Die Novartis-Aktie (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker: NOT) legt beim angegebenen Kursstand um 1,94 CHF beziehungsweise 1,46% auf 134,68 CHF zu. Doch die Novartis-Aktienanalyse von Jefferies fällt zurückhaltender aus: Michael Leuchten bestätigt in seiner Studie vom 11. November 2026 das Rating "hold" und das Kursziel 125 CHF. Damit liegt seine Bewertung unter dem aktuellen Aktienkurs. Im Mittelpunkt stehen Rückschläge in der Entwicklung neuer Medikamente und ein Bewertungsaufschlag gegenüber Wettbewerbern.
Novartis Aktie: 20% Bewertungsaufschlag trotz Pipeline-Flops – ist das gerechtfertigt?
Novartis steigt, doch Jefferies bleibt bei "hold": Das Kursziel von 125 CHF liegt unter der aktuellen Notierung, während Pipeline-Rückschläge die Perspektiven belasten.
Kursziel 125 CHF: Unterhalb der aktuellen Notierung
Zwischen dem genannten Aktienkurs von 134,68 CHF und dem Kursziel 125 CHF liegen 9,68 CHF. Rechnerisch entspricht das einem Abwärtspotenzial von rund 7,2%. Während die Aktie aktuell steigt, sieht Michael Leuchten somit keinen entsprechenden zusätzlichen Bewertungsspielraum.
Das Rating "hold" bleibt dabei unverändert. Jefferies spricht weder eine neue Kaufempfehlung noch eine Abstufung auf "sell" aus. Die Novartis-Aktienanalyse signalisiert vielmehr Zurückhaltung: Michael Leuchten halte das weitere Aufwärtspotenzial für begrenzt, weil sich die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns eingetrübt hätten.
Der Kursanstieg und die vorsichtige Einschätzung stehen damit nebeneinander. Dass die positive Tagesbewegung unmittelbar auf die Studie zurückzuführen wäre, lässt sich aus den vorliegenden Informationen nicht ableiten.
20% Bewertungsaufschlag trotz Rückschlägen
Ein zentraler Punkt der Novartis-Aktienanalyse ist der Vergleich mit anderen Pharmaunternehmen. Nach Einschätzung von Michael Leuchten würden die Aktien der Schweizer trotz einiger Fehlschläge in der Entwicklungs-Pipeline mit einem Aufschlag von 20% gegenüber den Wettbewerbern gehandelt.
Ein solcher Aufschlag bedeutet, dass Anleger Novartis relativ zu den Vergleichsunternehmen höher bewerten. Welche konkrete Bewertungskennzahl und welche Wettbewerber Michael Leuchten dabei heranzieht, geht aus dem vorliegenden Text nicht hervor. Der Aufschlag lässt sich deshalb nicht weiter aufschlüsseln.
Die grundsätzliche Frage ist dennoch klar: Rechtfertigen die längerfristigen Ertragsaussichten weiterhin diese höhere Bewertung? Jefferies zeigt sich hier skeptisch. Michael Leuchten verweist auf eingetrübte Perspektiven und bleibt beim Kursziel 125 CHF sowie beim Rating "hold".
Wichtig ist die Unterscheidung: Ein Bewertungsaufschlag von 20% bedeutet nicht automatisch, dass die Aktie um 20% fallen müsse. Er beschreibt einen relativen Bewertungsunterschied. Das konkrete Kursziel 125 CHF liegt gegenüber dem genannten Kurs vielmehr rund 7,2% niedriger.
Warum die Entwicklungs-Pipeline so wichtig ist
Für einen Pharmakonzern hängt ein wesentlicher Teil der langfristigen Perspektive davon ab, welche neuen Medikamente erfolgreich entwickelt und später vermarktet werden können. Rückschläge können erwartete künftige Umsatz- und Ergebnisbeiträge verzögern oder infrage stellen.
Genau an dieser Stelle setzt die Vorsicht von Michael Leuchten an. Die in der Novartis-Aktienanalyse angesprochenen Fehlschläge würden nach seiner Einschätzung die längerfristigen Aussichten belasten.
Der vorliegende Studientext nennt allerdings keine konkreten Wirkstoffkandidaten, Studien oder erwarteten finanziellen Auswirkungen. Eine Bezifferung möglicher Umsatzausfälle wäre daher nicht belastbar. Ebenso lässt sich daraus keine konkrete neue Gewinnprognose ableiten.
Die Aussage von Jefferies betrifft vor allem das Verhältnis zwischen Zukunftserwartungen und Bewertung. Wenn sich die Perspektiven verschlechtern, wird es schwieriger, einen deutlichen Aufschlag gegenüber anderen Unternehmen zu rechtfertigen.
Welche Chancen bleiben?
Eine vorsichtige Analysteneinschätzung schließt positive Entwicklungen nicht aus. Erfolgreiche Fortschritte bei neuen Medikamenten oder eine überzeugendere operative Entwicklung könnten grundsätzlich dazu beitragen, das Vertrauen in die längerfristigen Ertragsaussichten zu stärken.
Solche Verbesserungen müssten sich allerdings erst durch entsprechende Nachrichten und Ergebnisse belegen lassen. Der vorliegende Text nennt keinen konkreten bevorstehenden Impuls, auf den sich eine optimistischere Einschätzung stützen ließe.
Das Rating "hold" von Jefferies steht deshalb für eine abwartende Position. Michael Leuchten hält am Kursziel 125 CHF fest und sieht angesichts der beschriebenen Bewertung nur begrenzten Spielraum nach oben.
Wo die Risiken liegen
Das wesentliche Risiko besteht darin, dass weitere Enttäuschungen in der Entwicklung neuer Medikamente die Erwartungen zusätzlich belasten könnten. Bei einer bereits höheren Bewertung gegenüber Wettbewerbern können solche Nachrichten besonders empfindliche Kursreaktionen auslösen.
Auch ohne neue Rückschläge könnte eine Neubewertung eintreten, wenn Anleger für die langfristigen Perspektiven einen geringeren Aufschlag akzeptieren. Umgekehrt hängt die Tragfähigkeit der aktuellen Bewertung davon ab, ob Novartis die Erwartungen an seine künftige Ertragskraft erfüllen kann.
Die Novartis-Aktienanalyse von Jefferies liefert damit einen Gegenpunkt zur freundlichen Tagesentwicklung. Der Kursanstieg auf 134,68 CHF zeigt aktuelle Nachfrage nach der Aktie. Er beseitigt jedoch nicht die von Michael Leuchten angesprochenen Fragen zur Pipeline und zum Bewertungsniveau.
Michael Leuchten bestätigt in der Novartis-Aktienanalyse von Jefferies vom 11. November 2026 das Rating "hold" und das Kursziel 125 CHF. Ausschlaggebend für seine zurückhaltende Haltung sind die eingetrübten längerfristigen Perspektiven und der trotz Entwicklungsrückschlägen bestehende Bewertungsaufschlag.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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