Novartis Aktie: 20% Bewertungsaufschlag trotz Pipeline-Flops – ist das gerechtfertigt?

Die Novartis-Aktie (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker: NOT) legt beim angegebenen Kursstand um 1,94 CHF beziehungsweise 1,46% auf 134,68 CHF zu. Doch die Novartis-Aktienanalyse von Jefferies fällt zurückhaltender aus: Michael Leuchten bestätigt in seiner Studie vom 11. November 2026 das Rating "hold" und das Kursziel 125 CHF. Damit liegt seine Bewertung unter dem aktuellen Aktienkurs. Im Mittelpunkt stehen Rückschläge in der Entwicklung neuer Medikamente und ein Bewertungsaufschlag gegenüber Wettbewerbern.