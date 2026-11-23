Ein medizinischer Durchbruch, Milliardenfantasie und trotzdem keine Kaufempfehlung: Die Novartis-Aktie (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) sorgt für Spannung! Der Schweizer Pharmakonzern meldet einen bedeutenden Studienerfolg mit seinem Cholesterinsenker Leqvio. Erstmals konnte in einer großen klinischen Studie gezeigt werden, dass das Medikament das Risiko schwerwiegender Herz-Kreislauf-Ereignisse bei bereits erkrankten Patienten statistisch signifikant reduziert. Doch ausgerechnet Jefferies bleibt zurückhaltend. In seiner aktuellen Novartis-Aktienanalyse vom 23. November 2026 bestätigt Analyst Michael Leuchten das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel von 125 CHF. Beim aktuellen SIX-Kurs von 127,68 CHF, einem Tagesminus von 0,1 Prozent, liegt die Zielbewertung sogar rund 2,1 Prozent unter dem Börsenkurs. Warum reicht ein medizinischer Erfolg dieser Größenordnung nicht aus, um den Analysten von Jefferies optimistischer zu stimmen?
Novartis Aktie: Leqvio-Durchbruch im Kampf gegen Herzinfarkte
Neue Studiendaten begeistern
Novartis-Aktienanalyse: Michael Leuchten bestätigt Kursziel 125 CHF
Die aktuelle Novartis-Aktienanalyse von Jefferies liefert eine bemerkenswerte Botschaft. Analyst Michael Leuchten bewertet die neuen Studienergebnisse zum Cholesterinsenker Leqvio positiv, hält jedoch unverändert am Rating "hold" und am Kursziel 125 CHF fest. Nach Einschätzung von Michael Leuchten ist die nachgewiesene klinisch relevante und statistisch signifikante Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos begrüßenswert, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Managementäußerungen. Die Ergebnisse stärken die medizinische Grundlage des Medikaments. Gleichzeitig sieht Jefferies offenbar keinen ausreichenden Anlass, seine bisherige Bewertung der Novartis-Aktie anzuheben. Genau darin liegt die zentrale Aussage dieser Aktienanalyse: Ein positiver Studienerfolg kann für Patienten und das Unternehmen bedeutsam sein, ohne automatisch zusätzliches Kurspotenzial für Aktionäre zu schaffen. Michael Leuchten bleibt deshalb bei seiner zurückhaltenden Einschätzung.
Leqvio: Novartis meldet entscheidenden Erfolg in der ORION-4-Studie
Am 23. November 2026 veröffentlichte Novartis positive Ergebnisse der Phase-III-Studie ORION-4. Das Medikament Leqvio mit dem Wirkstoff Inclisiran erreichte den primären Studienendpunkt. Bei Patienten mit bestehender atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankung führte die zusätzliche Behandlung zu einer statistisch signifikanten und klinisch relevanten Verringerung schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse. Dazu zählen insbesondere Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere schwere Komplikationen. Für Novartis ist dieser Erfolg wichtig, weil Leqvio bislang vor allem durch seine Fähigkeit zur Senkung des LDL-Cholesterins bekannt war. Die neuen Ergebnisse liefern nun direkte Hinweise auf einen Nutzen bei klinischen Herz-Kreislauf-Ereignissen. Allerdings hat Novartis zunächst nur die wichtigsten Resultate bekannt gegeben. Die vollständigen Studiendaten sollen im ersten Halbjahr 2027 veröffentlicht werden. Erst dann werden sich die genaue Größenordnung des Nutzens und weitere Details umfassend beurteilen lassen.
