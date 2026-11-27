Die meisten Insiderkäufe folgen einem Muster: Der Kurs bricht ein, das Management greift zu. Buchanan hat das Gegenteil getan. Er kaufte, nachdem die Münchener Rück ihr Gewinnziel für 2026 von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro angehoben hatte. Im dritten Quartal verdiente der Konzern 1,74 Milliarden Euro. Wer in einer solchen Lage zum Höchstpreis des Jahres einsteigt, rechnet damit, dass das gute Geschäft anhält.

Für diese Lesart spricht auch das Verhalten des Unternehmens selbst. Die Münchener Rück kauft laufend eigene Aktien zurück, allein zwischen dem 10. und 18. November waren es 130.000 Stück. Seit Mai summieren sich die Rückkäufe auf rund 3,43 Millionen Aktien. Vorstand und Unternehmen stehen also auf derselben Seite des Marktes.