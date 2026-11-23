aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:07 11 Min.

Warum selbst neue Wachstumsziele nicht überzeugen

Die Novartis-Aktie (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe! Während der Schweizer Pharmariese mit langfristigen Wachstumsversprechen und ambitionierten Zukunftsplänen um das Vertrauen der Investoren wirbt, bleibt Deutsche Bank Research ausgesprochen skeptisch. In seiner aktuellen Novartis-Aktienanalyse vom 23. November 2026 bestätigt Analyst Emmanuel Papadakis das Rating "sell" und hält am unveränderten Kursziel von 115 CHF fest. Eine bemerkenswert pessimistische Einschätzung, denn die Novartis-Aktie beendete den Handel an der SIX Swiss Exchange bei 128,02 CHF und damit 0,2 Prozent im Plus. Ausgehend von diesem Schlusskurs signalisiert das Kursziel 115 CHF ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 10,2 Prozent. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist Novartis an der Börse bereits zu teuer geworden, oder unterschätzt Deutsche Bank Research die langfristige Ertragskraft des Schweizer Pharmakonzerns?

Deutsche Bank Research bleibt bei "sell": Emmanuel Papadakis lässt sich nicht überzeugen

Die aktuelle Novartis-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research trägt eine unmissverständliche Botschaft: Die langfristigen Wachstumsambitionen des Pharmakonzerns reichen Analyst Emmanuel Papadakis bislang nicht aus, um seine negative Einschätzung zu ändern. Das Rating "sell" bleibt unverändert, ebenso das Kursziel 115 CHF. Im Mittelpunkt der jüngsten Bewertung steht der jährliche Kapitalmarkttag von Novartis in London. Dort präsentierte das Management verschiedene Finanzziele und erläuterte seine längerfristige Wachstumsstrategie. Doch Emmanuel Papadakis sieht darin offenbar keinen ausreichenden Grund für eine optimistischere Bewertung der Novartis-Aktie. Nach Einschätzung von Deutsche Bank Research dürften die meisten der vorgestellten Finanzziele nur begrenzte Auswirkungen auf die bisherigen Erwartungen haben. Besonders interessant findet Emmanuel Papadakis dagegen die erstmals ausführlichere Diskussion darüber, wie Novartis seine Wachstumsziele zwischen 2031 und 2035 erreichen möchte. Genau in diesem Zeitraum könnten auslaufende Patente die Geschäftsentwicklung erheblich beeinflussen. Deutsche Bank Research bewertet diese zusätzliche Transparenz grundsätzlich positiv, hält aber an der skeptischen Gesamteinschätzung fest. Die Botschaft der Novartis-Aktienanalyse lautet damit: Mehr Informationen sind willkommen, aber noch kein ausreichender Beweis für nachhaltiges Wachstum.

Die Milliardenfrage: Woher soll das Wachstum nach 2030 kommen?

Für Analyst Emmanuel Papadakis liegt der entscheidende Unsicherheitsfaktor in der langfristigen Wachstumsstrategie. Novartis muss Investoren davon überzeugen, dass neue Medikamente und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten die Umsätze ersetzen können, die durch den Ablauf wichtiger Patente gefährdet sind. Dabei unterscheidet Deutsche Bank Research zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Wachstumspfaden. Einerseits könnte Novartis aus eigener Kraft wachsen, indem neue Medikamente erfolgreich entwickelt, zugelassen und vermarktet werden. Andererseits könnte das Unternehmen zusätzliche Umsätze durch Übernahmen und Lizenzvereinbarungen erwerben. Beide Wege bieten Chancen, unterscheiden sich jedoch erheblich hinsichtlich Kapitalbedarf, Risiken und möglicher Renditen. Emmanuel Papadakis lässt in seiner Novartis-Aktienanalyse erkennen, dass die bisherige Kommunikation noch keine ausreichende Klarheit über das Verhältnis dieser beiden Wachstumsquellen schafft. Sinngemäß lässt sich seine zentrale Frage so zusammenfassen: Wie viel des angestrebten Wachstums kann Novartis tatsächlich organisch erreichen, und welcher Anteil muss durch Zukäufe entstehen? Diese Unterscheidung ist für Aktionäre von erheblicher Bedeutung. Organisches Wachstum kann hohe Margen und attraktive Kapitalrenditen ermöglichen, setzt allerdings erfolgreiche klinische Studien und Markteinführungen voraus. Akquisitionen können dagegen schneller zusätzliche Produkte und Technologien liefern, bergen aber das Risiko überhöhter Kaufpreise und enttäuschender Erträge. Deutsche Bank Research sieht hier weiterhin Klärungsbedarf. Das Kursziel 115 CHF und das Rating "sell" bleiben deshalb bestehen.

