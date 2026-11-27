Wie hoch ist das Gewinnziel?

6,6 Milliarden Euro für 2026, zuvor 6,3 Milliarden Euro.

Was sagt JPMorgan?

Neutral mit einem Kursziel von 610 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wann kommt der Ausblick für 2027?

Am 10. Dezember.

Welche ISIN und WKN hat die Münchener Rück Aktie?

ISIN DE0008430026, WKN 843002, Handelssymbol MUV2, US-Handelssymbol MURGY.