Der Goldpreis hat die Marke von 3.500 US-Dollar verteidigt und drehte zu Wochenbeginn kräftig nach oben. Doch die Erholung ist schon wieder verpufft: Am Mittwochmorgen fällt Gold in London erneut auf rund 3.521 US-Dollar je Unze. Und heute droht den Märkten der nächste Schock: der US-Inflationsbericht PCE um 14:30 Uhr.
Goldpreis verteidigt 3.500 Dollar - doch der PCE-Schock droht Newmont und Kinross
Gold hat die Marke von 3.500 US-Dollar gehalten, die Erholung vom Montag ist aber fast wieder weg. Der US-PCE-Bericht um 14:30 Uhr könnte für den Goldpreis und Goldminenaktien wie Newmont, Kinross und AngloGold Ashanti zum nächsten Schock werden.
Für Goldminenaktien ist die Lage besonders heikel. Sie reagieren auf Bewegungen beim Goldpreis wie ein Verstärker: Newmont, Kinross, AngloGold Ashanti und der Branchen-ETF GDX sind zu Wochenbeginn stark gestiegen und am Dienstag schon wieder gefallen. Wie sich der Goldpreis, die Zinserwartungen und die Aktien der Goldproduzenten nach dem PCE-Bericht entwickeln könnten, ordnet dieser Artikel ein.
Goldpreis
Gold hält die 3.500 - aber die Erholung ist verpufft
Am Freitag, dem 20. November, fiel der Spotpreis nach Angaben von dpa-AFX und Reuters auf bis zu rund 3.502 bis 3.514 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2025. In der Woche verlor Gold mehr als 9%, der stärkste Wochenverlust seit März. Nach dem Ausverkauf bei KI-Aktien verkauften Anleger Gold, um Nachschussforderungen zu bedienen.
Am Montag erholte sich der Preis um rund 4% bis auf etwa 3.680 US-Dollar, am Dienstag gab er um gut 2% auf rund 3.551 bis 3.557 US-Dollar nach. Bloomberg führte den Rückgang auf Berichte zurück, die USA wollten die Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Volkswirtschaften anheben. Das belastete Technologiewerte und löste erneut Goldverkäufe aus. Am Mittwochmorgen notiert Gold in London bei rund 3.521 US-Dollar, das sind rund 3.246 Euro je Unze. Im Monat steht ein Minus von rund 10 bis 12%, gegenüber dem Rekordhoch vom Januar bei rund 5.600 US-Dollar liegt Gold mehr als 35% tiefer.
Goldpreis in US-Dollar je Unze: Tief, Erholung und Rückfall
US-Dollar
Spotpreise, Zeitpunkte unterschiedlich: 20.11. Wochentief, 23.11. und 24.11. Tagesstände, 25.11. London am Morgen.
Quelle: Reuters, Kitco, dpa-AFX
Daten als Tabelle
|Datum
|Gold
|20.11. (Tief)
|3.502
|23.11. (Montag)
|3.670
|24.11. (Dienstag)
|3.551
|25.11. (Mittwoch)
|3.521
Charttechnisch bleibt die Lage fragil. Die Pepperstone-Strategin Dilyin Wu sieht in einer gehaltenen 3.500-Dollar-Marke die Grundlage für Preisstabilität, ein nachhaltiger Bruch öffne dagegen Raum für weitere Verluste. Händler nennen Unterstützungen bei 3.535, 3.515 und 3.500 US-Dollar sowie Widerstände ab 3.600 und bei 3.675 bis 3.700 US-Dollar. Silber ist noch schwächer: Die Unze kostet rund 40,26 US-Dollar und damit rund zwei Drittel weniger als im Januar.
Der Mittwochs-Schock
Der PCE-Bericht um 14:30 Uhr: Warum 0,3% zählen
Der PCE-Preisindex für Oktober ist das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß. Wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag erscheint er heute statt am Freitag, zusammen mit der zweiten Schätzung des US-Wachstums für das dritte Quartal. Der Konsens erwartet, dass die Kernrate im Jahresvergleich auf 3,2% steigt (Vormonat 3,1%) und im Monatsvergleich bei 0,3% liegt. Die Gesamtrate soll auf 3,8% klettern (Vormonat 3,6%).