Nur zwei Injektionen pro Jahr: Das besondere Potenzial von Leqvio
Leqvio unterscheidet sich durch seinen Wirkmechanismus und das Behandlungsschema von vielen klassischen Cholesterinsenkern. Der Wirkstoff Inclisiran nutzt die sogenannte siRNA-Technologie, um die Bildung des Proteins PCSK9 in der Leber zu reduzieren. Dadurch kann der Körper LDL-Cholesterin effizienter aus dem Blut entfernen. Nach der Anfangsbehandlung erfolgt die Erhaltungsdosierung in der Regel nur zweimal jährlich. Diese seltene Anwendung könnte für Patienten und behandelnde Ärzte praktische Vorteile bieten. Gerade bei chronischen Erkrankungen spielt die langfristige Einhaltung einer Therapie eine wichtige Rolle. Allerdings hängt die tatsächliche Akzeptanz auch von Erstattungssystemen, Behandlungskosten und medizinischen Leitlinien ab. Die positiven ORION-4-Ergebnisse könnten die Position von Leqvio stärken. Für die Novartis-Aktie eröffnet sich damit eine interessante langfristige Perspektive. Jefferies-Analyst Michael Leuchten erkennt die Bedeutung der Studienergebnisse an, bleibt bei der Bewertung aber vorsichtig.
Jefferies sieht positive Signale sogar für AstraZeneca
Ein besonders interessanter Aspekt der Novartis-Aktienanalyse betrifft den Wettbewerb. Michael Leuchten von Jefferies verweist darauf, dass die positiven Leqvio-Ergebnisse auch Rückschlüsse auf das orale PCSK9-Programm von AstraZeneca zulassen könnten. Der Hintergrund: Beide Ansätze zielen darauf ab, den PCSK9-Signalweg zur Senkung des LDL-Cholesterins zu beeinflussen. Während Leqvio als Injektion verabreicht wird, arbeitet AstraZeneca an einem oral einzunehmenden Wirkstoff. Der Erfolg von ORION-4 stärkt die Evidenz dafür, dass eine wirksame Beeinflussung dieses biologischen Mechanismus klinisch bedeutsam sein kann. Daraus folgt allerdings nicht, dass ein anderes Medikament automatisch vergleichbare Studienergebnisse erzielen wird. Wirksamkeit, Sicherheit und langfristiger Nutzen müssen für jeden Wirkstoff gesondert nachgewiesen werden. Für Novartis bedeutet die Entwicklung deshalb Chance und Herausforderung zugleich: Leqvio gewinnt an medizinischer Glaubwürdigkeit, doch der Wettbewerb um zukünftige Cholesterintherapien bleibt intensiv.
Warum Jefferies trotz Leqvio-Erfolg nicht auf „Buy“ wechselt
Die Antwort liegt vor allem in der Bewertung der Novartis-Aktie. Bereits Anfang November hatte Michael Leuchten darauf hingewiesen, dass Novartis trotz mehrerer Rückschläge in wichtigen klinischen Entwicklungsprogrammen mit einem erheblichen Bewertungsaufschlag gegenüber Wettbewerbern gehandelt werde. In seiner Aktienanalyse vom 11. November bezifferte der Jefferies-Analyst diesen Aufschlag auf rund 20 Prozent. Zwar seien die kurzfristigen Ergebnischancen und die mittelfristigen Wachstumsperspektiven attraktiv, doch die längerfristigen Aussichten hätten sich zuletzt eingetrübt. Diese Einschätzung erklärt, weshalb Jefferies auch nach den positiven Leqvio-Nachrichten am Rating "hold" festhält. Michael Leuchten stellt nicht die medizinische Bedeutung des Studienerfolgs infrage. Vielmehr bezweifelt die Bewertung, dass Anleger beim aktuellen Aktienkurs ausreichend für die bestehenden Risiken entschädigt werden. Das Kursziel 125 CHF unterstreicht diese vorsichtige Haltung.
