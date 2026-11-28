Novartis Aktie: Fünf Handelstage, 58 Rappen Schwankung – die ruhigste Aktie in der wildesten Woche des Jahres

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Während Technologiewerte zweistellig schwankten, bewegte sich die Novartis Aktie kaum. Seit Jahresbeginn liegt der Pharmakonzern 17 Prozent im Plus. Was hinter der Ruhe steckt.

Bild: Novartis (Pressebild)

Am Montag 128,02 Franken. Am Dienstag 128,60. Am Mittwoch 128,10. Am Donnerstag 128,24. Wer in dieser Woche Ruhe suchte, fand sie in Basel. Die Novartis Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Schweizer Börse bei rund 128,30 Franken, praktisch unverändert. Zwischen dem höchsten und dem tiefsten Schlusskurs der Woche lagen 58 Rappen. Novartis AG · ISIN: CH0012005267 · WKN: 904278 · Handelssymbol: NOT · US-Handelssymbol: NVS Spanne der Schlusskurse in dieser Woche 0,58 CHF Schlusskurs am 27. November rund 128,30 CHF Kursentwicklung seit Jahresbeginn +17 % Gewinn je Aktie im dritten Quartal (erwartet 2,28 $) 2,46 $ Quelle : SIX Swiss Exchange laut MarketScreener; Novartis, Ergebnis drittes Quartal vom 27. Oktober 2026 Der Kontrast Stillstand als Qualität In derselben Woche verloren einzelne Chipwerte an einem Tag acht Prozent und gewannen am nächsten fünf. Novartis bewegte sich an keinem Tag um mehr als ein halbes Prozent. Das ist kein Zufall. Wer Medikamente gegen Krebs, Herzleiden und Autoimmunerkrankungen verkauft, hängt nicht an der Konjunktur und nicht an der Stimmung für künstliche Intelligenz. Über das Jahr hat sich die Ruhe ausgezahlt. Seit Januar liegt die Aktie in Franken rund 17 Prozent im Plus. In Stuttgart notierte sie am Freitagabend bei 140,72 Euro. Die Zahlen Gewinn über den Erwartungen, Umsatz knapp darunter Die jüngsten Quartalszahlen vom 27. Oktober zeigen das Muster. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,46 US-Dollar deutlich über den erwarteten 2,28 US-Dollar. Der Umsatz blieb mit 14,52 Milliarden US-Dollar leicht unter der Schätzung von 14,61 Milliarden. Die Aktie stieg in den Tagen danach bis auf 132,30 Franken und hat seitdem gut drei Prozent abgegeben. Die offene Flanke ist dieselbe wie bei allen Pharmakonzernen: Umsatzstarke Medikamente verlieren nach und nach den Patentschutz, und die Nachfolger müssen erst beweisen, dass sie die Lücke schließen. Dazu kommt der politische Druck auf die Arzneimittelpreise in den USA, dem wichtigsten Markt. Was für die Novartis Aktie spricht Geringe Schwankungen, konjunkturunabhängiges Geschäft, Gewinn über den Erwartungen und ein Kursplus von 17 Prozent seit Jahresbeginn. Was dagegen spricht Auslaufende Patente, Preisdruck in den USA, Umsatz leicht unter den Schätzungen und wenig Dynamik im Kurs. Häufige Fragen zur Novartis Aktie Wo steht die Novartis Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie an der Schweizer Börse bei rund 128,30 Franken. Wie hat sie sich 2026 entwickelt?

Seit Jahresbeginn liegt sie rund 17 Prozent im Plus. Wie waren die letzten Quartalszahlen?

Der Gewinn je Aktie lag über den Erwartungen, der Umsatz knapp darunter. Fazit: Ruhe mit Rendite Die Novartis Aktie ist das Gegenprogramm zum KI-Handel. Sie schwankt kaum und hat trotzdem geliefert. Ob das so bleibt, hängt an der Pipeline – und an der Preispolitik in Washington.

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