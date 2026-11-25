Der PCE-Preisindex für Oktober ist das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß. Wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag erscheint er heute statt am Freitag, zusammen mit der zweiten Schätzung des US-Wachstums für das dritte Quartal. Der Konsens erwartet, dass die Kernrate im Jahresvergleich auf 3,2% steigt (Vormonat 3,1%) und im Monatsvergleich bei 0,3% liegt. Die Gesamtrate soll auf 3,8% klettern (Vormonat 3,6%).

Das ist heikel, weil die Fed bereits an der Zinsschraube dreht. Die Leitzinsspanne liegt bei 3,75 bis 4,00%, nach einer Anhebung im September und einer Pause im Oktober. Laut Protokoll der letzten Sitzung hielten fast alle Teilnehmer weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am 10. November in London gesagt, bei einer Kerninflation von rund 0,3% oder mehr im Monat sollte im Dezember ein Schritt um 50 Basispunkte erwogen werden. Seine Schwelle bezog sich allerdings auf den Kern-CPI, nicht auf den PCE. Der PCE-Konsens liegt aber genau auf diesem Monatsniveau.

Für die Sitzung am 8. und 9. Dezember ist laut CME FedWatch eine Anhebung um 25 Basispunkte praktisch vollständig eingepreist, einen Schritt um 50 Basispunkte sieht der Markt laut Reuters mit rund 2%. Je höher die Zinsen und Realrenditen, desto unattraktiver wird Gold, das keine Zinsen abwirft.