Das ist heikel, weil die Fed bereits an der Zinsschraube dreht. Die Leitzinsspanne liegt bei 3,75 bis 4,00%, nach einer Anhebung im September und einer Pause im Oktober. Laut Protokoll der letzten Sitzung hielten fast alle Teilnehmer weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am 10. November in London gesagt, bei einer Kerninflation von rund 0,3% oder mehr im Monat sollte im Dezember ein Schritt um 50 Basispunkte erwogen werden. Seine Schwelle bezog sich allerdings auf den Kern-CPI, nicht auf den PCE. Der PCE-Konsens liegt aber genau auf diesem Monatsniveau.
Für die Sitzung am 8. und 9. Dezember ist laut CME FedWatch eine Anhebung um 25 Basispunkte praktisch vollständig eingepreist, einen Schritt um 50 Basispunkte sieht der Markt laut Reuters mit rund 2%. Je höher die Zinsen und Realrenditen, desto unattraktiver wird Gold, das keine Zinsen abwirft.
US-PCE-Preisindex Oktober, 14:30 Uhr MEZ
Das Hauptrisiko für Gold. Medien von dpa-AFX bis Bloomberg nennen den Bericht als zentrales Ereignis des Tages.
US-Wachstum im dritten Quartal, 14:30 Uhr MEZ
Die zweite Schätzung wird bei 3,4 bis 3,5% erwartet. Starkes Wachstum stützt die Erwartung weiterer Zinserhöhungen.
Beige Book der Fed, 20:00 Uhr MEZ
Die Beschreibungen der Preisentwicklung könnten die Falken in der Fed stärken.
US-Zollpläne
Ein Bericht der US-Handelsbeauftragten zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern steht laut Reuters und Politico kurz vor der Veröffentlichung und hatte schon am Dienstag Verkäufe ausgelöst.
|Szenario
|Kern-PCE
|Mögliche Folge für Gold
|Mögliche Folge für Goldminenaktien
|Heißer Wert
|ab 0,4% M/M oder ab 3,3% J/J
|Ein Schritt um 50 Basispunkte wird wahrscheinlicher, Renditen und Dollar steigen. Ein Bruch der 3.500 ist dann denkbar, nächste Marke wäre das Natixis-Szenario bei 3.340 US-Dollar.
|Der Hebel wirkt nach unten. GDX und HUI-Index könnten die Unterstützung bei 550 bis 600 Punkten testen, am stärksten Hochkostenproduzenten und Junior-Minen.
|Konsens
|0,3% M/M, 3,2% J/J
|Weitgehend eingepreist, Seitwärtsbewegung um die 3.500 ist wahrscheinlich. Aktienmarkt und Zölle bestimmen die Richtung.
|Kaum Impuls aus den Daten, Kursbewegung folgt dem Goldpreis.
|Kühler Wert
|bis 0,2% M/M
|Die Debatte um 50 Basispunkte verliert an Gewicht, eine Erholung Richtung 3.600 bis 3.700 US-Dollar ist möglich.
|Überproportionale Erholung, vergleichbar mit +6 bis 7,5% vom Montag.
Szenarien der Redaktion auf Basis von Marktberichten (u. a. Reuters, Kitco, wallstreet-online). Kein Anspruch auf Eintreten.
Märkte und Zinsen
Hohe Realrenditen, starker Dollar: Gegenwind für Gold
|Größe
|Stand
|Zehnjährige US-Rendite
|4,90-4,93%
|Zweijährige US-Rendite
|4,66-4,70%
|Dreißigjährige US-Rendite
|5,29-5,32%
|Reale Rendite (10 Jahre, TIPS)
|2,79-2,81%
|Fed-Leitzins
|3,75-4,00%, nächste Sitzung 8. und 9. Dezember
|Zentralbankkäufe Gold
|321 Tonnen im dritten Quartal, 675 Tonnen seit Jahresbeginn
|Gold-ETFs
|Zuflüsse von 211 Tonnen im dritten Quartal, im November zuletzt Abflüsse
Renditen: Stand 24.11.2026. Zentralbankkäufe und ETF-Daten laut World Gold Council, Bericht vom 3.11.2026.
Quelle: CNBC, Tradingeconomics, Reuters, World Gold Council
Die Renditen von US-Staatsanleihen sind hoch: Die Zehnjährige lag am 10. November nach heißen Inflationsdaten zeitweise über 5%. Der Dollar-Index stand in der Woche des 18. November nahe einem 19-Monats-Hoch. NY-Fed-Präsident John Williams sagte am 23. November, die anhaltend hohe Inflation spreche für eine straffere Geldpolitik, das Tempo hänge von den Daten ab. Das US-Verbrauchervertrauen stieg im November auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren, ein weiteres Argument für die Falken.