Patentabläufe als Belastungsprobe: Novartis muss seine Zukunft neu absichern

Ein wesentlicher Risikofaktor für Novartis ist der bevorstehende Verlust wichtiger Exklusivitätsrechte. Erfolgreiche Medikamente können über viele Jahre erhebliche Gewinne erwirtschaften. Sobald jedoch Patente auslaufen und Wettbewerber mit Nachahmerprodukten auf den Markt drängen, geraten Umsätze und Margen häufig unter Druck. Besonders aufmerksam beobachten Investoren deshalb die langfristigen Perspektiven bedeutender Novartis-Produkte wie Cosentyx, Kisqali und Kesimpta. Die Herausforderung besteht darin, rechtzeitig neue Wachstumsträger aufzubauen, die mögliche Umsatzverluste ausgleichen können. Emmanuel Papadakis hatte bereits in früheren Einschätzungen auf Risiken im Zusammenhang mit der langfristigen Produktpipeline hingewiesen. Für Deutsche Bank Research ist die Frage nach dem Wachstum zwischen 2031 und 2035 daher keineswegs eine theoretische Überlegung. Vielmehr geht es um die wirtschaftliche Grundlage der künftigen Unternehmensbewertung. Sollte Novartis die erwarteten Umsatzlücken nicht vollständig schließen können, wären Enttäuschungen bei Gewinnentwicklung und Aktienbewertung denkbar. Gelingt dagegen die erfolgreiche Einführung neuer Medikamente, könnte sich die heutige Skepsis von Emmanuel Papadakis als übertrieben erweisen. Genau diese Unsicherheit macht die Novartis-Aktie derzeit besonders interessant.

Rückschläge in der Forschung: Warum Emmanuel Papadakis vorsichtig geworden ist

Die Zurückhaltung von Deutsche Bank Research kommt nicht überraschend. Bereits Anfang November hatte Emmanuel Papadakis die Novartis-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 120 CHF auf 115 CHF reduziert. Hintergrund waren unter anderem Enttäuschungen in der Medikamentenentwicklung und eine kräftige Kurserholung, die aus Sicht des Analysten nicht vollständig zur Nachrichtenlage passte. Besonders die klinischen Rückschläge bei Pelacarsen und einem Entwicklungsprogramm aus dem Umfeld der Avidity-Übernahme hatten Fragen zur Qualität und wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Forschungspipeline aufgeworfen. Deutsche Bank Research hatte außerdem darauf hingewiesen, dass die Novartis-Aktie möglicherweise von einer allgemeinen Umschichtung institutioneller Anleger in defensive Pharmawerte profitiert hatte. Eine solche Entwicklung kann Kurse kurzfristig stützen, ohne dass sich die langfristigen Geschäftsaussichten entsprechend verbessern. Emmanuel Papadakis sieht deshalb das Risiko, dass Investoren für vermeintliche Sicherheit einen zu hohen Preis bezahlen. Die aktuelle Novartis-Aktienanalyse vom 23. November 2026 knüpft an diese vorsichtige Bewertung an. Trotz zusätzlicher Informationen vom Kapitalmarkttag bleibt Deutsche Bank Research beim Rating "sell" und beim Kursziel 115 CHF.

