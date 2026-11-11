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Newmont Aktie: Trendwende dank "morning star"

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 09:58 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Newmont nimmt laut HSBC erneut die Rekordhochs ins Visier – ein Ausbruch eröffnet charttechnisch weiteres Potenzial von 45 USD.

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Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Newmont Corporation (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker: NEM) unter die Lupe. Die Auflösung der seinerzeit beschriebenen Keilformation habe bei der Newmont-Aktie zu einem Anlauf auf die historischen Rekordstände bei 131,98/134,88 USD geführt. Ende August habe es sogar für ein marginal höheres, neues Allzeithoch (135,29 USD) gereicht. Die anschließende Korrekturphase dürfte vor ihrem Ende stehen, denn die letzten drei Wochenkerzen würden einen sog. "morning star" bilden. Da zudem eine klassische Korrekturflagge vorliege, sollten deshalb in einem ersten Schritt die Hochs bei rund 135 USD wieder angepeilt werden. Ein Vorstoß in "uncharted territory" hätte dabei doppelte Auswirkungen: Zum einen sei ein neues Rekordlevel eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zum anderen könnte die Kursentwicklung des vergangenen Jahres im Erfolgsfall als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden. Aus deren Höhe ergebe sich dann ein Anschlusspotenzial von 45 USD. Auf dem Weg dorthin würden zwei Fibonacci-Projektionen bei 152,41/163,25 USD mögliche Etappenziele definieren. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements gelte es – je nach Risikoneigung –, entweder die Flaggenbegrenzung (akt. bei 119,30 USD) oder aber das Tief des oben genannten "morning stars" bei 104,51 USD nicht mehr zu unterschreiten. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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