstig, denn vom 27. November bis Mitte Dezember habe die Aktie in neun der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um knapp 2%. (Analyse vom 27.11.2026)
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