Novartis-Aktie bei 128,02 CHF: Wie groß ist das Abwärtsrisiko wirklich?

Die Bewertung von Deutsche Bank Research lässt sich unmittelbar in Zahlen übersetzen. Beim angegebenen Schlusskurs von 128,02 CHF an der SIX Swiss Exchange liegt die Novartis-Aktie 13,02 CHF über dem Kursziel von Emmanuel Papadakis. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 10,2 Prozent. Anders ausgedrückt: Würde die Novartis-Aktie auf das Kursziel 115 CHF zurückfallen, müssten Anleger gegenüber dem aktuellen Kurs einen zweistelligen prozentualen Kursverlust hinnehmen. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine garantierte Kursprognose, sondern um die Bewertung eines einzelnen Analysten. Auch mögliche Dividendenzahlungen sind in dieser reinen Kursbetrachtung nicht berücksichtigt. Bemerkenswert ist dennoch, dass Emmanuel Papadakis seine negative Empfehlung trotz der ausführlicheren langfristigen Strategiepräsentation nicht verändert hat. Für Deutsche Bank Research scheint die aktuelle Bewertung weiterhin zu wenig Sicherheit gegenüber den Risiken der kommenden Jahre zu bieten. Das Rating "sell" signalisiert somit eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Verhältnis von Chancen und Risiken auf dem gegenwärtigen Kursniveau.

Die Chancen: Warum Novartis trotz der Verkaufsempfehlung überraschen könnte

Trotz des negativen Ratings von Deutsche Bank Research wäre es falsch, die Novartis-Aktie ausschließlich auf ihre Risiken zu reduzieren. Der Schweizer Pharmakonzern verfügt über ein breit aufgestelltes Geschäft mit innovativen Medikamenten und internationaler Vermarktung. Gerade erfolgreiche Produkte in der Onkologie, Immunologie und Neurologie können über längere Zeiträume erhebliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern. Eine wichtige Chance liegt darin, dass bestehende Wachstumsträger ihre Marktposition weiter ausbauen und neue Anwendungsgebiete erschließen könnten. Zusätzlich bieten die Forschungsprogramme von Novartis die Möglichkeit, weitere Medikamente mit bedeutendem kommerziellem Potenzial auf den Markt zu bringen. Sollten klinische Studien überzeugende Ergebnisse liefern und Zulassungsverfahren erfolgreich verlaufen, könnten sich die langfristigen Wachstumsperspektiven verbessern. Auch strategisch sinnvolle Übernahmen könnten das Produktportfolio stärken. Besonders positiv wäre es, wenn Novartis nachweisen könnte, dass ein erheblicher Teil des geplanten Wachstums zwischen 2031 und 2035 ohne kostspielige Akquisitionen erreichbar ist. Genau diese Klarheit vermisst Emmanuel Papadakis bislang. Die Tatsache, dass Deutsche Bank Research die ausführlichere Diskussion der langfristigen Wachstumsziele als hilfreich bewertet, zeigt allerdings, dass zusätzliche Transparenz durchaus einen positiven Beitrag leisten kann. Für optimistische Anleger besteht die Chance, dass Novartis die Erwartungen von Deutsche Bank Research in den kommenden Jahren übertrifft.

