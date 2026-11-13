Die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares" oder "Gesellschaft") (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, FSE: MUX) beabsichtigt, die für das vierte Quartal 2026 angekündigte vollständige Refinanzierung ihrer ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 (ISIN: NO0012530965, WKN: NO0012530965) mit einem Nominalvolumen von EUR 250.000.000,00 und Fälligkeit am 31. März 2027 ("Anleihe 2023/2027") umzusetzen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Mutares: Refinanzierung nimmt Fahrt auf! Neue Anleihe mit niedrigerer Zinsmarge
Mutares stellt seine Anleihefinanzierung neu auf! Mit einer Aufstockung um bis zu 165 Mio. EUR will die Beteiligungsgesellschaft ihre 2027 fällige Anleihe refinanzieren und zugleich die Zinskosten senken. Anlegern wird ein Umtauschangebot mit Prämie unterbreitet
Hierzu soll die variabel verzinsliche Anleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013325407, WKN: A383QZ) mit Fälligkeit am 19. September 2029 ("Anleihe 2024/2029") um bis zu EUR 165.000.000,00 aufgestockt werden ("Tap Issue"). Die Anleihe 2024/2029 wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 6,25% p.a. verzinst, die Anleihe 2023/2027 mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 8,50% p.a.
Den Inhabern der Anleihe 2023/2027 wird angeboten, ihre Schuldverschreibungen im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots mit Mehrerwerbsoption in Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 umzutauschen. Im Rahmen der Mehrerwerbsoption können die Inhaber der Anleihe 2023/2027 zusätzlich Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 in Vielfachen von EUR 1.000 zum Ausgabepreis zeichnen. Darüber hinaus werden die neuen Schuldverschreibungen institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung angeboten (zusammen "Transaktion").
Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption erfolgen in Luxemburg und Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziernden Wertpapierprospekts ("Prospekt"). Der Prospekt ist auf den Internetseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.mutares.com) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht.
Die Umtauschfrist beginnt am 17. November 2026 und endet am 4. Dezember 2026 um 12:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft verlängert oder das Angebot vorzeitig beendet wird. Der Umtausch erfolgt im Verhältnis 1:1 zu einem Rollover-Preis von 100,563% des Nennbetrags, der eine Rollover-Prämie von 0,563% enthält. Umtauschende Anleihegläubiger erhalten zudem die bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen auf die Anleihe 2023/2027. Die Differenz aus Rollover-Preis zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf die Anleihe 2023/2027 und dem Ausgabepreis der neuen Schuldverschreibung wird durch einen Preisausgleichsbetrag ausgeglichen.
Der Ausgabepreis innerhalb einer Preisspanne von 100% bis 101% des Nennbetrags, der Gesamtnennbetrag des Tap Issue und der Preisausgleichsbetrag werden voraussichtlich am 9. Dezember 2026 festgelegt und veröffentlicht. Die Abwicklung und die Lieferung der neuen Schuldverschreibungen erfolgen voraussichtlich am 21. Dezember 2026 ("Ausgabetag").
Soweit Schuldverschreibungen der Anleihe 2023/2027 nicht umgetauscht werden, beabsichtigt die Gesellschaft, die Anleihe 2023/2027 unter der Bedingung der Begebung des Tap Issue vorzeitig zum 28. Dezember 2026 zu kündigen und zurückzuzahlen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion trifft die Gesellschaft in Abhängigkeit von den Marktbedingungen.
Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen umtauschen möchten, können dies innerhalb der Umtauschfrist über ihre Depotbank tun. Umtauschstelle ist Pareto Securities AS.
Pareto Securities AS wurde als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Arctic Securities AS als Joint Bookrunner für die Begleitung der Transaktion mandatiert. Institutionelle Anleger, die an einer Teilnahme an der Transaktion interessiert sind, werden gebeten, sich über die nachstehenden Kontaktdaten an Pareto Securities AS zu wenden.
Für weitere Informationen zur Transaktion wenden Sie sich bitte an:
DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 10
dcmsyndicate@paretosec.com
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com
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14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk
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