Stützend wirkt dagegen die Nachfrage der Notenbanken. Sie kauften im dritten Quartal laut World Gold Council 321 Tonnen Gold und damit 42% mehr als vor einem Jahr.
Goldminenaktien
Der Hebel der Minen: Erst +6%, dann wieder -2%
Goldminenaktien verstärken jede Bewegung beim Goldpreis. Der Branchen-ETF GDX verlor in der Woche bis zum 20. November 16,2% und markierte mit 68,01 US-Dollar ein 52-Wochen-Tief. Barrick, Newmont und Kinross erreichten ebenfalls Jahrestiefs, Newmont brach am 18. November um fast 8% ein. Am Montag stieg der GDX dann um 6,4%, am Dienstag gab er schon wieder 2,0% ab. Der HUI-Goldminenindex notiert mit 603,68 Punkten an der Oberkante einer Unterstützungszone zwischen 600 und 550 Punkten. Auch am Mittwochmorgen setzte sich der Druck fort: Der australische Goldminenindex fiel nach der Eröffnung um 2,4%.
|Wert
|Schluss 23.11.
|Schluss 24.11.
|Veränderung 24.11.
|AISC Q3 (US-Dollar je Unze)
|Newmont (NEM)
|100,73
|99,69
|-1,03%
|1.454
|Barrick Mining (B)
|33,92
|33,58
|-1,00%
|1.911
|Agnico Eagle (AEM)
|159,70
|156,44
|-2,04%
|1.648
|Kinross Gold (KGC)
|18,27
|17,86
|-2,24%
|1.947
|Gold Fields (GFI)
|33,66
|32,55
|-3,30%
|1.965
|Harmony Gold (HMY)
|13,78
|13,38
|-2,90%
|-
|AngloGold Ashanti (AU)
|77,52
|76,26
|-1,63%
|2.170
|Franco-Nevada (FNV)
|236,66
|237,2
|+0,2%
|Royalty-Modell
|Wheaton Precious Metals (WPM)
|117,73
|116,60
|-0,96%
|Streaming-Modell
|VanEck Gold Miners ETF (GDX)
|72,80
|71,37
|-1,96%
|-
|VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ)
|86,91
|84,17
|-3,15%
|-
Kurse aus Kursportalen (Yahoo, Morningstar u. a.); Barrick am 23.11. und Wheaton errechnet. AISC: Gesamtkosten je Unze im dritten Quartal 2026. Franco-Nevada am 24.11. ca. +0,2%.
Quelle: Unternehmensmitteilungen Q3 2026, Kursportale
Das Muster ist klar: Am stärksten reagieren die südafrikanischen ADRs Gold Fields, Harmony und AngloGold Ashanti sowie Junior-Minen im GDXJ. Am schwächsten schwanken Royalty- und Streaming-Firmen wie Franco-Nevada, die keine operativen Kosten tragen. Franco-Nevada war am Dienstag als einziger der genannten Titel leicht im Plus.
Konkreter Aktienbezug
Kinross, AngloGold Ashanti, Newmont: Wer leidet, wer hält besser stand
Kinross Gold: hohe Kosten, Produktionsproblem
Die Kinross-Aktie (NYSE: KGC, ISIN CA4969024047) schloss am Dienstag bei 17,86 US-Dollar, ein Minus von 2,24%. In der Woche bis zum 20. November war sie um rund 16,6% gefallen. Das Problem sind die Kosten: Die AISC lagen im dritten Quartal bei 1.947 US-Dollar je Goldäquivalent-Unze, nach 1.622 US-Dollar im Vorjahr. Die Jahresprognose liegt bei 1.850 bis 1.900 US-Dollar. Zugleich senkte Kinross die Produktionsplanung für 2026 und 2027 wegen Problemen in Round Mountain und La Coipa auf 1,84 bis 1,86 Millionen Unzen. Bei 3.500 US-Dollar Gold bleibt eine Marge von rund 1.550 bis 1.650 US-Dollar je Unze (eigene Berechnung). Zusätzlich haben laut Mitteilungen mehrerer Anwaltskanzleien Aktionäre Sammelklagen wegen angeblich irreführender Produktionsprognosen eingereicht. Positiv: Kinross hat Netto-Cash von 1,9 Milliarden US-Dollar und hob die Ausschüttungsquote auf 50% des freien Cashflows.
