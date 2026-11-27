Die Newmont Aktie (NYSE: NEM, ISIN US6516391066) hat in den vergangenen Wochen den Goldpreis-Absturz mitgemacht. Am 13. November schloss sie bei 113,14 Dollar, am 23. November bei 100,73 Dollar, nach einem Tagesplus von 6,4 Prozent (MarketBeat auf Yahoo Finance). Gegenüber dem Schlusskurs vom 13. November sind das rund 11 Prozent weniger. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 135,29 Dollar, das Tief bei 81,34 Dollar (Stockanalysis, Stand 13.11.). Der größte Goldproduzent der Welt hängt vom Goldpreis ab, der am Mittwoch bis auf 3.453,80 Dollar fiel und zuletzt wieder bei rund 3.630 Dollar notierte (Kitco).
Newmont Aktie: Ex-Dividende und minus 11 Prozent seit dem 13. November – wo liegt der Break-even bei 1.454 Dollar Kosten?
Die Newmont Aktie (NEM) hat seit Mitte November rund 11 Prozent verloren. Der Goldpreis liegt rund 35 Prozent unter dem Rekord, die Förderkosten bei 1.454 Dollar je Unze. Ein Blick auf Marge, Dividende und Kostenpfad.
Zum Stand: Der jüngste belegte Newmont-Schlusskurs stammt vom 23. November. Aktuelle Kurse zeigt der Chart.
Newmont Aktie
Wie viel verdient Newmont bei einem Goldpreis von 3.600 Dollar?
Der Konzern hat am 22. Oktober Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: Umsatz 6,36 Milliarden Dollar (plus 15,2 Prozent), Quartalsgewinn 2,48 Milliarden Dollar nach 1,83 Milliarden im Vorjahr, bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,20 Dollar gegen einen Konsens von 1,94 Dollar (TheFly). Produziert wurden 1,3 Millionen Unzen Gold. Der Free Cashflow lag bei 1,9 Milliarden Dollar und damit auf einem Rekordwert für ein drittes Quartal, die Nettoliquidität bei 3,2 Milliarden Dollar.
Die Gesamtkosten (AISC) betrugen 1.454 Dollar je Unze. Eine einfache Rechnung der Redaktion: Bei einem Goldpreis von rund 3.630 Dollar bleibt rechnerisch eine Spanne von etwa 2.180 Dollar je Unze vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen. Selbst beim Mittwochstief von 3.453,80 Dollar wären es noch rund 2.000 Dollar. Das ist ein Rechenbeispiel und keine Prognose; realisierte Preise, Absicherungen und Steuern weichen ab.
Dividende
Wie sicher ist die Newmont-Dividende?
Newmont zahlt 0,261 Dollar je Aktie pro Quartal, das sind 1,04 Dollar im Jahr oder rund 0,9 Prozent Rendite; der Ex-Dividenden-Tag war der 25. November (Stockanalysis). Bei rund 1,04 Milliarden Aktien ergibt das grob 1,1 Milliarden Dollar im Jahr (eigene Rechnung), also deutlich weniger als der Free Cashflow eines einzelnen Quartals. Die Marktkapitalisierung lag am 13. November bei 117,3 Milliarden Dollar, das KGV bei 13,2.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Schlusskurs
|113,14
|13.11.2026
|Schlusskurs
|100,73
|23.11.2026
|52-Wochen-Spanne
|81,34 – 135,29
|13.11.2026
|KGV (letzte 12 Monate)
|13,2
|13.11.2026
|Dividende je Jahr
|1,04
|Ex-Tag 25.11.2026
|AISC je Unze
|1.454
|Q3 2026
|Free Cashflow
|1,9 Mrd.
|Q3 2026
|Ziel Goldproduktion 2026
|5,3 Mio. Unzen
|laut Unternehmen im Plan
Kurse in US-Dollar. Datenstände unterschiedlich, siehe Spalte Stand.
Quelle: Stockanalysis, MarketBeat/Yahoo Finance, Newmont Q3-Zahlen
Ausblick
Was bremst die Newmont Aktie 2027?
Der Konzern sieht sich laut Quartalsunterlagen auf Kurs, sein Jahresziel von 5,3 Millionen Unzen Gold zu erreichen. Wachstum bei der Produktion wird laut Transkript erst ab 2027 erwartet, bei höheren Kosten und Investitionen. Zum Kostenausblick widersprechen sich Berichte: Yahoo spricht von einer verbesserten AISC-Prognose, Kitco von einem höheren Kostenausblick. Das Original der Mitteilung muss die Redaktion prüfen.
Termine
Was sollten Anleger bei Newmont und beim Goldpreis beobachten?
Fed-Sitzung 8. und 9. Dezember: Zinsentscheidung mit Wirkung auf Dollar und Goldpreis.
Goldpreis-Marken: 3.700 bis 3.720 Dollar nach oben, 3.453,80 Dollar nach unten (Kitco).
Newmont-Zahlen: Das nächste Quartal wird erst mit Ergebnissen zum vierten Quartal erwartet; einen Termin haben wir nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie hoch ist die Newmont Aktie aktuell? Der letzte von uns belegte Schlusskurs an der NYSE stammt vom 23. November 2026 (100,73 Dollar, MarketBeat). Den aktuellen Kurs zeigt der Chart.
Wie hoch sind Newmonts Förderkosten? Die Gesamtkosten (AISC) lagen im dritten Quartal bei 1.454 Dollar je Unze.
Zahlt Newmont eine Dividende? Ja, 0,261 Dollar je Aktie pro Quartal, 1,04 Dollar im Jahr. Der Ex-Tag war der 25. November 2026.
Wie hängt die Newmont Aktie vom Goldpreis ab? Stark: Die Erlöse folgen dem Goldpreis, die Kosten sind weitgehend fix, daher bewegen sich Margen und Aktie überproportional.
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