Der Konzern hat am 22. Oktober Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: Umsatz 6,36 Milliarden Dollar (plus 15,2 Prozent), Quartalsgewinn 2,48 Milliarden Dollar nach 1,83 Milliarden im Vorjahr, bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,20 Dollar gegen einen Konsens von 1,94 Dollar (TheFly). Produziert wurden 1,3 Millionen Unzen Gold. Der Free Cashflow lag bei 1,9 Milliarden Dollar und damit auf einem Rekordwert für ein drittes Quartal, die Nettoliquidität bei 3,2 Milliarden Dollar.

Die Gesamtkosten (AISC) betrugen 1.454 Dollar je Unze. Eine einfache Rechnung der Redaktion: Bei einem Goldpreis von rund 3.630 Dollar bleibt rechnerisch eine Spanne von etwa 2.180 Dollar je Unze vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen. Selbst beim Mittwochstief von 3.453,80 Dollar wären es noch rund 2.000 Dollar. Das ist ein Rechenbeispiel und keine Prognose; realisierte Preise, Absicherungen und Steuern weichen ab.