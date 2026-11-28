Die Nemetschek Aktie hat eine Woche mit zwei Gesichtern hinter sich. Am Montag fiel sie nach einer Abstufung auf 51,45 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra bei 55,85 Euro. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 3,23 Prozent.
Nemetschek Aktie: Kursziel von 110 auf 50 Euro – und der Aufsichtsrat kauft am selben Tag
JPMorgan hat die Nemetschek Aktie um zwei Stufen abgestuft. Am Tag des Kurssturzes kaufte ein Aufsichtsrat 2.000 Aktien. Die Woche endete trotzdem mit einem Plus.
Nemetschek SE · ISIN: DE0006452907 · WKN: 645290 · Handelssymbol: NEM · US-Handelssymbol: NEMKY
Der Schlag
Von Übergewichten auf Untergewichten
Die US-Bank JPMorgan hat die Nemetschek Aktie am 23. November von „Overweight“ auf „Underweight“ gesetzt und damit eine Stufe übersprungen. Den Zielwert senkte die Bank von 110 auf 50 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Aktie verlor an jenem Tag rund 5,7 Prozent und war größter Verlierer im MDAX.
JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM
Ein Zielwert, der sich mehr als halbiert, ist selten. Er trifft ein Papier, das seit Jahresbeginn bereits nahezu die Hälfte seines Werts verloren hat. Hintergrund ist die Sorge vieler Anleger, künstliche Intelligenz könne etablierten Softwareanbietern Geschäft abnehmen.
Die Bank sieht 50 Euro. Der Aufsichtsrat zahlt 50,60 Euro. Beide können nicht gleichzeitig recht behalten.
Die Antwort
Ein Kauf gegen den Strom
Am Tag der Abstufung kaufte Aufsichtsrat Kurt Dobitsch über Xetra 2.000 Aktien zu 50,60 Euro, zusammen 101.200 Euro. Gemessen am Freitagsschluss liegt er damit rund zehn Prozent vorn. Die Summe ist für einen Konzern mit einem Börsenwert von rund sechs Milliarden Euro klein. Als Zeichen wurde der Kauf dennoch gelesen.
Operativ hat Nemetschek zuletzt geliefert. Am 5. November bestätigte der Konzern mit den Zahlen zum dritten Quartal den Ausblick für 2026. Der Umsatz war um 27 Prozent gestiegen. Am 1. Dezember stellt sich das Management auf einer Technologiekonferenz in Scottsdale den Investoren.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Wo schloss die Nemetschek Aktie am Freitag?
Bei 55,85 Euro auf Xetra.
Was hat JPMorgan geändert?
Die Einstufung von Overweight auf Underweight, den Zielwert von 110 auf 50 Euro.
Wer hat Aktien gekauft?
Aufsichtsrat Kurt Dobitsch, 2.000 Stück zu 50,60 Euro.
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