Kesimpta, Scemblix und Leqvio: Drei Hoffnungsträger für Novartis
Die langfristige Wachstumsstrategie von Novartis stützt sich auf mehrere wichtige Medikamente. Neben Leqvio gehören Kesimpta zur Behandlung bestimmter Formen der Multiplen Sklerose und Scemblix zur Behandlung chronischer myeloischer Leukämie zu den zentralen Hoffnungsträgern. Am 19. November hatte Michael Leuchten von Jefferies bereits positiv hervorgehoben, dass Novartis seine Prognosen für diese drei Produkte angehoben hatte. Nach seiner Einschätzung stärkt dies den Wachstumspfad des Pharmakonzerns und reduziert bestimmte Risiken. Für die Novartis-Aktie ist diese Entwicklung bedeutsam, weil das Unternehmen auf eine erfolgreiche Vermarktung seiner neueren Medikamente angewiesen ist. Gleichzeitig können einzelne Produkte unter Druck geraten, wenn Patente auslaufen oder konkurrierende Therapien auf den Markt kommen. Die angehobenen Produkterwartungen verbessern die mittelfristige Perspektive, beseitigen aber nicht sämtliche Unsicherheiten. Jefferies bestätigt deshalb das Rating "hold" und das Kursziel 125 CHF.
Novartis-Aktie: Warum die Bewertung zum Problem werden könnte
Eine starke operative Entwicklung garantiert nicht automatisch steigende Aktienkurse. Entscheidend ist auch, welche Erwartungen bereits im Börsenkurs enthalten sind. Genau hier liegt ein wichtiges Argument von Michael Leuchten. Nach Einschätzung des Jefferies-Analysten besitzt Novartis einen erheblichen Bewertungsaufschlag gegenüber anderen Pharmaunternehmen. Solche Aufschläge können gerechtfertigt sein, wenn ein Unternehmen über besonders attraktive Wachstumsaussichten, eine starke Produktpipeline oder hohe Gewinnstabilität verfügt. Sie erhöhen jedoch die Anforderungen an zukünftige Geschäftsergebnisse. Enttäuschende Studiendaten, schwächere Umsätze oder steigende Entwicklungskosten können dann besonders starke Kursreaktionen auslösen. Beim aktuellen SIX-Kurs von 127,68 CHF liegt die Novartis-Aktie bereits oberhalb des Kursziels 125 CHF von Jefferies. Für Anleger ergibt sich daraus ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 2,1 Prozent. Das Rating "hold" signalisiert somit, dass Michael Leuchten das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken derzeit als weitgehend ausgewogen einschätzt.
Die größten Chancen für die Novartis-Aktie
Die erste große Chance liegt im erfolgreichen Abschluss der ORION-4-Studie. Die nachgewiesene Verringerung schwerwiegender Herz-Kreislauf-Ereignisse könnte die medizinische Bedeutung von Leqvio erhöhen. Zweitens bietet das Behandlungsschema mit nur zwei Erhaltungsinjektionen pro Jahr praktische Vorteile. Drittens könnten die vollständigen Studiendaten im ersten Halbjahr 2027 zusätzliche Erkenntnisse liefern. Viertens stärken die angehobenen Prognosen für Kesimpta, Scemblix und Leqvio die mittelfristigen Wachstumsperspektiven. Fünftens verfügt Novartis über umfangreiche Erfahrung in Forschung, Entwicklung und internationaler Vermarktung innovativer Arzneimittel. Sechstens könnte eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Medikamentenpipeline langfristig zusätzliche Umsatzquellen erschließen. Auch Jefferies-Analyst Michael Leuchten erkennt die positiven Entwicklungen an. Allerdings sieht er diese Chancen beim aktuellen Bewertungsniveau offenbar weitgehend berücksichtigt.
Die größten Risiken: Was gegen die Novartis-Aktie spricht
Das wichtigste Risiko ist die anspruchsvolle Bewertung. Nach Einschätzung von Jefferies besitzt Novartis einen erheblichen Aufschlag gegenüber Wettbewerbern. Zweitens haben Rückschläge in wichtigen klinischen Entwicklungsprogrammen die langfristigen Perspektiven belastet. Drittens bleibt offen, wie stark die positiven ORION-4-Ergebnisse die zukünftigen Leqvio-Umsätze tatsächlich beeinflussen werden. Viertens können Preisverhandlungen, Erstattungsentscheidungen und regulatorische Anforderungen die Vermarktung begrenzen. Fünftens entwickelt die Konkurrenz ebenfalls neue Cholesterintherapien. Sechstens können Patentabläufe und der Markteintritt günstigerer Nachahmerprodukte die Profitabilität etablierter Medikamente beeinträchtigen. Siebtens besteht das Risiko, dass hohe Wachstumserwartungen bereits vollständig im Aktienkurs eingepreist sind. Das unveränderte Rating "hold" von Michael Leuchten und das Kursziel 125 CHF verdeutlichen, dass Jefferies trotz des medizinischen Fortschritts keine besonders attraktive Neubewertungschance erkennt.
