Mutares: Refinanzierung nimmt Fahrt auf! Neue Anleihe mit niedrigerer Zinsmarge

Die Umtauschfrist beginnt am 17. November 2026 und endet am 4. Dezember 2026 um 12:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft verlängert oder das Angebot vorzeitig beendet wird. Der Umtausch erfolgt im Verhältnis 1:1 zu einem Rollover-Preis von 100,563% des Nennbetrags, der eine Rollover-Prämie von 0,563% enthält. Umtauschende Anleihegläubiger erhalten zudem die bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen auf die Anleihe 2023/2027. Die Differenz aus Rollover-Preis zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf die Anleihe 2023/2027 und dem Ausgabepreis der neuen Schuldverschreibung wird durch einen Preisausgleichsbetrag ausgeglichen.