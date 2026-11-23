Ein Cholesterinmittel, das nur zweimal im Jahr gespritzt wird, soll Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern können: Novartis hat am Montag die Topline-Ergebnisse der Phase-III-Studie ORION-4 vorgelegt. Danach verringerte Leqvio (Inclisiran) bei Patienten mit bestehender Gefäßverkalkung das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse statistisch signifikant und klinisch bedeutsam. Für die Novartis-Aktie (ISIN: CH0012005267, FSE: NOT, SIX: NOVN) ist es die erste Outcome-Studie, die den Nutzen des Präparats über die Senkung von Laborwerten hinaus belegen soll.
Novartis-Aktie: Leqvio senkt in ORION-4 das Herz-Kreislauf-Risiko - Erste Outcome-Studie eines siRNA-Medikaments
Novartis meldet Topline-Daten der Phase-III-Studie ORION-4 mit mehr als 16.000 Patienten: Leqvio (Inclisiran) senkte das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse statistisch signifikant. Zahlen nennt der Konzern noch nicht.
Was hat Novartis zu ORION-4 gemeldet?
Laut Mitteilung aus Basel ist ORION-4 die erste kardiovaskuläre Outcome-Studie mit einem siRNA-Wirkstoff bei atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankung (ASCVD). Mehr als 16.000 Teilnehmer wurden randomisiert und erhielten entweder Inclisiran oder Placebo, und zwar am ersten Tag, nach drei Monaten und anschließend alle sechs Monate. Die Studie ist doppelblind und placebokontrolliert. Sie wird von der University of Oxford gemeinsam mit der TIMI Study Group durchgeführt; Mitsponsoren sind Oxford und Novartis.
Der primäre Endpunkt bündelt vier Ereignisse: Tod durch Herzerkrankung, Herzinfarkt, tödlicher oder nicht tödlicher ischämischer Schlaganfall sowie dringende koronare Revaskularisation. Genau hier meldet Novartis die signifikante Reduktion. Die Studienleiterin aus Oxford betont zudem, der Wirkstoff werde gut vertragen.
Warum ist die Studie für die Novartis-Aktie interessant?
Leqvio wirkt über die Senkung des LDL-Cholesterins. Ob das Mittel auch handfeste Ereignisse wie Infarkte verhindert, war die offene Frage – und genau die beantwortet ORION-4 nach Konzernangaben nun positiv. Novartis verweist darauf, dass bis zu 80 Prozent der Patienten mit ASCVD ihre LDL-C-Ziele nicht erreichen.
Zusammen mit der Studie VICTORION-2 PREVENT, deren Ergebnisse für 2027 erwartet werden, erfasst das Leqvio-Programm laut Novartis mehr als 33.000 Teilnehmer weltweit. Anleger dürften daher in den kommenden Monaten genau auf die Detaildaten achten.
Welche Zahlen fehlen noch?
Ob die Effektstärke am Ende die Erwartungen des Marktes trifft, lässt sich deshalb noch nicht beurteilen. Die Topline-Meldung zeigt die Richtung, die Größenordnung folgt mit den Detaildaten.
Häufige Fragen zur Novartis-Aktie und zu Leqvio
Was ist ORION-4? Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie mit über 16.000 Patienten, die die Wirkung von Inclisiran auf schwere kardiovaskuläre Ereignisse bei ASCVD untersucht.
Was hat Novartis am 23. November 2026 mitgeteilt? Leqvio senkte das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) statistisch signifikant und klinisch bedeutsam. Genaue Zahlen wurden nicht genannt.
Wann kommen die Detaildaten? Die Vollpublikation ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, die Ergebnisse von VICTORION-2 PREVENT werden 2027 erwartet.
Unter welchem Kürzel wird die Novartis-Aktie gehandelt? An der SIX Swiss Exchange unter NOVN, die ISIN lautet CH0012005267. Die Redaktion gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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