Was könnte Novartis über 125 CHF hinaus antreiben?
Für eine nachhaltige Kursentwicklung oberhalb des Jefferies-Kursziels müsste Novartis zusätzliche positive Überraschungen liefern. Ein wichtiger Faktor wäre die Veröffentlichung der vollständigen ORION-4-Daten im ersten Halbjahr 2027. Sollten diese ein besonders überzeugendes Verhältnis zwischen klinischem Nutzen und Sicherheit zeigen, könnte dies die langfristige Vermarktungsperspektive von Leqvio unterstützen. Ebenso entscheidend wäre eine stärkere Umsatzentwicklung bei Kesimpta und Scemblix. Darüber hinaus müsste Novartis Fortschritte in seiner übrigen Entwicklungspipeline erzielen und mögliche Rückschläge ausgleichen. Für Anleger bleibt außerdem die Frage wichtig, ob das Gewinnwachstum ausreicht, um den Bewertungsaufschlag gegenüber Wettbewerbern zu rechtfertigen. Michael Leuchten von Jefferies erkennt zwar die Fortschritte bei wichtigen Medikamenten an, sieht aber weiterhin offene Fragen zur langfristigen Entwicklung. Deshalb bestätigt Jefferies das Rating "hold" und das Kursziel 125 CHF.
Fazit: Novartis glänzt medizinisch – Jefferies bleibt an der Börse vorsichtig
Die Novartis-Aktie steht vor einem bemerkenswerten Gegensatz: Medizinisch liefert der Konzern mit Leqvio einen wichtigen Erfolg, doch die Börsenbewertung lässt nach Einschätzung von Jefferies kaum zusätzliches Potenzial erkennen. In seiner aktuellen Novartis-Aktienanalyse vom 23. November 2026 bestätigt Michael Leuchten das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel von 125 CHF. Beim aktuellen SIX-Kurs von 127,68 CHF liegt die Zielbewertung rund 2,1 Prozent unter dem Börsenkurs. Positiv bewertet Michael Leuchten die Ergebnisse der ORION-4-Studie, in der Leqvio das Risiko schwerwiegender Herz-Kreislauf-Ereignisse statistisch signifikant und klinisch relevant reduzierte. Die Daten stärken die medizinische Grundlage des Medikaments und könnten langfristig neue Vermarktungschancen eröffnen. Auch die verbesserten Prognosen für Kesimpta, Scemblix und Leqvio unterstützen den Wachstumspfad. Gleichzeitig verweist Jefferies auf den erheblichen Bewertungsaufschlag gegenüber Wettbewerbern und offene Fragen zur langfristigen Entwicklungspipeline. Die entscheidende Botschaft lautet deshalb: Novartis bleibt ein bedeutender Pharmakonzern mit attraktiven Medikamenten, doch gute Nachrichten sind nicht automatisch gleichbedeutend mit einer günstigen Aktie. Michael Leuchten hält an seiner zurückhaltenden Einschätzung fest. Für Anleger dürfte nun besonders wichtig werden, ob die vollständigen Leqvio-Daten im Jahr 2027 und die weitere Geschäftsentwicklung neue Impulse liefern. Bis dahin bleibt das Rating "hold" von Jefferies ein Signal für Geduld statt übertriebener Euphorie.
Hat Ihnen diese Novartis-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Freunden! Schließlich gibt es gegen gefährliches Börsen-Halbwissen noch keine klinisch zugelassene Spritze. Ein Klick auf „Teilen“ wirkt dagegen sofort – ganz ohne Rezept, Wartezimmer oder unangenehme Nebenwirkungen für den Depot-Talk!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.