Die Nemetschek Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 55,85 Euro geschlossen, ein Plus von 3,52 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Nemetschek Aktie 3,23 Prozent, obwohl sie am Montag noch um 5,7 Prozent gefallen war. Auf Monatssicht steht ein Minus von 24,58 Prozent.
Nemetschek Aktie: Plus 3,5 Prozent am Freitag nach einem schwachen Monat – die KI-Sorge bleibt das Thema
Die Nemetschek Aktie erholt sich zum Wochenschluss und steigt um 3,52 Prozent auf 55,85 Euro. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von fast 25 Prozent. Der Bausoftware-Konzern wächst zweistellig, die Börse fürchtet neue KI-Konkurrenz.
Nemetschek SE · ISIN: DE0006452907 · WKN: 645290 · Handelssymbol: NEM (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): NEMTF
Die Zahlen
Zweistelliges Wachstum, aber unter den Erwartungen
Am 5. November meldete Nemetschek für das dritte Quartal ein Umsatzplus von 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Das organische, währungsbereinigte Wachstum blieb nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX hinter den Markterwartungen zurück. Das Ergebnis je Aktie sank auf 0,40 Euro. Die Jahresziele bestätigte der Konzern, darunter ein organisches, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent.
Belastet hat vor allem das Designgeschäft. Am Markt wird diskutiert, ob neue KI-Werkzeuge klassische Bausoftware verdrängen könnten. Nemetschek setzt dagegen selbst auf KI: Mit Allplan Max 2027 brachte der Konzern eine KI-Lösung für Ingenieursarbeit auf den Markt und stellte auf der BIM World Munich am 24. und 25. November KI-Anwendungen für den gesamten Gebäudelebenszyklus vor.
Die Analysten bleiben überwiegend positiv, senken aber ihre Zielwerte. Goldman Sachs nahm den Zielwert am 18. November von 100 auf 90 Euro zurück und bestätigte „Buy“. Deutsche-Bank-Analyst Nicolas Herms hält die Designschwäche für vorübergehend und bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Zielwert von 80 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Nemetschek wächst weiter zweistellig. Die Börse fragt aber nicht nach dem letzten Quartal, sondern danach, wer in fünf Jahren die Software für Architekten liefert.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Wo hat die Nemetschek Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 55,85 Euro, ein Plus von 3,52 Prozent.
Warum ist die Aktie im November so stark gefallen?
Das organische Wachstum blieb unter den Erwartungen, und am Markt wächst die Sorge vor KI-Konkurrenz.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM.
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