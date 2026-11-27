Wer nahe dem Hoch kauft, muss überzeugt sein. Andrew Buchanan, Mitglied des Vorstands der Münchener Rück, hat am 13. November 210 Aktien des Rückversicherers gekauft. 200 Stück gingen über Tradegate zu 592,20 Euro, weitere 10 Stück außerbörslich zu 592,40 Euro. Zusammen sind das 124.364 Euro. Das 52-Wochen-Hoch der Münchener Rück Aktie liegt bei 602,80 Euro, also nur rund 10 Euro darüber. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 589,20 Euro.
Münchener Rück Aktie: Vorstand kauft bei 592 Euro – nur rund 10 Euro unter dem Jahreshoch
Insider kaufen meist, wenn Aktien am Boden liegen. Bei der Münchener Rück ist es umgekehrt: Vorstand Andrew Buchanan hat 210 Aktien für 124.364 Euro erworben, knapp unter dem 52-Wochen-Hoch. Was ein Kauf auf diesem Niveau über die Münchener Rück Aktie sagt.
Die Stammdaten: Die Münchener Rück Aktie trägt die ISIN DE0008430026 und die WKN 843002. Das Handelssymbol lautet MUV2, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol MURGY gehandelt.
Die Einordnung
Kaufen in die Stärke ist die Ausnahme
Die meisten Insiderkäufe folgen einem Muster: Der Kurs bricht ein, das Management greift zu. Buchanan hat das Gegenteil getan. Er kaufte, nachdem die Münchener Rück ihr Gewinnziel für 2026 von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro angehoben hatte. Im dritten Quartal verdiente der Konzern 1,74 Milliarden Euro. Wer in einer solchen Lage zum Höchstpreis des Jahres einsteigt, rechnet damit, dass das gute Geschäft anhält.
Für diese Lesart spricht auch das Verhalten des Unternehmens selbst. Die Münchener Rück kauft laufend eigene Aktien zurück, allein zwischen dem 10. und 18. November waren es 130.000 Stück. Seit Mai summieren sich die Rückkäufe auf rund 3,43 Millionen Aktien. Vorstand und Unternehmen stehen also auf derselben Seite des Marktes.
Die Kehrseite
Ein Signal, kein Großeinsatz
Die Summe verdient eine nüchterne Betrachtung. 124.364 Euro sind für das Vorstandsmitglied eines DAX-Konzerns ein überschaubarer Betrag, und es ist der Kauf eines Einzelnen. Hinzu kommt das Geschäftsmodell: Rückversicherer verdienen gut, solange große Naturkatastrophen ausbleiben. Ein schweres Schadenjahr kann die Rechnung schnell verändern. Seit dem Kauf hat sich die Aktie kaum bewegt, Buchanan liegt mit seinem Einstieg rund ein halbes Prozent im Minus (eigene Rechnung).
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei der Münchener Rück
Wer hat Münchener-Rück-Aktien gekauft?
Vorstandsmitglied Andrew Buchanan am 13. November 2026.
Wie viele Aktien hat Andrew Buchanan gekauft?
210 Aktien für zusammen 124.364 Euro, zu Kursen von 592,20 und 592,40 Euro.
Wo steht die Münchener Rück Aktie?
Am 26. November schloss sie auf Xetra bei 589,20 Euro, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 602,80 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Münchener Rück Aktie?
ISIN DE0008430026, WKN 843002, Handelssymbol MUV2, US-Handelssymbol MURGY.
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