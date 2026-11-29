Es ist ein Paradox, das selbst erfahrene Anleger ratlos macht: Nio verdient im Autogeschäft so viel wie seit Jahren nicht – und die Nio Aktie fällt von Tief zu Tief. Ende Oktober schloss sie bei 3,21 Dollar, 37 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn und mehr als die Hälfte unter dem Niveau vor einem Jahr. Am Dienstag, dem 1. Dezember, vor dem US-Börsenstart legt der chinesische Elektroautobauer die Nio Quartalszahlen zum dritten Quartal vor – und am selben Tag auch die Auslieferungen für November. Um 13:00 Uhr deutscher Zeit beginnt die Telefonkonferenz. Für Anleger wird es einer der wichtigsten Tage des Jahres.
Nio Aktie: Bruttomarge fast verdoppelt, Kurs trotzdem nahe dem Mehrjahrestief – am Dienstag kommen Zahlen und Auslieferungen am selben Morgen
31 Monate Wachstum in Folge sind gerissen, die Tochter Onvo bricht ein, die Aktie hat sich in einem Jahr mehr als halbiert. Gleichzeitig verdient Nio im Autogeschäft so viel wie seit Jahren nicht. Am 1. Dezember legt der chinesische E-Autobauer Quartalszahlen und November-Auslieferungen vor. Was für die Nio Aktie auf dem Spiel steht.
Die Stammdaten für Anleger: Die Nio Aktie wird in Deutschland als Hinterlegungsschein mit der ISIN US62914V1061 und der WKN A2N4PB gehandelt, das Handelssymbol lautet N3IA. In den USA notiert sie unter dem Kürzel NIO an der New York Stock Exchange, in Hongkong unter 9866.
Die Erwartungen
Was die Nio Quartalszahlen zeigen müssen
Bei den Auslieferungen hat Nio sein Ziel für das dritte Quartal erreicht – jetzt kommt es auf Umsatz und Marge an.
Im dritten Quartal lieferte Nio 109.178 Fahrzeuge aus, 25 Prozent mehr als im Vorjahr und innerhalb der eigenen Prognose. Für den Umsatz hatte das Unternehmen 33,3 bis 34,1 Milliarden Yuan in Aussicht gestellt, umgerechnet knapp 5 Milliarden Dollar – ein Plus von 53 bis 56 Prozent gegenüber den 21,8 Milliarden Yuan des Vorjahres. Der Umsatz wächst damit deutlich schneller als die Stückzahl, weil teurere Modelle wie der große Elektro-SUV ES8 einen größeren Anteil haben. Die spannendste Frage für die Nio Quartalszahlen ist die Marge: Steigende Rohstoffkosten drücken auf die Profitabilität.
Im zweiten Quartal gelang Nio ein kleiner Durchbruch: Die Bruttomarge sprang von 10,0 auf 18,4 Prozent, und es stand ein bereinigter operativer Gewinn von 207 Millionen Yuan in den Büchern. Treiber ist der neue ES8, der inzwischen mehr als 160.000 Mal ausgeliefert wurde und in China das meistverkaufte große Elektro-SUV seiner Preisklasse ist. Kann Nio diese Profitabilität im dritten Quartal halten, wäre das ein starkes Signal.
Das Problem
Die Wachstumsserie ist gerissen
Das Problem liegt im Ausblick. Im Oktober lieferte Nio nur 34.246 Fahrzeuge aus, 15 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit endete eine Serie von 31 Monaten mit Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Verantwortlich ist vor allem die günstigere Tochtermarke Onvo, deren Auslieferungen sich mehr als halbierten. Die Kernmarke Nio wuchs dagegen leicht, die Kleinwagenmarke Firefly legte um 31 Prozent zu.
Nio: monatliche Auslieferungen
Fahrzeuge
Auslieferungen aller drei Marken Nio, Onvo und Firefly.
Quelle: Nio; CnEVPost
Daten als Tabelle
|Monat
|Auslieferungen
|September 2026
|37.408
|Oktober 2026
|34.246
Vorstandschef William Li hat für das vierte Quartal mehr als 40.000 Auslieferungen pro Monat angekündigt. Nach dem schwachen Oktober müssten es im November und Dezember jeweils rund 42.900 sein. Weil Nio am Dienstag gleichzeitig die November-Zahl und die Prognose für das vierte Quartal veröffentlicht, wissen Anleger sofort, mit wie vielen Auslieferungen das Unternehmen im Dezember rechnet. Genau diese Zahl dürfte über die Kursreaktion entscheiden.
Ein Lichtblick ist das Batteriewechselgeschäft: Ende September vereinbarte der Autokonzern Geely, seine Tochter Yiyi Power und 640 Millionen Yuan in bar in Nio Power einzubringen und dafür 30 Prozent zu übernehmen. Nio behält die Mehrheit. Damit bekommt das teure Netz aus Batteriewechselstationen einen starken Partner.
Die Szenarien
Drei Wege für die Nio Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Marge hält, November überrascht
Nio meldet eine stabile Marge, starke November-Auslieferungen und eine Prognose, die das Ziel von 40.000 Fahrzeugen pro Monat bestätigt. Dann könnte die Nio Aktie von ihrem Tief kräftig zurückfedern.
Szenario 2: Gemischte Signale
Die Zahlen für das dritte Quartal überzeugen, der Ausblick bleibt aber unter den Erwartungen. Die Aktie dürfte stark schwanken, ohne klare Richtung.
Szenario 3: Ziel verfehlt
Die November-Auslieferungen enttäuschen und die Prognose für das vierte Quartal fällt deutlich niedriger aus. Dann droht ein neues Mehrjahrestief.
Häufige Fragen zur Nio Aktie
Wann legt Nio die Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 7:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 13:00 Uhr deutscher Zeit. Am selben Tag erscheinen die November-Auslieferungen.
Welche Umsatzprognose hat Nio für das dritte Quartal?
33,29 bis 34,05 Milliarden Yuan, ein Plus von 52,7 bis 56,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Nio Aktie?
ISIN US62914V1061, WKN A2N4PB, deutsches Handelssymbol N3IA, US-Handelssymbol NIO an der NYSE, in Hongkong 9866. Der genannte Partner Geely Automobile hat die ISIN KYG3777B1032, die WKN A0CACX und das deutsche Handelssymbol GRU, in Hongkong 0175.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.