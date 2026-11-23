Laut Mitteilung aus Basel ist ORION-4 die erste kardiovaskuläre Outcome-Studie mit einem siRNA-Wirkstoff bei atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankung (ASCVD). Mehr als 16.000 Teilnehmer wurden randomisiert und erhielten entweder Inclisiran oder Placebo, und zwar am ersten Tag, nach drei Monaten und anschließend alle sechs Monate. Die Studie ist doppelblind und placebokontrolliert. Sie wird von der University of Oxford gemeinsam mit der TIMI Study Group durchgeführt; Mitsponsoren sind Oxford und Novartis.

Der primäre Endpunkt bündelt vier Ereignisse: Tod durch Herzerkrankung, Herzinfarkt, tödlicher oder nicht tödlicher ischämischer Schlaganfall sowie dringende koronare Revaskularisation. Genau hier meldet Novartis die signifikante Reduktion. Die Studienleiterin aus Oxford betont zudem, der Wirkstoff werde gut vertragen.