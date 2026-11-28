Die Newmont Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 106,87 Dollar geschlossen. Das ist ein Tagesplus von 5,35 Prozent und nach Angaben von GuruFocus ein Wochengewinn von 13,2 Prozent. Auf Xetra endete der Handel bei 96,46 Euro, 8,77 Prozent über dem Schluss der Vorwoche. Am Mittwoch hatte das Papier in New York noch bei 101,44 Dollar gestanden.
Newmont Aktie: Gold dreht, der Minenriese springt – 13 Prozent in einer Woche
Die Newmont Aktie hat am Freitag 5,35 Prozent auf 106,87 Dollar gewonnen. Der Goldpreis erholt sich von einem Mehrmonatstief. Wie belastbar die Wende ist.
Newmont Corporation · ISIN: US6516391066 · WKN: 853823 · Handelssymbol: NMM · US-Handelssymbol: NEM
Der Treiber
Edelmetalle mit kräftigem Rückprall
Der Anstieg kommt vom Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich am Freitag um rund drei Prozent auf etwa 3.670 Dollar, nachdem sie zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen war. Silber legte nach Angaben von CNBC um 7,4 Prozent zu, Kupfer um drei Prozent. Minenaktien stiegen auf breiter Front.
Ein Goldproduzent reagiert stärker als das Metall selbst. Die Förderkosten bleiben kurzfristig gleich, jeder zusätzliche Dollar je Unze fließt weitgehend in den Gewinn. Das wirkt in beide Richtungen: In den drei Monaten bis Mittwoch hatte die Newmont Aktie nach einer Auswertung von Trefis einschließlich Dividenden 23 Prozent verloren.
Wer Newmont hält, hält Gold mit Hebel. Die Woche hat gezeigt, wie schnell dieser Hebel die Richtung wechselt.
Die Technik
Eine Zone, die schon dreimal hielt
Trefis verweist darauf, dass die Aktie am Mittwoch wieder auf dem Niveau stand, von dem aus sie im Dezember, im März und im August gestiegen war. Der jüngste Rücksetzer begann am 18. November bei 104,53 Dollar und führte binnen zwei Handelstagen auf 94,68 Dollar. Vom Tief bis zum Freitagsschluss sind es knapp 13 Prozent.
In Kursübersichten ist zudem eine Abstufung von „Outperform“ auf „Sector Perform“ vermerkt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Als Gegenargument nennen Beobachter steigende Kosten je geförderter Unze.
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Warum ist die Newmont Aktie am Freitag gestiegen?
Weil Gold um rund drei Prozent zulegte und Minenaktien insgesamt gefragt waren.
Wie weit ist das 52-Wochen-Hoch entfernt?
Der Schlusskurs liegt etwa 21 Prozent unter 135,29 Dollar.
Wo schloss die Newmont Aktie auf Xetra?
Bei 96,46 Euro.
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