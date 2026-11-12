Munich Re Q3-Zahlen: Höheres Gewinnziel treibt den Kurs – wie belastbar ist die Milliardenstärke?

Die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker: MUV2) legt nach den am 12. November 2026 veröffentlichten Quartalszahlen zu. Beim genannten Kursstand von 581,20 EUR beträgt der Anstieg 11,80 EUR beziehungsweise 2,07%. Den entscheidenden positiven Impuls liefert die angehobene Jahresprognose: Der Rückversicherungskonzern erwartet für 2026 nun einen Gewinn von 6,6 Mrd. EUR statt bislang 6,3 Mrd. EUR. Nach neun Monaten sind bereits 5,667 Mrd. EUR erwirtschaftet. Allerdings liegt der Gewinn des dritten Quartals unter dem außergewöhnlich starken Vorjahreswert. Die Zahlen zeigen damit sowohl die Ertragskraft des Geschäfts als auch dessen Abhängigkeit von Großschäden und Kapitalmärkten.