AngloGold Ashanti: Margen schrumpfen schneller als der Goldpreis
AngloGold Ashanti (NYSE: AU, ISIN GB00BRXH2664) schloss am Dienstag bei 76,26 US-Dollar (-1,63%) nach einem Plus von 7,03% am Montag. Die AISC lagen im dritten Quartal bei 2.170 US-Dollar je Unze, ein Anstieg von 26% zum Vorjahr und der höchste Wert unter den großen Produzenten. Nach Unternehmensangaben erklären externe, marktgetriebene Faktoren 61% des Kostenanstiegs. Der Margeneffekt ist deutlich: Beim im dritten Quartal realisierten Goldpreis von 4.239 US-Dollar lag die Marge bei rund 2.070 US-Dollar je Unze, bei 3.500 US-Dollar sind es nur noch rund 1.330 US-Dollar. Die Marge schrumpft damit um gut ein Drittel, während Gold nur um rund 17% fällt (eigene Berechnung). Die Zwischendividende von 0,71 US-Dollar wird am 27. November ex-Dividende gehandelt. Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei 722 Millionen US-Dollar.
Newmont: Größter Produzent mit relativ niedrigen Kosten
Newmont (NYSE: NEM, ISIN US6516391066) schloss am Dienstag bei 99,69 US-Dollar (-1,03%) nach einem Plus von 6,39% am Montag. Die AISC lagen im dritten Quartal bei 1.454 US-Dollar je Unze, die Jahresprognose wurde auf rund 1.520 US-Dollar verbessert. Für das vierte Quartal erwartet das Management mit rund 1.900 US-Dollar allerdings den höchsten Quartalswert des Jahres. Bei 3.500 US-Dollar Gold bleibt auf Basis der Jahresprognose eine Marge von rund 1.980 US-Dollar je Unze, auf Basis der Q4-Erwartung rund 1.600 US-Dollar (eigene Berechnung). Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei 1,9 Milliarden US-Dollar, der Netto-Cash bei 3,2 Milliarden US-Dollar, bevor Newmont 1,95 Milliarden US-Dollar an Barrick für die Erweiterung von Nevada Gold Mines zahlt.
Ausblick
Was die Banken erwarten - und was dagegen spricht
Mittelfristig sehen alle großen Banken Gold über dem aktuellen Niveau. Kurzfristig bleibt aber die Fed der Treiber.
|Institut
|Prognose
|Einordnung
|Goldman Sachs
|4.150 Ende 2026
|Zuvor 4.650, Senkung wegen falkenhafter Fed
|UBS
|4.500 Ende 2026
|Rückgang vor allem Positionsbereinigung
|JPMorgan
|4.500
|Zeithorizont je nach Quelle Ende 2026 oder 2027
|Commerzbank
|4.100 Ende 2027
|Laut Reuters
|Natixis
|bis 3.340 bis Januar möglich
|Stresstest-Szenario von Edelmetallanalyst Bernard Dahdah
Prognosen sind Erwartungen, keine Fakten. JPMorgan wird teils für Ende 2026, teils für Ende 2027 zitiert.
Quelle: Reuters, Kitco, Börse Online, ad-hoc-news
Selbst bei 3.500 US-Dollar verdienen die großen Produzenten weiterhin Margen von rund 1.300 bis 2.000 US-Dollar je Unze. Die Branche bleibt profitabel, die Aktien reagieren aber hochsensibel auf jede Zahl, die den Zinskurs der Fed verändert.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis und zu Goldminenaktien
Warum fällt der Goldpreis trotz Krisen?
Steigende Zinsen und hohe Realrenditen machen Gold ohne Zinsertrag unattraktiver. Hinzu kommen Verkäufe, um Nachschussforderungen nach dem Ausverkauf bei Aktien zu bedienen.
Was ist der PCE-Bericht?
Der PCE-Preisindex misst die Inflation der persönlichen Konsumausgaben in den USA und ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Der Bericht für Oktober erscheint am 25. November um 14:30 Uhr MEZ.
Was bedeutet AISC bei Goldminen?
AISC steht für All-in Sustaining Costs, die gesamten Förderkosten je Unze. Je größer der Abstand zum Goldpreis, desto höher die Marge der Mine.
Warum schwanken Goldminenaktien stärker als Gold?
Die Kosten der Minen sind weitgehend fix. Sinkt der Goldpreis, schrumpft die Marge überproportional, steigt er, wächst sie ebenso stark.
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