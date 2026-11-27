Gelinge der Sprung über die Wolkenoberkante um 37,30 EUR, rücke die Zone um 38,60 EUR in den Blick, darüber die 200-Tage-Linie (200er-EMA) bei 39,38 EUR. Erst ein Ausbruch über diese Hürden würde das Chartbild aufhellen. Unterstützung würden der 10er- und der 50er-EMA um 36,30 EUR bieten, darunter das Tief der Vorwoche bei 34,85 EUR. Werde es unterschritten, rücke das Oktobertief bei 32,71 EUR wieder näher. Saisonal sei das Umfeld günstig, denn vom 27. November bis Mitte Dezember habe die Aktie in neun der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um knapp 2%. (Analyse vom 27.11.2026)