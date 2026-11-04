Novo Nordisk Aktie: Quartalszahlen übertreffen Analystenkonsens

Die aktuellen Quartalszahlen würden Novo Nordisk eine spürbare operative Atempause nach den vorangegangenen Kursabschlägen verschaffen. Das robuste Abschneiden bei oralem Wegovy und die Anhebung der Jahresprognose würden verdeutlichen, dass das Unternehmen weiterhin eine tragende Rolle im strukturell wachsenden Markt für Adipositastherapien einnehme. Allerdings würden der Rückgang des Reingewinns sowie die signifikanten Wertberichtigungen zur Vorsicht gegenüber verfrühtem Optimismus mahnen. Für die weitere Entwicklung der Novo Nordisk Aktie dürfte entscheidend sein, wie das Management den Übergang zu niedrigeren US-Listenpreisen im Jahr 2027 gestalte und ob innovativePipeline-Kandidaten wie CagriSema die Erwartungen an künftige Ertragszuwächse erfüllen könnten. (Analyse vom 04.11.2026)