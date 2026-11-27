Die Münchener Rück Aktie gehört zu den stabilsten Werten im DAX. Am Donnerstag stieg sie leicht um 0,7 Prozent auf 589,20 Euro. Damit fehlen nur rund 2 Prozent bis zum 52-Wochen-Hoch von 602,80 Euro, das sie Anfang November erreichte.
Münchener Rück Aktie: 6,6 Milliarden Gewinnziel, Kurs knapp unter dem Rekord – doch sinkende Preise werfen einen Schatten auf 2027
JPMorgan hebt das Kursziel auf 610 Euro, Kepler stuft ab, ein Großinvestor steigt ein: Die Münchener Rück Aktie steht kurz vor ihrem Jahreshoch. Gleichzeitig sinken die Preise in der Rückversicherung. Die große Analyse vor dem Ausblick am 10. Dezember.
Die Stammdaten: Die Münchener Rück Aktie trägt die ISIN DE0008430026 und die WKN 843002. In Deutschland lautet das Handelssymbol MUV2, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol MURGY gehandelt.
Die Zahlen
Ein Rekordjahr in Sicht
Die Münchener Rück hat ihr Gewinnziel für 2026 von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro angehoben. Im dritten Quartal verdiente der Rückversicherer rund 1,74 Milliarden Euro. Für die Münchener Rück Aktie ist das ein solides Fundament, zumal der Konzern seine Aktionäre traditionell mit Dividenden und Rückkäufen beteiligt.
Die Gewinne von heute sind gesichert. Für die Aktie zählt, was die Preise von morgen hergeben.
Die Analysten
Mehr Ziel, weniger Begeisterung
JPMorgan hob das Kursziel von 590 auf 610 Euro an, bleibt aber bei Neutral. Kepler Cheuvreux stufte die Aktie zu Wochenbeginn von Kaufen auf Halten ab, erhöhte aber ebenfalls das Ziel. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Hintergrund der Zurückhaltung: Die Preise in der Rückversicherung sinken. Am 10. Dezember stellt die Münchener Rück ihren Ausblick für 2027 vor.
Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktie
Wie hoch ist das Gewinnziel?
6,6 Milliarden Euro für 2026, zuvor 6,3 Milliarden Euro.
Was sagt JPMorgan?
Neutral mit einem Kursziel von 610 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wann kommt der Ausblick für 2027?
Am 10. Dezember.
Welche ISIN und WKN hat die Münchener Rück Aktie?
ISIN DE0008430026, WKN 843002, Handelssymbol MUV2, US-Handelssymbol MURGY.
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