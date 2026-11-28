Die Nemetschek Aktie hat eine Woche mit zwei Gesichtern hinter sich. Am Montag fiel sie nach einer Abstufung auf 51,45 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra bei 55,85 Euro. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 3,23 Prozent.