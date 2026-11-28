Am Montag 128,02 Franken. Am Dienstag 128,60. Am Mittwoch 128,10. Am Donnerstag 128,24. Wer in dieser Woche Ruhe suchte, fand sie in Basel. Die Novartis Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Schweizer Börse bei rund 128,30 Franken, praktisch unverändert. Zwischen dem höchsten und dem tiefsten Schlusskurs der Woche lagen 58 Rappen.
Novartis Aktie: Fünf Handelstage, 58 Rappen Schwankung – die ruhigste Aktie in der wildesten Woche des Jahres
Während Technologiewerte zweistellig schwankten, bewegte sich die Novartis Aktie kaum. Seit Jahresbeginn liegt der Pharmakonzern 17 Prozent im Plus. Was hinter der Ruhe steckt.
Novartis AG · ISIN: CH0012005267 · WKN: 904278 · Handelssymbol: NOT · US-Handelssymbol: NVS
Der Kontrast
Stillstand als Qualität
In derselben Woche verloren einzelne Chipwerte an einem Tag acht Prozent und gewannen am nächsten fünf. Novartis bewegte sich an keinem Tag um mehr als ein halbes Prozent. Das ist kein Zufall. Wer Medikamente gegen Krebs, Herzleiden und Autoimmunerkrankungen verkauft, hängt nicht an der Konjunktur und nicht an der Stimmung für künstliche Intelligenz.
Über das Jahr hat sich die Ruhe ausgezahlt. Seit Januar liegt die Aktie in Franken rund 17 Prozent im Plus. In Stuttgart notierte sie am Freitagabend bei 140,72 Euro.
Langweilig ist an der Börse ein Kompliment, das selten ausgesprochen wird. Novartis hat 2026 mehr Rendite gebracht als viele Aktien, über die täglich geschrieben wird.
Die Zahlen
Gewinn über den Erwartungen, Umsatz knapp darunter
Die jüngsten Quartalszahlen vom 27. Oktober zeigen das Muster. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,46 US-Dollar deutlich über den erwarteten 2,28 US-Dollar. Der Umsatz blieb mit 14,52 Milliarden US-Dollar leicht unter der Schätzung von 14,61 Milliarden. Die Aktie stieg in den Tagen danach bis auf 132,30 Franken und hat seitdem gut drei Prozent abgegeben.
Die offene Flanke ist dieselbe wie bei allen Pharmakonzernen: Umsatzstarke Medikamente verlieren nach und nach den Patentschutz, und die Nachfolger müssen erst beweisen, dass sie die Lücke schließen. Dazu kommt der politische Druck auf die Arzneimittelpreise in den USA, dem wichtigsten Markt.
Häufige Fragen zur Novartis Aktie
Wo steht die Novartis Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie an der Schweizer Börse bei rund 128,30 Franken.
Wie hat sie sich 2026 entwickelt?
Seit Jahresbeginn liegt sie rund 17 Prozent im Plus.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Gewinn je Aktie lag über den Erwartungen, der Umsatz knapp darunter.
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