Die Risiken: Teure Übernahmen, Patentverluste und enttäuschte Erwartungen

Auf der anderen Seite bleiben erhebliche Unsicherheiten bestehen. Das größte strukturelle Risiko liegt in der Fähigkeit von Novartis, auslaufende Patente durch neue Produkte wirtschaftlich erfolgreich zu ersetzen. Ein weiteres Problem können klinische Rückschläge darstellen. Die Entwicklung neuer Medikamente ist kapitalintensiv und mit hohen wissenschaftlichen Risiken verbunden. Selbst vielversprechende Wirkstoffe können in späten Studienphasen scheitern. Solche Enttäuschungen können nicht nur erwartete Umsätze vernichten, sondern auch die Bewertung bereits getätigter Übernahmen infrage stellen. Hinzu kommt die Gefahr, dass Novartis bei künftigen Akquisitionen hohe Kaufpreise bezahlen muss, um die angestrebten Wachstumsziele zu erreichen. Wenn die erworbenen Medikamente anschließend hinter den Erwartungen zurückbleiben, drohen zusätzliche Belastungen. Auch regulatorischer Preisdruck und ein intensiver Wettbewerb können die Profitabilität beeinträchtigen. Emmanuel Papadakis konzentriert sich in seiner aktuellen Novartis-Aktienanalyse insbesondere auf die mangelnde Klarheit über die Herkunft des langfristigen Wachstums. Deutsche Bank Research hält deshalb am Rating "sell" fest. Das Kursziel 115 CHF verdeutlicht, dass die Bank das gegenwärtige Kursniveau nicht als ausreichend attraktiv betrachtet.

Kapitalmarkttag in London: Gute Präsentation, aber noch kein Befreiungsschlag

Interessant ist die differenzierte Haltung von Emmanuel Papadakis zum Kapitalmarkttag. Deutsche Bank Research stellt die Veranstaltung nicht grundsätzlich infrage. Im Gegenteil: Die zusätzliche Diskussion über die langfristigen Wachstumsmeilensteine wird ausdrücklich als hilfreich eingeordnet. Dennoch reicht diese Verbesserung der Kommunikation nicht aus, um die Anlageempfehlung anzuheben. Darin liegt ein wichtiger Unterschied zwischen einer überzeugenden Unternehmenspräsentation und einer überzeugenden Aktienbewertung. Für Anleger zählt letztlich nicht allein, welche Ziele ein Management formuliert, sondern mit welcher Wahrscheinlichkeit diese erreicht werden können und wie viel Kapital dafür benötigt wird. Novartis muss deshalb in den kommenden Jahren konkrete Fortschritte liefern. Dazu gehören erfolgreiche klinische Studien, regulatorische Zulassungen, überzeugende Markteinführungen und eine disziplinierte Verwendung der verfügbaren Finanzmittel. Emmanuel Papadakis dürfte insbesondere darauf achten, ob das Unternehmen seine Wachstumsambitionen zunehmend mit belastbaren operativen Ergebnissen untermauern kann. Solange wesentliche Fragen offenbleiben, sieht Deutsche Bank Research offenbar keinen Anlass, das Kursziel 115 CHF oder das Rating "sell" zu verändern.

Novartis-Aktienanalyse: Welche Signale Anleger jetzt beobachten sollten

Für Investoren ergeben sich aus der aktuellen Bewertung mehrere entscheidende Beobachtungspunkte. Besonders wichtig sind Fortschritte bei neuen Medikamenten, die mögliche Umsatzverluste durch Patentabläufe auffangen könnten. Ebenso relevant ist die Frage, ob Novartis die längerfristigen Wachstumsziele mit einer nachvollziehbaren Finanzplanung verbindet. Anleger sollten zudem darauf achten, welche Rolle Übernahmen und Lizenzvereinbarungen künftig spielen und ob diese Investitionen attraktive Renditen versprechen. Ein weiterer Faktor ist die Entwicklung der Bewertung an der Börse. Sollte die Novartis-Aktie trotz unveränderter fundamentaler Risiken weiter steigen, könnte sich die Diskrepanz zwischen Aktienkurs und Kursziel von Deutsche Bank Research vergrößern. Umgekehrt könnten überzeugende Forschungsergebnisse oder eine deutlich bessere Geschäftsentwicklung die skeptische Einschätzung von Emmanuel Papadakis infrage stellen. Das Kursziel 115 CHF ist daher kein unveränderlicher Maßstab, sondern Ausdruck der aktuellen Erwartungen von Deutsche Bank Research. Neue Unternehmensdaten können jederzeit zu einer Neubewertung führen.

Fazit: Novartis zwischen Wachstumsversprechen und Bewertungsrisiko