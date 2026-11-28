Trefis verweist darauf, dass die Aktie am Mittwoch wieder auf dem Niveau stand, von dem aus sie im Dezember, im März und im August gestiegen war. Der jüngste Rücksetzer begann am 18. November bei 104,53 Dollar und führte binnen zwei Handelstagen auf 94,68 Dollar. Vom Tief bis zum Freitagsschluss sind es knapp 13 Prozent.