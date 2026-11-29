Es ist ein Paradox, das selbst erfahrene Anleger ratlos macht: Nio verdient im Autogeschäft so viel wie seit Jahren nicht – und die Nio Aktie fällt von Tief zu Tief. Ende Oktober schloss sie bei 3,21 Dollar, 37 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn und mehr als die Hälfte unter dem Niveau vor einem Jahr. Am Dienstag, dem 1. Dezember, vor dem US-Börsenstart legt der chinesische Elektroautobauer die Nio Quartalszahlen zum dritten Quartal vor – und am selben Tag auch die Auslieferungen für November. Um 13:00 Uhr deutscher Zeit beginnt die Telefonkonferenz. Für Anleger wird es einer der wichtigsten Tage des Jahres.