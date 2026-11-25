Newmont förderte im dritten Quartal rund 1,3 Millionen Unzen Gold und setzte 6,4 Milliarden Dollar um, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn erreichte 2,3 Milliarden Dollar oder 2,20 Dollar je Aktie. Aus dem laufenden Geschäft flossen 2,8 Milliarden Dollar, nach Investitionen blieben 1,9 Milliarden Dollar freier Cashflow.

Die Gesamtkosten je Unze sanken auf 1.454 Dollar, nach 1.621 Dollar im Vorquartal. Dahinter stehen vor allem höhere Erlöse aus Nebenprodukten wie Silber, die Newmont von den Goldkosten abzieht. Rechnet man diese Gutschriften heraus, sind die Kosten gestiegen: von 1.566 auf 1.963 Dollar je Unze binnen eines Jahres. Das Kostenziel für das Gesamtjahr senkte der Konzern dennoch auf rund 1.520 Dollar, zuvor waren es 1.680 Dollar.