Goldminen sind Hebel auf den Goldpreis. Steigt die Unze, steigt der Gewinn überproportional, weil die Kosten im Boden bleiben. Fällt sie, gilt dasselbe in die andere Richtung. Newmont, der größte Goldproduzent der Welt, hat im dritten Quartal 2026 die schöne Seite dieses Hebels gezeigt: den höchsten bereinigten Gewinn, den der Konzern je in einem dritten Quartal erzielt hat. Die Newmont Aktie steht nun vor einem Schlussquartal, in dem zwei Dinge gegen sie laufen. Der Goldpreis hat zuletzt nachgegeben, und die eigenen Kosten sollen kräftig steigen.
Newmont Aktie: Rekordgewinn, 1,9 Milliarden Dollar Cashflow – und im Schlussquartal steigen die Kosten um fast ein Drittel
Der weltgrößte Goldförderer meldet den höchsten bereinigten Gewinn in einem dritten Quartal und senkt sein Kostenziel für 2026. Für das vierte Quartal plant Newmont jedoch deutlich höhere Kosten je Unze. Was das für die Newmont Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Nebenprodukte drücken die Goldkosten
Newmont förderte im dritten Quartal rund 1,3 Millionen Unzen Gold und setzte 6,4 Milliarden Dollar um, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn erreichte 2,3 Milliarden Dollar oder 2,20 Dollar je Aktie. Aus dem laufenden Geschäft flossen 2,8 Milliarden Dollar, nach Investitionen blieben 1,9 Milliarden Dollar freier Cashflow.
Die Gesamtkosten je Unze sanken auf 1.454 Dollar, nach 1.621 Dollar im Vorquartal. Dahinter stehen vor allem höhere Erlöse aus Nebenprodukten wie Silber, die Newmont von den Goldkosten abzieht. Rechnet man diese Gutschriften heraus, sind die Kosten gestiegen: von 1.566 auf 1.963 Dollar je Unze binnen eines Jahres. Das Kostenziel für das Gesamtjahr senkte der Konzern dennoch auf rund 1.520 Dollar, zuvor waren es 1.680 Dollar.
Der Ausblick
Das vierte Quartal wird teurer
Für das Schlussquartal plant Newmont mit Gesamtkosten von rund 1.900 Dollar je Unze, etwa 31 Prozent mehr als im dritten Quartal. Zugleich soll die Förderung auf 1,4 Millionen Unzen steigen, den höchsten Quartalswert des Jahres. Auffällig ist der Trend beim freien Cashflow: 3,1 Milliarden Dollar im ersten, 2,2 Milliarden im zweiten und 1,9 Milliarden im dritten Quartal.
Auf der Habenseite steht eine solide Bilanz mit 3,2 Milliarden Dollar Nettoguthaben. Seit Februar 2024 hat Newmont rund 10 Prozent der eigenen Aktien zurückgekauft, zuletzt binnen eines Quartals für 1,6 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende beträgt 0,261 Dollar je Aktie. Für 2027 stellt das Management ein Förderplus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht.
Die Newmont Aktie hat vom hohen Goldpreis profitiert. Jetzt muss sie zeigen, wie viel davon bleibt, wenn die Unze billiger und die Förderung teurer wird.
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie viel hat Newmont im dritten Quartal 2026 verdient?
Bereinigt 2,3 Milliarden Dollar oder 2,20 Dollar je Aktie.
Wie hoch sind die Förderkosten?
Im dritten Quartal 1.454 Dollar je Unze nach Abzug der Nebenprodukte. Für das vierte Quartal plant der Konzern mit rund 1.900 Dollar.
Zahlt Newmont eine Dividende?
Ja, zuletzt 0,261 Dollar je Aktie und Quartal.
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