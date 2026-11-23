Die Novartis-Aktie steht vor einem bemerkenswerten Gegensatz: Medizinisch liefert der Konzern mit Leqvio einen wichtigen Erfolg, doch die Börsenbewertung lässt nach Einschätzung von Jefferies kaum zusätzliches Potenzial erkennen. In seiner aktuellen Novartis-Aktienanalyse vom 23. November 2026 bestätigt Michael Leuchten das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel von 125 CHF. Beim aktuellen SIX-Kurs von 127,68 CHF liegt die Zielbewertung rund 2,1 Prozent unter dem Börsenkurs. Positiv bewertet Michael Leuchten die Ergebnisse der ORION-4-Studie, in der Leqvio das Risiko schwerwiegender Herz-Kreislauf-Ereignisse statistisch signifikant und klinisch relevant reduzierte. Die Daten stärken die medizinische Grundlage des Medikaments und könnten langfristig neue Vermarktungschancen eröffnen. Auch die verbesserten Prognosen für Kesimpta, Scemblix und Leqvio unterstützen den Wachstumspfad. Gleichzeitig verweist Jefferies auf den erheblichen Bewertungsaufschlag gegenüber Wettbewerbern und offene Fragen zur langfristigen Entwicklungspipeline. Die entscheidende Botschaft lautet deshalb: Novartis bleibt ein bedeutender Pharmakonzern mit attraktiven Medikamenten, doch gute Nachrichten sind nicht automatisch gleichbedeutend mit einer günstigen Aktie. Michael Leuchten hält an seiner zurückhaltenden Einschätzung fest. Für Anleger dürfte nun besonders wichtig werden, ob die vollständigen Leqvio-Daten im Jahr 2027 und die weitere Geschäftsentwicklung neue Impulse liefern. Bis dahin bleibt das Rating "hold" von Jefferies ein Signal für Geduld statt übertriebener Euphorie.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.