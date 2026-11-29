Am 5. November meldete Nemetschek für das dritte Quartal ein Umsatzplus von 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Das organische, währungsbereinigte Wachstum blieb nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX hinter den Markterwartungen zurück. Das Ergebnis je Aktie sank auf 0,40 Euro. Die Jahresziele bestätigte der Konzern, darunter ein organisches, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent.

Belastet hat vor allem das Designgeschäft. Am Markt wird diskutiert, ob neue KI-Werkzeuge klassische Bausoftware verdrängen könnten. Nemetschek setzt dagegen selbst auf KI: Mit Allplan Max 2027 brachte der Konzern eine KI-Lösung für Ingenieursarbeit auf den Markt und stellte auf der BIM World Munich am 24. und 25. November KI-Anwendungen für den gesamten Gebäudelebenszyklus vor.